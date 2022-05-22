Бомбовый финиш АПЛ: «Сити» отыгрался с 0:2, Джеррард вновь подвел «Ливерпуль»
Квадрупла не будет
Главный итог невероятного последнего тура английской премьер-лиги: трофейного покера у «Ливерпуля» не будет. Но Юрген Клопп подобрался к фантастическому достижению очень близко: после побед в Кубке лиги и Кубке Англии красные могли зацепиться и за сенсационный успех в АПЛ. А через неделю еще и финал Лиги чемпионов — «Ливерпуль» чуть не написал историю на наших глазах.
Но именно чемпионский титул в Англии казался самой сложной целью. И знаковой, конечно: сами болельщики на Британских островах ценят АПЛ выше Лиги чемпионов. А уж превзойти сегодняшний «Манчестер Сити» с его гениальным тренером и звездой на каждой позиции — от этого на «Энфилде» сошли бы с ума.
Характер Гвардиолы
Для победы «Ливерпулю» в последнем туре нужно было обыграть «Вулверхэмптон» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой». Оба соперника претендентов на титул уже ни за что не боролись, но у красных было преимущество: «Виллу» возглавляет Стивен Джеррард, а в атаке у нее играет Филиппе Коутинью. И именно бразилец во втором тайме сделал счет 2:0 в пользу бирмингемской команды.
Бывшие «Ливерпуля» делали все от себя зависящее, но сами красные необычайно нервничали: они пропустили от «Вулверхэмптона» уже на 3-й минуте и на перерыв ушли при счете 1:1. А ничья Клоппа никак не устраивала. При этом красные прекрасно знали, что происходит в параллельной встрече, и все равно не могли забить. Парадокс: «Сити» играл катастрофически, но «Ливерпуль» даже на секунду по ходу финального тура не взобрался на вершину таблицы.
Команду Пепа Гвардиолы часто обвиняют в бесхребетности — считается, что он выстраивает четкие планы А, но переламывать ход встречи «Сити» не умеет. А, как показал полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом», «горожане» еще и сами могут потерять концентрацию — именно поэтому в решающей встрече сыграют мадридцы. Но в воскресенье был день чудес, и «Сити» показал настоящий мужской характер, которого от них требуют. Еще на 75-й минуте «горожане» проигрывали 0:2, а уже на 81-й счет стал 3:2. И вот тогда, в концовке, в своем матче забил «Ливерпуль», но было уже поздно: «Сити» последние минуты откровенно убивал у углового флажка, а команда Джеррарда ничего с этим сделать не смогла.
Заслуженный трофей «Сити»
В соцсетях после финального свистка сильно досталось именно бывшему капитану «Ливерпуля». Все помнят один из культовых моментов АПЛ в финале чемпионской гонки-2013/14, когда Джеррард поскользнулся на ровном месте в матче с «Челси» и позволил Демба Ба забить победный мяч — этот гол напрямую повлиял на борьбу «Ливерпуля» за титул, и «Сити» в итоге выиграл. Сейчас Джеррард поскользнулся в переносном смысле: проигрывать, ведя в счете 2:0 к 75-й минуте, как минимум обидно. А тут еще и на кону стоял титул команды, которой англичанин отдал 26 лет жизни. Наверняка «Ливерпуль» изготовил бы для Джеррарда символическую золотую медаль, если бы «Вилла» хотя бы удержала ничью. Но и этот шанс упущен.
«Ливерпуль» без трофейного покера, а «Сити» с трудом, но побеждает в чемпионате Англии. И в этом есть справедливость: команда Гвардиолы летом проиграла и в Суперкубке страны «Лестеру», а в обоих внутренних Кубках даже не дошла до финала, так что АПЛ оставалась единственной надеждой на трофей в этом сезоне. Сложно спорить с тем, что у Гвардиолы одна из сильнейших команд планеты. На нее равняются, ориентируются, ей восхищаются. Было бы странно, если бы «Сити» прошел целый сезон вообще без трофеев. Он этого просто не заслужил.
А мы заслужили такую крутую чемпионскую гонку. Она очень напомнила сезон-2018/19, когда все тоже решалось в последнем туре: «Ливерпуль» тогда набрал 97 очков, а «Сити» — 98. Только тогда у красных в середине сезона было солидное преимущество над конкурентом, а они его упустили. Сейчас все наоборот — Гвардиола позволил команде Клоппа подобраться вплотную, но не отдал ему трофей.
«Сити» снова первый, а «Ливерпуль» снова второй. И есть какая-то несправедливость в том, что Гвардиола отчаянно охотится за Лигой чемпионов, но в четвертый раз выигрывает чемпионат. А «Ливерпуль» все еще лишь с одной победой в АПЛ, зато в третий раз при Клоппе выходит в финал Лиги чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
|13.08
|22:00
|
Брентфорд – Арсенал
|2 : 0
|14.08
|14:30
|
МЮ – Лидс
|5 : 1
|14.08
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|1 : 2
|14.08
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|1 : 0
|14.08
|17:00
|
Уотфорд – Астон Вилла
|3 : 2
|14.08
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|3 : 0
|14.08
|17:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Норвич – Ливерпуль
|0 : 3
|15.08
|16:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|2 : 4
|15.08
|18:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7