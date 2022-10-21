Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?

Сложный жизненный этап.

В последние месяцы Криштиану Роналду просто магнитит к себе скандалы. Про последний вы наверняка уже читали — на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» португалец демонстративно покинул скамейку запасных и отправился в подтрибунное помещение, хотя у «МЮ» еще был слот для замены. The Athletic сообщил, что стадион Криштиану покинул чуть ли не до финального свистка. Эрик тен Хаг после игры сказал, что разберется с этим позже. Но похоже на то, что конфликт точно пока не улажен — на следующей тренировке Роналду занимался отдельно от команды.

«Я всегда с уважением относился к своим коллегам, оппонентам и тренерам, — написал Криштиану в соцсетях. — Это не менялось. Я не менялся. Я такой же человек и профессионал на протяжении 20 лет моей игры на высочайшем уровне. И уважение всегда играло для меня важную роль. Я начал в очень молодом возрасте. Те, кто был старше и опытнее, всегда были для меня важным примером. С тех пор я всегда старался быть примером для молодых игроков, которые играли со мной. К сожалению, так получается не всегда, и иногда в порыве страсти мы действуем по-другому.

Сейчас я чувствую, что должен работать не покладая рук в Кэррингтоне (база «МЮ». — Прим. «СЭ»), поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не выход. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе » .

Криштиану Роналду смотрит матч с трибуны стадиона. Фото AFP

Слова Роналду вселяют надежду, что в «МЮ» для него еще ничего не закончено. Но в действительности ситуация складывается для него не лучшим образом. Не за горами зимняя пауза на ЧМ, а на счету Криштиану всего два гола в этом сезоне — по одному в АПЛ и Лиге Европы. Эрик тен Хаг прямо говорит, что предпочитает видеть в старте не Роналду, а Рэшфорда, так как ему нужно больше движения и работы в прессинге. К слову, голландский тренер подтвердил, что ветеран отказался выходить на замену и в качестве дисциплинарных санкций пропустит игру с «Челси». Но при этом обозначил, что Роналду — по-прежнему важный игрок для «МЮ».

Что касается самого Криштиану, то, очевидно, на него негативно влияет ситуация, когда он впервые с 18 лет стал игроком запаса. Это ведь не первый его психоз после возвращения в Англию. Можно вспомнить, как он выбил телефон из рук мальчика после игры с «Эвертоном». Или устроил спектакль Ральфу Рангнику на лавке в игре с «Брентфордом». Да и до окончания матча Роналду покидает стадион не впервые при тен Хаге — в августе он покинул стадион на 80-й минуте товарняка с «Райо Вальекано». Теорию о ментальных проблемах Криштиану в конце сентября подтвердил известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон .

«Роналду столкнулся с жизненными проблемами несколько месяцев назад и по рекомендации друга прочитал мою книгу, — рассказал он. — Ему захотелось встретиться, я приехал к нему домой. Мне было приятно, что моя книга показалась ему полезной. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Похоже на то, что Криштиану переживает сложный момент в жизни. Всю карьеру он был уверен в своих способностях, обеспеченных талантом и нечеловеческой самоотдачей. Каждому критику он был готов предъявить статистику забитых мячей и без слов закрыть тому рот. Но вот Роналду 37, он по-прежнему максимально мотивирован и уверен в себе, но тренер не обращает внимания ни на его желания, ни на статус живой легенды. Доказать свою состоятельность на топ-уровне голами почти нет возможности — Криштиану просто получает мало игрового времени. Могло больно ударить по самомнению португальца и летнее трансферное окно, когда ни один топ-клуб не решился пригласить его к себе.

Можно критиковать Роналду за надменность и эгоизм — его слова об уважении к коллегам и тренерам после демонстративного демарша и правда звучат как минимум странно. Но не кажется ли вам, что проблемы с контролем эмоций — побочный эффект менталитета Криштиану? Добился бы он всего того, что имеет сейчас, не будь как маньяк помешан на футболе? Смог бы перекрывать мировые рекорды без святой веры в свою непогрешимость? Это не оправдание истеричного поведения Криштиану, просто попытка поставить себя на место великого спортсмена, который чувствует себя униженным и несправедливо обиженным.