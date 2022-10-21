Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
В последние месяцы Криштиану Роналду просто магнитит к себе скандалы. Про последний вы наверняка уже читали — на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» португалец демонстративно покинул скамейку запасных и отправился в подтрибунное помещение, хотя у «МЮ» еще был слот для замены. The Athletic сообщил, что стадион Криштиану покинул чуть ли не до финального свистка. Эрик тен Хаг после игры сказал, что разберется с этим позже. Но похоже на то, что конфликт точно пока не улажен — на следующей тренировке Роналду занимался отдельно от команды.
«Я всегда с уважением относился к своим коллегам, оппонентам и тренерам, — написал Криштиану в соцсетях. — Это не менялось. Я не менялся. Я такой же человек и профессионал на протяжении 20 лет моей игры на высочайшем уровне. И уважение всегда играло для меня важную роль. Я начал в очень молодом возрасте. Те, кто был старше и опытнее, всегда были для меня важным примером. С тех пор я всегда старался быть примером для молодых игроков, которые играли со мной. К сожалению, так получается не всегда, и иногда в порыве страсти мы действуем по-другому.
Сейчас я чувствую, что должен работать не покладая рук в Кэррингтоне (база «МЮ». — Прим. «СЭ»), поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не выход. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе».
Слова Роналду вселяют надежду, что в «МЮ» для него еще ничего не закончено. Но в действительности ситуация складывается для него не лучшим образом. Не за горами зимняя пауза на ЧМ, а на счету Криштиану всего два гола в этом сезоне — по одному в АПЛ и Лиге Европы. Эрик тен Хаг прямо говорит, что предпочитает видеть в старте не Роналду, а Рэшфорда, так как ему нужно больше движения и работы в прессинге. К слову, голландский тренер подтвердил, что ветеран отказался выходить на замену и в качестве дисциплинарных санкций пропустит игру с «Челси». Но при этом обозначил, что Роналду — по-прежнему важный игрок для «МЮ».
Что касается самого Криштиану, то, очевидно, на него негативно влияет ситуация, когда он впервые с 18 лет стал игроком запаса. Это ведь не первый его психоз после возвращения в Англию. Можно вспомнить, как он выбил телефон из рук мальчика после игры с «Эвертоном». Или устроил спектакль Ральфу Рангнику на лавке в игре с «Брентфордом». Да и до окончания матча Роналду покидает стадион не впервые при тен Хаге — в августе он покинул стадион на 80-й минуте товарняка с «Райо Вальекано». Теорию о ментальных проблемах Криштиану в конце сентября подтвердил известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон.
«Роналду столкнулся с жизненными проблемами несколько месяцев назад и по рекомендации друга прочитал мою книгу, — рассказал он. — Ему захотелось встретиться, я приехал к нему домой. Мне было приятно, что моя книга показалась ему полезной. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор».
Похоже на то, что Криштиану переживает сложный момент в жизни. Всю карьеру он был уверен в своих способностях, обеспеченных талантом и нечеловеческой самоотдачей. Каждому критику он был готов предъявить статистику забитых мячей и без слов закрыть тому рот. Но вот Роналду 37, он по-прежнему максимально мотивирован и уверен в себе, но тренер не обращает внимания ни на его желания, ни на статус живой легенды. Доказать свою состоятельность на топ-уровне голами почти нет возможности — Криштиану просто получает мало игрового времени. Могло больно ударить по самомнению португальца и летнее трансферное окно, когда ни один топ-клуб не решился пригласить его к себе.
Можно критиковать Роналду за надменность и эгоизм — его слова об уважении к коллегам и тренерам после демонстративного демарша и правда звучат как минимум странно. Но не кажется ли вам, что проблемы с контролем эмоций — побочный эффект менталитета Криштиану? Добился бы он всего того, что имеет сейчас, не будь как маньяк помешан на футболе? Смог бы перекрывать мировые рекорды без святой веры в свою непогрешимость? Это не оправдание истеричного поведения Криштиану, просто попытка поставить себя на место великого спортсмена, который чувствует себя униженным и несправедливо обиженным.
Эпоха Роналду и Месси подходит к концу, для обоих предстоящий чемпионат мира наверняка будет последним. Болельщики постепенно понимают и принимают это. Но Криштиану, кажется, так и не хочет признавать этот факт, потому остро реагирует на столкновения с жестокой действительностью. Он уже оставил великое наследие, но его истории нужен достойный финал. Жалко, что вряд ли мы увидим его на «Олд Траффорд».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|
9
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|
17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Лестер
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|
20
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|- : -
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|- : -
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0