Еще один ученик Гвардиолы в Лондоне? Мареска готовится возглавить «Челси»
Ожидается, что на этой неделе «Челси» возглавит тренер «Лестера» Энцо Мареска. Об этом сообщили инсайдер Фабрицио Романо и другие авторитетные британские источники. Переговоры между лондонским клубом и итальянским специалистом близки к завершению, осталось лишь договориться с «лисами» о финансовой компенсации. Речь идет о 10 миллионах евро.
44-летний итальянец имеет не самый большой опыт самостоятельной работы, но азы профессии постигал по конспектам своего хорошего друга Пепа Гвардиолы.
Почему руководство «Челси» решило сделать ставку именно на него и дать ему контракт на пять лет?
Восхищался Пепом, когда играл за «Севилью»
Игровая карьера у Марески получилась не самой яркой: один год в «Вест Бромвиче», пять лет в роли запасного в «Ювентусе», а затем скитания по испанским и итальянским середнякам. Хотя многим он запомнился по выступлениям за «Севилью», с которой завоевал немало трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.
Именно в конце 2000-х, когда Энцо играл за андалусийцев, он познакомился с Гвардиолой. Испанец в то время создал, возможно, сильнейшую «Барселону» в истории, чем восхитил Мареску. Тогда футболист понял, что хочет стать тренером и попасть хотя бы на одну тренировку к Пепу.
Тренерские курсы экс-игрок «Ювентуса» начал в Испании и вскоре произвел огромное впечатление на своих коллег и преподавателей, написав диссертацию «Футбол и шахматы». В своей работе Энцо указал на огромную связь между двумя видами спорта и отдельно отметил, что больше всего на гроссмейстера в современном футболе похож Гвардиола.
«Пеп ведет себя как настоящий шахматист: готовится к сопернику, просчитывает его ходы и предугадывает следующие действия. Я мечтаю приблизиться к его пониманию и чтению игры», — говорил Мареска.
Под крылом у Гвардиолы
С 2017 по 2020 год Энцо работал в тренерских штабах «Асколи», «Севильи» и «Вест Хэма», а затем раздался звонок, изменивший его жизнь. Конечно, от Гвардиолы, пригласившего его в «Сити».
Итальянцу доверили молодежку, которая до его появления ни разу не выигрывала чемпионат. Подопечные Марески прервали неудачную тенденцию, взяв золото, опередив при этом «Челси» аж на 14 очков.
Энцо перестроил команду и использовал пять схем за сезон. Молодые футболисты прониклись уважением к нему, поскольку тренер прививал им дух победителей, заряжал уверенностью, при этом оставаясь с ними на одной волне. После золотого матча Мареска принес в раздевалку бургеры, а затем угостил фастфудом журналистов, извинившись за опоздание на пресс-конференцию.
Успех молодого специалиста быстро заметили в Италии. Энцо пригласили в «Парму», но ничего хорошего из этого не вышло. Четыре победы в 14 матчах и увольнение.
После неудачи на родине Мареска вернулся в «Манчестер Сити», снова по приглашению Пепа, став ассистентом в главной команде. В сезоне-2022/23 его можно было заметить на скамейке рядом с Гвардиолой, а иногда даже перепутать. Они пугающе похожи внешне: оба лысые и носят седую бороду.
Завершив вместе с «Сити» триумфальный сезон, Энцо предпринял вторую попытку уйти в сольное плавание, став главным тренером «Лестера». На этот раз получилось более чем успешно — итальянец сразу вывел команду в АПЛ, причем с первого места.
«Я в восторге от работы, которую проделал Мареска. Есть ощущение, что он станет выдающимся тренером», — комментировал успехи своего друга Пеп.
Чего ждать от Марески в «Челси»?
Назначение Энцо станет неожиданностью, поскольку итальянец не был среди главных кандидатов на эту должность. Болельщики синих, безусловно, будут сомневаться и задавать много вопросов. И их можно понять: они устали от метаний из стороны в сторону и хотят стабильности.
Но карьера Марески показывает, насколько он предан работе и голоден до успеха. Энцо называют настоящим трудоголиком, дотошным гиком, который спрашивает с каждого игрока по максимуму. Возможно, именно такой тренер сейчас нужен «Челси».
Его «Лестер» играл по схеме 4-3-3, которая трансформировалась в 4-5-1 без мяча и 3-2-5 при владении. Как правило, во время атаки один из крайних защитников смещался в центр и становился вторым хавбеком перед тройкой сзади, а две «восьмерки» поднимались выше к линии нападения.
Мареска ставит атакующий стиль, основанный на тотальном контроле мяча. Все по заветам Гвардиолы.
«Он привержен своей философии. В январе после победы над «Суонси» (3:1) Энцо пригрозил уйти из «Лестера», если почувствует, что кто-то ставит под сомнение его идею. Он не собирается менять свой подход. У него есть тонкие вариации, но на поле всегда будут один форвард, один опорник с инвертированным защитником и два вингера. Это его идея, и он верит в нее до конца», — пишет The Athletic.
Нет сомнений, что Мареска продолжит следовать своим принципам на «Стэмфорд Бридж». Вместе с ним в столицу приедут и его помощники, в том числе экс-вратарь «Челси» Вилли Кабальеро, который также восхищается идеями Гвардиолы.
Энцо потребуется время, чтобы построить команду и внедрить свою игровую философию. Также ему нужно будет справиться с высокими ожиданиями со стороны фанатов и руководства клуба.
В синей части Лондона сейчас скрещивают пальцы и надеются, что получится так же круто, как у «Арсенала» с Микелем Артетой. Не исключено, что в следующем сезоне очередную попытку сбросить Пепа с трона предпримут уже два его бывших помощника. Ассистенты тренера «Манчестер Сити» пользуются большим спросом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10