Аленичев прокомментировал слова Хаита: «С Бельгией Россия сыграла робко и трусливо»

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» обратился к интервью Ростислава Хаита.

«Видел резкое высказывание в «СЭ» известного актера и сценариста, одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита: «В первую очередь мне не нравится в игре нашей сборной трусость. То, что свойственно российским тренерам в международных матчах. И в клубах, и в национальной команде. Правильно когда-то сказал Аршавин: «Все российские тренеры очень трусливы». Не до конца согласен с Ростиславом. Перед чемпионатом мира на Черчесова вылилось много критики. Но мы добились хорошего результата — и все сразу начали хвалить и команду, и Станислава.

Сейчас такая же ситуация. С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но, с другой — Россия сыграла робко и трусливо. Здесь полностью солидарен с Хаитом и не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече", — написал Аленичев.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь