«Парни Джеррарда оборонялись как демоны». Самый эмоциональный момент дня: Стиви Джи вернулся на «Энфилд», но проиграл

Но, разумеется, трибуны встретили легенду овациями.

Самый эмоциональный момент субботы в европейском футболе — возвращение Стивена Джеррарда на «Энфилд». Первое после завершения карьеры футболиста. В 16-м туре «Астон Вилла», которую теперь возглавляет легенда «Ливерпуля», приехала играть с красными.

«У меня хорошие взаимоотношения с клубом, здесь мой дом. Но сейчас я приехал сюда не для посиделок. Мне предстоит встреча с сильным коллективом и хорошим тренером, поэтому моя единственная цель — победить «Ливерпуль», — сказал на пресс-конференции Джеррард.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел большую часть игровой карьеры в «Майнце», который позднее тренировал. Он прекрасно понимал эмоции Стиви Джи в сегодняшний вечер.

«Когда я возглавлял «Боруссию» и мои футболисты забили «Майнцу», то забыл обо всей моей истории в этой команде и побежал праздновать, как сумасшедший дьявол. Стивен тоже может сделать так, если «Астон Вилла» нас огорчит. Не вижу причин, почему это будет запрещено», — говорил немец перед игрой.

Болельщики ожидаемо встретили экс-капитана овациями.

Steven Gerrard and his Aston Villa team are welcomed to Anfield ?#LFC #AVFC pic.twitter.com/ZyEosqXsbG — Neil Jones (@neiljonesgoal) December 11, 2021

Steven Gerrard receives an emotional standing ovation on his return to Anfield ?? pic.twitter.com/GQ7XwdXSnR — ESPN UK (@ESPNUK) December 11, 2021

Steven Gerrard receives the applause pre-match #LIVAVL ?? ? pic.twitter.com/VJB5NAeHef — This Is Anfield (@thisisanfield) December 11, 2021

Steven Gerrard has returned to Anfield. ?? pic.twitter.com/8RBd8WnMAk — GOAL (@goal) December 11, 2021

Однако игроки «Ливерпуля» совершенно не разделяли сентиментального настроя трибун. Большую часть матча хозяева вдавливали «Астон Виллу» в штрафную, но точность ударов хромала. Красные несколько раз претендовали на пенальти, но арбитр Стюарт Атуэлл не реагировал на падения Садио Мане и Энди Робертсона. Получилось заработать 11-метровый только у Мохамеда Салаха. Сам египтянин и взялся исполнять удар. Весь матч выручавший «Виллу» Эмилиано Мартинес совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. Этот гол так и остался единственным в игре.

FULL-TIME Liverpool 1-0 Aston Villa



Mohamed Salah's second-half penalty prevents Steven Gerrard from enjoying a positive return to Anfield#LIVAVL pic.twitter.com/dtzTafGJsg — Premier League (@premierleague) December 11, 2021

Именно Салаха Джеррард считает сильнейшим футболистом в мире.

«Мо Салах — лучший. Это факт для меня», — безапелляционно заявил он.

Gerrard on Salah: «Mo Salah is the best. That's a fact in my eyes.» pic.twitter.com/bkcPjLisJ0 — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) December 11, 2021

В сети не все думали, что возвращение Джеррарда на «Энфилд» не удалось.

«Старайся выглядеть так, будто расстроен поражению от «Ливерпуля», — шутили в Twitter.

Gerrard nailing the «Try to look disappointed that you are losing to Liverpool ' look. pic.twitter.com/WwNM6rmD48 — Paddy Power (@paddypower) December 11, 2021

Болельщики «Ливерпуля» хвалили команду Стиви Джи за сегодняшний матч. «Парни Джеррарда оборонялись как демоны, отстояв на ноль первый тайм. Ошибка Тайрона Мингса принесла нам пенальти и победный гол Мо Салаха. Тяжелые три очка», — написали в Twitter Коп.

FT: Liverpool 1 — 0 Aston Villa



Steven Gerrard's men defended like demons, keeping it goalless by half-time. But a mistake from Tyrone Mings saw Mo Salah handed a penalty, which he duly converted to hand #LFC a match-winning goal. Tough, tough, tough three points ? pic.twitter.com/AdBdAkjfEy — Empire of the Kop (@empireofthekop) December 11, 2021

Аплодисментами перед игрой фанаты не ограничились. После игры мерсисайдцы тоже долго приветствовали легенду клуба.

Тренеры продолжили лестно отзываться друг о друге после игры.

«Перед матчем мы встретились, и у меня было очень странное ощущение. Я знаю весь тренерский штаб соперника. Они отлично делают свою работу», — похвалил Джеррарда и его помощников Клопп.

«Ливерпуль» играл лучше, их игровой стиль был лучше, но мы долго их сдерживали. Я считаю, что в игре было два момента, когда можно было назначить пенальти. За один «Ливерпулю» дали 11-метровый, за другой нам не дали. Думаю, мы не заслужили поражения. Даже добавлю, что в моменте с Салахом египтянин нарушил правила первым", — сказал Джеррард после матча.

Главного тренера «Астон Виллы» также спросили о его эмоциях от возвращения на «Энфилд».

«Для меня сегодня самое важное — поддержка болельщиков «Астон Виллы». Болельщики «Ливерпуля» были очень активными, в такой атмосфере легко пропустить 3-4 гола в самом начале встречи, но мы справились», — ответил Стиви Джи.