Дзюба: «У нас слабая психология, не умеем под давлением играть. Европейцы кайфуют, а мы шарахаемся и паникуем»

Форвард сборной России Артем Дзюба подвел итоги поражения в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.

«Нельзя на таком уровне так пропускать, так себя убивать, — приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА. — Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением играть. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать.

Ну, пропустили — это футбол. У европейцев менталитет — они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, [разница]".

Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Напомним, ранее подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.