Чудом не ампутированный палец и удары мячом по пятой точке. Суровая жизнь Джеррарда до «Ливерпуля»

Как закалялся характер Стиви Джи.

Стивен Джеррард впервые приезжает на «Энфилд» в качестве гостя. Экс-капитан «Ливерпуля» и одна из главных легенд клуба в ноябре возглавил «Астон Виллу». Теперь его ожидает встреча со своим родным клубом, в академии которого он занимался с девяти лет.

Но всей этой истории предшествовало детство в Хайтоне — районе на востоке Ливерпуля, где маленький Стиви Джи бился со старшеклассниками, плакал после отказов местных команд и закалял свой характер.

Детский шрам после игры со старшеклассниками

Джеррард появился на свет с врожденной косолапостью: его ступни были неестественно вывернуты. Маленький Стивен прошел через множество травм, а в девятилетнем возрасте чуть не лишился пальца на ноге после того, как случайно пнул лежащие вилы. Он избежал ампутации благодаря врачам в «Ливерпуле», выбравшим вариант с лечением ноги.

В Хайтоне Стиви Джи мог играть в футбол сразу с 40 другими детьми. Правила могли меняться, но одно оставалось неизменным: наказание для вратарей в виде ударов мячом по пятой точке. В те времена все было жестче, чем сейчас. Голкипер должен был развернуться, приспустить штаны и наклониться. Кто сильнее всех промахивался, вставал на его место. Так что Джеррард постоянно тренировал свою точность, а когда все-таки оказывался в воротах, то работал над ловкостью.

В «Ливерпуле» это наказание даже помогло Питеру Краучу. Перейдя в стан красных в 2005 году, двухметровый форвард не мог забить на протяжении первых 15 туров. Тогда Джеррард вспомнил про детскую игру, и за декабрь Крауч отметился четырьмя голами.

Стивен всегда стремился играть со старшими. Его брат Пол был на три года старше, но Джеррард ходил за ним буквально по пятам. Однажды во время матча со старшеклассниками Стиви Джи толкнули прямо на забор. Если присмотреться к лицу Джеррарда, можно увидеть шрам, который его дед «залатал» тремя лейкопластырями, и маленький Стивен вернулся на поле.

Отказы и семейная трагедия

Будущий капитан «Ливерпуля» рос в районе, в котором дядю известного английского футболиста Джоуи Бартона убили прямо на улице в ходе ссоры, а двоюродных братьев отправили в тюрьму за убийства на расовой почве. В 1991 году Хайтон чудом избежал трагедии: огонь из подожженной кучи мусора перешел на новый вентиляционный фасад одного из домов в ленточной застройке. Тогда никто не пострадал.

Однако боль утраты все равно коснулась маленького Джеррарда: печально знаменитая давка на стадионе «Хилсборо» в Шеффилде в апреле 1989-го унесла жизни 96 болельщиков. Самым молодым из погибших стал кузен Стивена. Свою вторую автобиографию Джеррард закончил словами: «Я играю за Джона-Пола». В этой книге футболист также рассказал, что воспоминания настолько засели в его голове, что когда его пригласили выступить с речью на очередной годовщине трагедии, он отказался. Для него это слишком большая боль.

В возрасте семи лет Джеррард хотел начать играть за местную команду «Толгейт», но получил отказ — ему сказали, что он еще слишком маленький. Стиви Джи не сдержал эмоций и расплакался, но не сдался и, более того, пошел далеко не по самому легкому пути: ему отказали и в частной школе в Лиллешеме, но он пробил свою дорогу в футбол вдали от дома.

Намного легче было выбрать одну из детских команд в Хайтоне, но Джеррард присоединился к «Уистону» — те играли в четырех милях от дома, но зато в более сильной лиге. Потом Стивен перешел в команду католической школы «Кардинал Хинэн» в пригороде Ливерпуля, хотя сам был протестантом и никого там не знал.

В «Кардинале» Джеррарда ждали лучшие условия, более сильные партнеры и мощные соперники. Зачисление в эту школу означало, что на играх юношеского первенства города его будут просматривать скауты «Ливерпуля» и «Эвертона». И в девять лет он оказался в академии красных.

Теперь Джеррард впервые окажется на «Энфилде» в качестве представителя другого клуба и зайдет не в домашнюю, а в гостевую раздевалку. Но есть ощущение, что это только один из шагов на пути его возвращения домой — в «Ливерпуль».