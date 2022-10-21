Джеррарда выгнали из «Астон Виллы». Шансы легенды «Ливерпуля» возглавить родной клуб резко уменьшились

А ведь недавно он считался преемником Клоппа.

Провал в Бирмингеме

Увольнение Стивена Джеррарда из «Астон Виллы» — новость громкая, но, в общем, ожидаемая. Разгромное поражение от «Фулхэма» (0:3) стало просто триггером для давно назревавшего решения.

«Вилла» в этом сезоне и правда плоха: 17-е место в таблице, всего 9 очков после 11 матчей (столько же у идущего 18-м «Вулверхэмптона» и всего на три больше, чем у совсем уж безнадежного пока «Ноттингем Фореста»), семь забитых мячей (меньше только у «Вулвз»). Статистические метрики вроде бы говорят о невезении: по данным Understat , xPTS (ожидаемые очки) бирмингемцев — 14,40, то есть они недобрали пять баллов, а xG (ожидаемые голы) в целом по сезону — 11,89, то есть «вилланы» забили на пять голов меньше, чем должны были. И с теми же 14 очками «Вилла» сейчас делила бы 10-е место с «Брентфордом».

Матч с «Фулхэмом» в какой-то степени показателен. «Вилла» не была прямо сильно хуже, но перед перерывом пропустила после стандарта и проигранного подбора — не факт, что полузащитнику «дачников» Харрисону Риду еще раз удался бы такой удар, дай ему еще десять попыток. Во втором тайме боднул соперника в грудь и получил красную Давид Луиз, потом был эпизод с рукой Мэтти Кэша и пенальти (тоже во многом несчастный случай) — вот и 0:2, а завершилось все голом в свои ворота Тайрона Мингса.

Туром ранее «Вилла» проиграла дома «Челси» (0:2). Уже в дебюте все тот же Мингс, которого Джеррард летом лишил капитанской повязки, совершенно нелепым образом подарил мяч Мэйсону Маунту — получите 0:1. А потом вратарь синих Кепа Аррисабалага выдал серию космических сейвов, и вот тут можно говорить и о невезении.

Могли эти матчи развернуться иначе? Пожалуй. Возможно, тогда Джеррард дотянул бы до перерыва на чемпионат мира, а там получил бы шанс перезагрузить команду.

Не повезло Стиви Джи и с травмами игроков. Главная летняя покупка «Виллы» — центральный защитник Диего Карлос, которого выписали из «Севильи» за 31 миллион евро — успел провести всего два матча и сломался. Вылетели перспективный опорник Бубакар Камара, которого летом взяли из «Марселя», и левый защитник, чемпион мира-2018 француз Люка Динь.

Плюс совершенно растворился Филиппе Коутинью. После переезда в Бирмингем в январе бразилец снова напомнил всем, что умеет круто играть в футбол, выбив за полсезона «5+3». В этом сезоне у него «0+0» в 10 матчах и две желтые карточки.

Впрочем, не справился Джеррард в «Вилле», проработав в Бирмингеме чуть меньше года, или в большей степени стал жертвой обстоятельств — вопрос скорее локальный. Как кажется, куда более интересно, что дальше будет с карьерой 42-летнего специалиста.

Стивен Джеррард в «Рейнджерс». Фото Global Look Press

Успех в «Рейнджерс»

До того все было очень гладко и поступательно. Сначала 18 месяцев в молодежной команде «Ливерпуля», потом успешные три с небольшим года в «Рейнджерс», когда он вернул «джерс» титул чемпионов Шотландии — первый после банкротства клуба и ссылки в низшие дивизионы. Причем в Глазго Джеррард успешно проявлял себя не как тренер, а как менеджер. Он, например, настоял на реконструкции базы «Рейнджерс», которой никто не занимался много лет.

«Стивен — очень хороший тренер, но он хочет быть менеджером. Менеджер озабочен проблемами выбора состава, коммуникации за пределами поля, регулировки личных взаимоотношений и отношений с медиа, сотрудничеством с руководством, отношениями с фанатами, контактом с академией», — говорил о Стиви Джи его помощник в «Рейнджерс» Майкл Бил.

Кстати, Бил — очень важная для Джеррарда фигура. Именно он отвечал за тактику в «Рейнджерс» и проводил большую часть тренировок с командой.

«Мне нужно 15-20 лет, чтобы так же хорошо руководить командой на поле, как это делает Майкл», — Джеррард очень комплементарно отзывался о Биле, а легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер на YouTube-шоу Open Goal назвал его топ-тренером.

Перед началом этого сезона Бил покинул штаб «Виллы», и адекватно заменить его не получилось. Это, несомненно, одна из ключевых причин неудач как команды в целом, так и самого Джеррарда в частности.

Однако не стоит воспринимать Джеррарда просто как фронтмена с громким именем, за которого всю работу делали другие. Во-первых, то, что он делал в «Рейнджерс», — классика британского футбола, где исторически тренер — одновременно и менеджер, и зачастую спортивный директор. Уже во времена АПЛ так работали Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, а сейчас то же самое можно сказать и про Юргена Клоппа с Пепом Гвардиолой.

Во-вторых, для современного футбола с его огромным объемом самой разнообразной информации и вниманием к деталям делегирование полномочий — вещь естественная и необходимая. А узкопрофильные топ-специалисты вроде аналитика или тренера по стандартам ищутся и хантятся точно так же, как и топ-игроки.

Стивен Джеррард. Фото AFP

Что дальше?

Чуть больше года назад максимально логичным продолжением карьеры Джеррарда казался «Ливерпуль», где он, как виделось многим, должен был сменить Клоппа. Была и вполне конкретная дата — лето 2024-го. Тогда истекал контракт немца с красными (а тот не скрывал, что хочет взять паузу и отдохнуть год-другой), а также, по удивительному совпадению, соглашение Стиви Джи с «Рейнджерс».

Но в ноябре 2021-го Джеррард не устоял перед предложением «Астон Виллы». В контексте вероятного прихода в «Ливерпуль» это выглядело нормально — получить опыт работы в АПЛ было бы полезно. А в конце апреля 2022-го красные объявили о продлении контракта с Клоппом еще на два года — до лета 2026-го.

Сейчас понятно, что красивой истории — «легенда «Ливерпуля», подняв с колен «Рейнджерс», приходит работать в родной клуб» — уже не получится. И дело не в том, что Клопп задержится еще на два года (тем более что это футбол, и никто не может гарантировать, что немец проработает весь срок контракта). Есть риск, что после неудачи в «Вилле» карьера самого Джеррарда может свернуть не туда. Сейчас довольно трудно представить, что какой-то топ-клуб готов предложить ему работу. Очевидно, что куда более вероятен вариант с середняком, где нужно будет набивать шишки и доказывать все заново. До 2026-го время еще есть — очень уж хочется увидеть Стиви Джи во главе «Ливерпуля».

Дмитрий Гирин