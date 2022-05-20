В Англии — волна насилия на стадионах. Тренер ударил фаната, болельщики бьют игроков

Неужели 1980-е возвращаются?

Что случилось

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра оказался в центре неприятного инцидента после перенесенного выездного матча 33-го тура АПЛ с «Эвертоном». Для хозяев это была важнейшая игра, которая сложилась невероятно драматично. После первого тайма «Пэлас», который идет в середине таблицы и которому в турнирном плане особо ничего не было нужно, вел 2:0. Однако во второй половине все перевернулось: «Эвертон» организовал три гола, причем победный Доминик Калверт-Льюин забил на 85-й минуте — 3:2.

Благодаря этой победе «Эвертон» за тур до конца сезона официально сохранил прописку в АПЛ. Тогда как любой другой исход мог привести к катастрофе: в заключительный день «ирискам» играть в гостях с «Арсеналом», тогда как конкурентов — «Лидс» и «Бернли» — ждали матчи с середняками «Брентфордом» и «Ньюкаслом» соответственно.

После финального свистка радостные болельщики «Эвертона» хлынули на поле «Гудисон Парка», а сам стадион окутал синий дым от пиротехники. Именно тогда и произошел инцидент с Виейра. Как видно по телекартинке и постам в соцсетях, тренер «Пэлас» направлялся в раздевалку, когда к нему подбежал один из фанатов, начал оскорблять его и показал непристойный жест. В ответ, судя по телекартинке, Виейра попытался лягнуть болельщика ногой, после чего француза увели в сторону другие фанаты.

Что об этом говорят

Сам Виейра после матча отказался комментировать случившееся.

«Мне нечего сказать по этому поводу», — сказал он.

Тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард тоже не стал особенно заострять на этом внимание.

«Я понимаю Патрика. У меня не получилось пожать ему руку после свистка, поскольку началось празднование. Ему нужно было пройти почти 70 метров в гуще наших болельщиков, это не так просто. Но я не вижу тут никакой проблемы», — сказал он.

Как сообщает Sky Sport, Английская футбольная ассоциация проведет расследование случившегося.

А в пятницу утром полиция Мерсисайда заявила о задержании семерых фанатов, участвовавших в выбегании на поле.

Какая еще была реакция

На самом деле куда большую реакцию вызвал не инцидент с Виейра, а факт того, что болельщики «Эвертона» после финального свистка выбежали на поле, празднуя сохранение места в АПЛ.

Например, работавший на этом матче в качестве эксперта Sky Sport известный в прошлом нападающий Дион Даблин довольно жестко осудил подобное поведение, призвав банить тех, кто выбегает на поле.

«Я бы больше не хотел видеть ничего подобного. Радость фанатов понятна, но нельзя оказывать давление на тренеров и игроков, кричать им что-то прямо в лицо. Выбегающие на поле болельщики — это не то, к чему мы должны стремиться. Мы должны пресекать подобные вещи, это слишком опасно. Может, объявлять перед игрой, что все, кто выбегут на поле, получат пожизненный бан? Фанаты должны получать удовольствие от игры, а не портить ее. Нельзя, чтобы тренеры или игроки боялись за свою безопасность», — заявил он.

«Трудно поставить себя на место Виейра и говорить, что он не должен был реагировать или что-то в этом духе. Я не согласен с этим. Если кто-то оскорбляет и толкает вас, как вы себя поведете?» — заключил Даблин.

Реакция Лэмпарда была куда более лояльной.

«Если все идет нормально, то пусть они остаются на поле, дайте им время. Пока болельщики ведут себя нормально, нет никаких проблем», — считает тренер «Эвертона».

При этом прорыв на поле фанатов «ирисок» — уже не первый подобный случай в Англии за последнее время. В тот же день болельщики «Порт Вэйл» выбежали на поле после победы в серии пенальти над «Суиндоном» в плей-офф за право подняться из четвертого дивизиона в третий. По словам главного тренера «Суиндона» Бена Гарнера, его игроки подверглись «вербальной и физической атаке» со стороны выскочивших на поле фанатов.

«Это было реально страшно. Игроков били, пинали, в них плевали, их оскорбляли», — рассказывал Гарднер.

Выбегание на поле было и после окончания другого полуфинала в этом плей-офф — между «Мэнсфилдом» и «Нортхэмптоном». По словам главного тренера «Мэнсфилда» Найджела Клафа, одного из его игроков толкнул болельщик.

А 17 мая массовым выбеганием на поле болельщики «Ноттингем Форест» отпраздновали выход в финал плей-офф за право подняться в АПЛ из чемпионшипа. При этом досталось игрокам «Шеффилд Юнайтед» — команды, которую по сумме двух матчей обыграл «Ноттингем». Один из фанатов боднул головой капитана гостей Билли Шарпа. Спустя два дня хулигана приговорили к 24 неделям тюремного заключения.

«Ситуация становится все более тревожной», — заключил Клаф.

Опасения можно понять — в Англии еще помнят волну насилия, захлестнувшую стадионы в 1980-е.