Далич рассказал, что нужно сборной Хорватии для победы в матче с Чехией на Евро-2020
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Чехии.
«Нам надо прибавлять в атаке. Против Чехии и Шотландии просто не будет, но я настроен оптимистично, поскольку мы хоть и не смогли победить Англию, но не были сметены ими. Для большей уверенности нам нужна победа. Одна победа с одним-двумя хорошими голами по-настоящему нас раскроет.
Уже в следующем матче вы увидите другую сборную Хорватии по сравнению с прошлым матчем. Дело не только в настрое, тактике и стиле игры. В стартовом составе тоже появятся новые игроки. Изменения будут», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.
В первом туре англичане и чехи набрали три очка и возглавили группу D. У Хорватии и Шотландии — ноль очков.
Матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня в Глазго. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024462--croatia-vs-czech-republic/prematch/preview/
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