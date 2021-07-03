Шик: «Не хватило сил, чтобы сравнять счет»
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании (1:2). Форвард забил единственный гол команды.
На счету Шика стало 5 мячей на Евро-2020. Он догнал лидера — португальского форварда Криштиану Роналду, уже покинувшего турнир.
«Мы очень разочарованы, для нас турнир окончен. Думаю, мы сделали все, чтобы добиться успеха, но в последние минуты у нас уже небыло сил что-то изменить, — приводит слова Шика пресс-служба УЕФА. — Во втором тайме мы выпустили второго нападающего, чтобы создать больше давления. Мы смогли отыграть один мяч, но не смогли сравнять счет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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