33 года назад сборная СССР победила Италию и вышла в финал Евро
10:27
22 июня сборная СССР в полуфинале Евро-1988 встречалась с Италией.
Встреча завершилась победой советской сборной со счетом 2:0. Отличились Геннадий Литовченко и Олег Протасов.
В группе 2 СССР занял первое место, обыграв Голландию и Англию, а также сыграв вничью с Ирландией. В финале команда под руководством Валерия Лобановского уступила голландцам со счетом 0:2.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
? #вэтотдень в 1988-м сборная СССР обыграла Италию 2:0 и вышла в финал чемпионата Европы! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021
?? Литовченко 58?
?? Протасов 62?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/PCbss9TLVx
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