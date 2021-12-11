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«Парни Джеррарда оборонялись как демоны». Самый эмоциональный момент дня: Стиви Джи вернулся на «Энфилд», но проиграл

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 21:30
11 декабря. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 1:0. Стивен Джеррард (слева) дает установку Мэтти Кэшу. Фото Reuters
11 декабря. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 1:0. Стивен Джеррард (слева) дает установку Мэтти Кэшу. Фото Reuters
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Но, разумеется, трибуны встретили легенду овациями.

Самый эмоциональный момент субботы в европейском футболе — возвращение Стивена Джеррарда на «Энфилд». Первое после завершения карьеры футболиста. В 16-м туре «Астон Вилла», которую теперь возглавляет легенда «Ливерпуля», приехала играть с красными.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
11 дек, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Астон Вилла
Голы
Салах, 67 (1:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Милнер, 84 ) Хендерсон Окслейд-Чемберлен (Диогу Жота, 58 ) Мане (Минамино, 88 ) Салах
Астон Вилла
Мартинес Кэш Таргетт Конса Мингс Янг (Буэндия, 69) Дуглас Луис Макгинн Накамба (Сансон, 57) Рэмси (Ингс, 74) Уоткинс
Предупреждения
ван Дейк 13  -  Накамба 19, Уоткинс 24
Судьи
Аттуэлл
Стивен Джеррард. Чудом не ампутированный палец и удары мячом по пятой точке. Суровая жизнь Джеррарда до «Ливерпуля»

«У меня хорошие взаимоотношения с клубом, здесь мой дом. Но сейчас я приехал сюда не для посиделок. Мне предстоит встреча с сильным коллективом и хорошим тренером, поэтому моя единственная цель — победить «Ливерпуль», — сказал на пресс-конференции Джеррард.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел большую часть игровой карьеры в «Майнце», который позднее тренировал. Он прекрасно понимал эмоции Стиви Джи в сегодняшний вечер.

«Когда я возглавлял «Боруссию» и мои футболисты забили «Майнцу», то забыл обо всей моей истории в этой команде и побежал праздновать, как сумасшедший дьявол. Стивен тоже может сделать так, если «Астон Вилла» нас огорчит. Не вижу причин, почему это будет запрещено», — говорил немец перед игрой.

Болельщики ожидаемо встретили экс-капитана овациями.

Однако игроки «Ливерпуля» совершенно не разделяли сентиментального настроя трибун. Большую часть матча хозяева вдавливали «Астон Виллу» в штрафную, но точность ударов хромала. Красные несколько раз претендовали на пенальти, но арбитр Стюарт Атуэлл не реагировал на падения Садио Мане и Энди Робертсона. Получилось заработать 11-метровый только у Мохамеда Салаха. Сам египтянин и взялся исполнять удар. Весь матч выручавший «Виллу» Эмилиано Мартинес совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. Этот гол так и остался единственным в игре.

Именно Салаха Джеррард считает сильнейшим футболистом в мире.

«Мо Салах — лучший. Это факт для меня», — безапелляционно заявил он.

В сети не все думали, что возвращение Джеррарда на «Энфилд» не удалось.

«Старайся выглядеть так, будто расстроен поражению от «Ливерпуля», — шутили в Twitter.

Болельщики «Ливерпуля» хвалили команду Стиви Джи за сегодняшний матч. «Парни Джеррарда оборонялись как демоны, отстояв на ноль первый тайм. Ошибка Тайрона Мингса принесла нам пенальти и победный гол Мо Салаха. Тяжелые три очка», — написали в Twitter Коп.

Аплодисментами перед игрой фанаты не ограничились. После игры мерсисайдцы тоже долго приветствовали легенду клуба.

Тренеры продолжили лестно отзываться друг о друге после игры.

«Перед матчем мы встретились, и у меня было очень странное ощущение. Я знаю весь тренерский штаб соперника. Они отлично делают свою работу», — похвалил Джеррарда и его помощников Клопп.

«Ливерпуль» играл лучше, их игровой стиль был лучше, но мы долго их сдерживали. Я считаю, что в игре было два момента, когда можно было назначить пенальти. За один «Ливерпулю» дали 11-метровый, за другой нам не дали. Думаю, мы не заслужили поражения. Даже добавлю, что в моменте с Салахом египтянин нарушил правила первым", — сказал Джеррард после матча.

Главного тренера «Астон Виллы» также спросили о его эмоциях от возвращения на «Энфилд».

«Для меня сегодня самое важное — поддержка болельщиков «Астон Виллы». Болельщики «Ливерпуля» были очень активными, в такой атмосфере легко пропустить 3-4 гола в самом начале встречи, но мы справились», — ответил Стиви Джи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
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