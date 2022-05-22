Бомбовый финиш АПЛ: «Сити» отыгрался с 0:2, Джеррард вновь подвел «Ливерпуль»

Одна из самых захватывающих чемпионских гонок в истории чемпионатов Англии завершена: Юрген Клопп закончил сезон в шаге от Пепа Гвардиолы

Квадрупла не будет

Главный итог невероятного последнего тура английской премьер-лиги: трофейного покера у «Ливерпуля» не будет. Но Юрген Клопп подобрался к фантастическому достижению очень близко: после побед в Кубке лиги и Кубке Англии красные могли зацепиться и за сенсационный успех в АПЛ. А через неделю еще и финал Лиги чемпионов — «Ливерпуль» чуть не написал историю на наших глазах.

Но именно чемпионский титул в Англии казался самой сложной целью. И знаковой, конечно: сами болельщики на Британских островах ценят АПЛ выше Лиги чемпионов. А уж превзойти сегодняшний «Манчестер Сити» с его гениальным тренером и звездой на каждой позиции — от этого на «Энфилде» сошли бы с ума.

Юрген Клопп. Фото AFP

Характер Гвардиолы

Для победы «Ливерпулю» в последнем туре нужно было обыграть «Вулверхэмптон» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой». Оба соперника претендентов на титул уже ни за что не боролись, но у красных было преимущество: «Виллу» возглавляет Стивен Джеррард, а в атаке у нее играет Филиппе Коутинью. И именно бразилец во втором тайме сделал счет 2:0 в пользу бирмингемской команды.

Бывшие «Ливерпуля» делали все от себя зависящее, но сами красные необычайно нервничали: они пропустили от «Вулверхэмптона» уже на 3-й минуте и на перерыв ушли при счете 1:1. А ничья Клоппа никак не устраивала. При этом красные прекрасно знали, что происходит в параллельной встрече, и все равно не могли забить. Парадокс: «Сити» играл катастрофически, но «Ливерпуль» даже на секунду по ходу финального тура не взобрался на вершину таблицы.

Команду Пепа Гвардиолы часто обвиняют в бесхребетности — считается, что он выстраивает четкие планы А, но переламывать ход встречи «Сити» не умеет. А, как показал полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом», «горожане» еще и сами могут потерять концентрацию — именно поэтому в решающей встрече сыграют мадридцы. Но в воскресенье был день чудес, и «Сити» показал настоящий мужской характер, которого от них требуют. Еще на 75-й минуте «горожане» проигрывали 0:2, а уже на 81-й счет стал 3:2. И вот тогда, в концовке, в своем матче забил «Ливерпуль», но было уже поздно: «Сити» последние минуты откровенно убивал у углового флажка, а команда Джеррарда ничего с этим сделать не смогла.

Илкай Гюндоган. Фото Reuters

Заслуженный трофей «Сити»

В соцсетях после финального свистка сильно досталось именно бывшему капитану «Ливерпуля». Все помнят один из культовых моментов АПЛ в финале чемпионской гонки-2013/14, когда Джеррард поскользнулся на ровном месте в матче с «Челси» и позволил Демба Ба забить победный мяч — этот гол напрямую повлиял на борьбу «Ливерпуля» за титул, и «Сити» в итоге выиграл. Сейчас Джеррард поскользнулся в переносном смысле: проигрывать, ведя в счете 2:0 к 75-й минуте, как минимум обидно. А тут еще и на кону стоял титул команды, которой англичанин отдал 26 лет жизни. Наверняка «Ливерпуль» изготовил бы для Джеррарда символическую золотую медаль, если бы «Вилла» хотя бы удержала ничью. Но и этот шанс упущен.

«Ливерпуль» без трофейного покера, а «Сити» с трудом, но побеждает в чемпионате Англии. И в этом есть справедливость: команда Гвардиолы летом проиграла и в Суперкубке страны «Лестеру», а в обоих внутренних Кубках даже не дошла до финала, так что АПЛ оставалась единственной надеждой на трофей в этом сезоне. Сложно спорить с тем, что у Гвардиолы одна из сильнейших команд планеты. На нее равняются, ориентируются, ей восхищаются. Было бы странно, если бы «Сити» прошел целый сезон вообще без трофеев. Он этого просто не заслужил.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

А мы заслужили такую крутую чемпионскую гонку. Она очень напомнила сезон-2018/19, когда все тоже решалось в последнем туре: «Ливерпуль» тогда набрал 97 очков, а «Сити» — 98. Только тогда у красных в середине сезона было солидное преимущество над конкурентом, а они его упустили. Сейчас все наоборот — Гвардиола позволил команде Клоппа подобраться вплотную, но не отдал ему трофей.

«Сити» снова первый, а «Ливерпуль» снова второй. И есть какая-то несправедливость в том, что Гвардиола отчаянно охотится за Лигой чемпионов, но в четвертый раз выигрывает чемпионат. А «Ливерпуль» все еще лишь с одной победой в АПЛ, зато в третий раз при Клоппе выходит в финал Лиги чемпионов.