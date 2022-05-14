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Дежавю: «Ливерпуль» опять победил «Челси» в серии пенальти. До невероятного квадрупла осталось два трофея

«Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Луис Диас («Ливерпуль») и Рис Джеймс («Челси»).
Фото Global Look Press
Мохамед Салах получил травму в финале Кубка Англии.
Фото Global Look Press
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Как и в февральском финале Кубка лиги, «Челси» и «Ливерпуль» за 120 минут не забили ни одного мяча. И снова красные выиграли в серии 11-метровых.

Второй финал за три месяца

Шла середина мая, а мечты «Ливерпуля» о четырех трофеях за сезон оставались живы. Это, конечно, уникально. С одной стороны, крайне редко какой-либо европейской команде удается на этом этапе сохранять шансы на четыре титула (при этом один из них был уже выигран). С другой, «Ливерпулю» еще предстояло совершить последний рывок в каждом из трех турниров. Потенциально легендарный сезон мог обернуться разочарованием — теоретически команда Юргена Клоппа рисковала остаться с одним Кубком лиги, самым скучным из четырех возможных трофеев.

Англия. Кубок. Финал
14 мая, 18:45. Wembley (Лондон)
Челси
0:0
Ливерпуль
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Жоржиньо Ковачич (Канте, 66) Чалоба (Аспиликуэта, 106) Маунт Лукаку (Зиеш, 85) Пулишич (Лофтус-Чик, 106, Баркли, 120)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк (Матип, 91) Конате Робертсон (Цимикас, 111) Александр-Арнолд Тиагу Алькантара Кейта (Милнер, 74) Хендерсон Диас (Роберту Фирмину, 98) Мане Салах (Диогу Жота, 33)
Предупреждения
Джеймс 77’  - 
Судьи
Поусон (Англия)

Кубок Англии — следующий по старшинству. И довольно забавно, что в финале «Ливерпуль» снова встретился на «Уэмбли» с «Челси», как и в другом кубковом турнире в феврале.

Тот матч завершился нулевой ничьей, но был зрелищным: парад отмененных голов, фантастическая игра вратарей и драматическая серия пенальти — вышедший на замену голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага не реализовал 22-й удар после 21 гола остальных участников матча, подарив трофей «Ливерпулю». Естественно, и сейчас мы ждали чего-то экстраординарного.

Мощный старт красных

Начало финала и правда было многообещающим. «Ливерпуль» смял соперника в первые 15 минут и мог забить несколько раз: Тиагу Алькантаре не хватило сантиметра, чтобы замкнуть передачу Луиса Диаса, а сам колумбиец не реализовал выход один на один. «Челси» с трудом справлялся с давлением. Эдуар Менди в одном из моментов даже скомандовал своим убежать из штрафной подальше — вратарь синих увидел, что при коротком розыгрыше удара от ворот есть риск потерять мяч, поэтому решил выбивать в середину поля.

«Ливерпуль» создавал моменты после успешного прессинга и быстрых забросов за спину защитникам, а «Челси», проснувшийся к середине первого тайма, ловил соперника на свободном пространстве. Не секрет, что футболисты красных намеренно рушат структуру при высоком прессинге и теряют свои позиции, освобождая пространство оппонентам для контратак. У «Челси» изредка получалось находить зоны, особенно на фланге Трента Александра-Арнольда, который по традиции зевал в обороне.

Травма Салаха

В целом, ничего нового. И перед стартовым свистком можно было предположить, что форварды «Ливерпуля» будут вынуждать защитников «Челси» ошибиться, а синие будут искать разрывы между линиями противника. Но в игру вмешалось то, что предсказать было невозможно. По ходу первого тайма сразу четырем футболистам обеих команд оказывали помощь, из-за чего «Ливерпуль» потерял игровой ритм. А еще потерял Мо Салаха.

Мохамед Салах получил травму в финале Кубка Англии. Фото Global Look Press
Мохамед Салах получил травму в финале Кубка Англии.
Фото Global Look Press

Если Менди, Тиагу Силва и Алиссон после полученных повреждений вернулись в игру, то египтянина пришлось заменить на Диогу Жоту. Причем сам момент травмы неясен: Салах просто внезапно лег на газон, пока лечили Алиссона. Если это мышечное повреждение, то у лидера «Ливерпуля» есть шансы на выздоровление к финалу Лиги чемпионов 28 мая.

Огонь от лондонцев

Травма Салаха явно подкосила «Ливерпуль». И дело даже не в ослаблении прессинга и снижении остроты у ворот Менди, а в психологии. Возможно, чувствуя это, Томас Тухель зарядил команду в раздевалке на активный старт второго тайма. И «Челси» выдал феноменальный отрезок: на каждой из первых трех минут второй половины футболисты синих создали по стопроцентному моменту, а Маркос Алонсо даже попал в перекладину. Владение мячом на отрезке с 45-й по 60-ю минуту выглядело аномально: 65 процентов в пользу «Челси».

Юрген Клопп и&nbsp;Томас Тухель. Клопп и Тухель — футбольные Федерер и Надаль. Кто вырвется вперед по количеству трофеев?

Синие методично растягивали оборону «Ливерпуля», и по такой игре им сильно не хватало Хаверца. О травме немца стало известно в день матча, так что альтернативы у «Челси» не было — только тяжеловесный Ромелу Лукаку. И бельгиец выглядел инородным телом у лондонцев.

Не вписался в игру и Жота, хотя с середины второго тайма он стал чаще касаться мяча. Как, впрочем, и остальные футболисты «Ливерпуля». Команда Клоппа с трудом переборола натиск «Челси» и вернулась в атаку к концу основного времени. Красные легко могли завершать встречу до 90-й минуты: Диас и Энди Робертсон с интервалом в минуту попали в каждую из штанг. А одновременно со стартом добавленного времени вездесущий колумбиец чуть не сотворил шедевр.

Другой сценарий серии пенальти

Диас вообще играл прекрасно и был самым активным на поле наряду с Мэйсоном Маунтом. Но в начале овертайма Клопп его неожиданно заменил. Ушел и Виргеил ван Дейк — видимо, немецкий тренер думает о предстоящем финале Лиги чемпионов, поэтому бережет лучших.

Но больше всего болельщиков волновала другая замена — Менди на Кепу. В финале Кубка лиги этот ход не сработал: испанец не отбил ни одного удара и не реализовал свой. Здесь Тухель оказался в точно такой же ситуации: 0:0, «Уэмбли», истекающие 120 минут и шанс сделать размен голкиперов. На этот раз немец решил иначе — сенегалец остался в воротах. Наверное, это логично: суеверный «Челси» в этом финале даже выбрал желтые футболки, потому что в февральском финале проиграл в синих. Раз уж последовали визуальные корректировки, то уместно было увидеть и тактические.

Очередность тоже поменялась: в финале Кубка лиги первым бил «Ливерпуль», а тут начинал «Челси». И если в феврале первый и единственный промах состоялся спустя 21 удар, то сейчас промазал уже третий бьющий: Сесар Аспиликуэта попал в штангу.

Ошибка испанца могла оказалась роковой. Садьо Мане нужно было реализовать пятый удар команды, чтобы принести «Ливерпулю» победу. Но его соотечественник Менди оставил «Челси» в игре и перевел серию в противостояние до первого промаха. Дрогнул Маунт: Алиссон отразил удар англичанина, а Костас Цимикас завершил финал.

Как и в февральском Кубке лиги, «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти. Два трофея за сезон красные уже взяли. Для исторического достижения осталось совершить почти невозможное: выиграть АПЛ и Лигу чемпионов.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Томас Тухель
Юрген Клопп
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
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Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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