Далич рассказал, что нужно сборной Хорватии для победы в матче с Чехией на Евро-2020

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Чехии.

«Нам надо прибавлять в атаке. Против Чехии и Шотландии просто не будет, но я настроен оптимистично, поскольку мы хоть и не смогли победить Англию, но не были сметены ими. Для большей уверенности нам нужна победа. Одна победа с одним-двумя хорошими голами по-настоящему нас раскроет.

Уже в следующем матче вы увидите другую сборную Хорватии по сравнению с прошлым матчем. Дело не только в настрое, тактике и стиле игры. В стартовом составе тоже появятся новые игроки. Изменения будут», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

В первом туре англичане и чехи набрали три очка и возглавили группу D. У Хорватии и Шотландии — ноль очков.

Матч Хорватия — Чехия состоится 18 июня в Глазго. Начало — в 19:00 по московскому времени.