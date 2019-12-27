Никола Влашич: «Не хотел бы получить Сербию в соперники на Евро-2020»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич сказал, что не хотел бы играть с командой Сербии на Евро-2020. Двое соперников команды по группе на Евро уже известны — это сборные Англии и Чехии. Четвертыми соперниками могут стать сербы, если пройдут плей-офф.

— Все потенциальные соперники сильны, это точно. Я не хотел бы, чтобы это была Сербия исключительно потому, что в этом случае на переднем плане был бы не спорт, а другие вещи, — цитирует футболиста 24 sata. — Может быть, лучше получить хозяев турнира, шотландцев. Они обожают футбол, будет отличная атмосфера на стадионе.

Два из трех матчей на групповом турнире хорваты проведут в Глазго. Стартовый матч им предстоит сыграть с Англией в Лондоне на стадионе «Уэмбли».