Судьба чемпионства АПЛ решится в последнем туре. «Арсенал» и «Сити» не дадут нам заскучать!
«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки.
«Арсенал» обыграл «МЮ» (1:0) и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Ситуация сейчас та же, что и была до старта 37-го тура. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на одно очко, но у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.
А вот «Ливерпуль» утратил даже математические шансы на чемпионство еще до матча с «Астон Виллой», который состоится в понедельник.
«Арсенал» — 86 очков
Что нужно для чемпионства: победа и потеря очков «Сити»
У лондонцев остался один матч — против «Эвертона», который находится на 15-м месте в таблице и уже обезопасил себя от вылета. В игре с «ирисками» команда Микеля Артеты вряд ли столкнется с большими трудностями: им будет противостоять абсолютно немотивированный соперник, да еще и на «Эмирейтс».
Что нужно сделать «Арсеналу», чтобы стать чемпионом? Побеждать «Эвертон» и ждать осечки «Сити» (может хватить даже ничьей).
«Манчестер Сити» — 85 очков
Что нужно для чемпионства: две победы (возможен вариант с одной победой и ничьей)
У «горожан» есть матч в запасе, так что судьба чемпионской гонки в их руках. «Сити» на данный момент уступает «Арсеналу» по разнице забитых/пропущенных мячей (определяющий критерий при равенстве очков), поэтому в двух встречах банда Гвардиолы должна набирать шесть баллов. Да, есть и рискованный вариант: заработать четыре очка в играх с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», но тогда нужно будет считать голы. Захочет ли это делать Пеп? Вряд ли.
Во вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях. Для небесно-голубых этот выезд последние пять лет складывается непросто — в АПЛ они ни разу не забивали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (стадион открыт в апреле 2019-го). В случае победы «Сити» вырвется на первое место и опередит «Арсенал» на два очка. При любом другом исходе инициатива в битве за золото будет у «канониров».
В последнем туре «горожан» ждет домашний матч с «Вест Хэмом», который уже одной ногой в отпуске. Никаких проблем они здесь испытать не должны. Но сначала нужно сыграть с «Тоттенхэмом» во вторник. После этой встречи многое станет ясно.
А что там с путевками в Лигу чемпионов?
«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» гарантировали себе участие в самом престижном клубном турнире Европы в следующем сезоне. Неизвестна лишь судьба четвертой путевки, которую на данный момент забирает «Астон Вилла», оторвавшись от «Тоттенхэма» на четыре очка.
Здесь все может решиться уже в понедельник: в случае победы над «Ливерпулем» бирмингемцы обеспечат себе место в топ-4. При любых других раскладах нужно будет отталкиваться от результата матча между «шпорами» и «Сити».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
2
|Ман. Сити
|36
|26
|7
|3
|91-33
|85
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71-59
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|36
|16
|6
|14
|52-56
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|0 : 4
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|1 : 2
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|1 : 1
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|2 : 1
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|3 : 1
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|2 : 3
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|0 : 1
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|32
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7