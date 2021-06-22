33 года назад сборная СССР победила Италию и вышла в финал Евро

22 июня сборная СССР в полуфинале Евро-1988 встречалась с Италией.

Встреча завершилась победой советской сборной со счетом 2:0. Отличились Геннадий Литовченко и Олег Протасов.

В группе 2 СССР занял первое место, обыграв Голландию и Англию, а также сыграв вничью с Ирландией. В финале команда под руководством Валерия Лобановского уступила голландцам со счетом 0:2.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.