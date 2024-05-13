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Сегодня, 11:45

Судьба чемпионства АПЛ решится в последнем туре. «Арсенал» и «Сити» не дадут нам заскучать!

«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Хосеп Гвардиола и Микель Артета.
Фото «СЭ»
Победитель чемпионата Англии определится по итогам 38-го тура.

«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки.

«Арсенал» обыграл «МЮ» (1:0) и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Ситуация сейчас та же, что и была до старта 37-го тура. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на одно очко, но у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.

А вот «Ливерпуль» утратил даже математические шансы на чемпионство еще до матча с «Астон Виллой», который состоится в понедельник.

«Арсенал» — 86 очков

Что нужно для чемпионства: победа и потеря очков «Сити»

У лондонцев остался один матч — против «Эвертона», который находится на 15-м месте в таблице и уже обезопасил себя от вылета. В игре с «ирисками» команда Микеля Артеты вряд ли столкнется с большими трудностями: им будет противостоять абсолютно немотивированный соперник, да еще и на «Эмирейтс».

Что нужно сделать «Арсеналу», чтобы стать чемпионом? Побеждать «Эвертон» и ждать осечки «Сити» (может хватить даже ничьей).

Фото Reuters

«Манчестер Сити» — 85 очков

Что нужно для чемпионства: две победы (возможен вариант с одной победой и ничьей)

У «горожан» есть матч в запасе, так что судьба чемпионской гонки в их руках. «Сити» на данный момент уступает «Арсеналу» по разнице забитых/пропущенных мячей (определяющий критерий при равенстве очков), поэтому в двух встречах банда Гвардиолы должна набирать шесть баллов. Да, есть и рискованный вариант: заработать четыре очка в играх с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», но тогда нужно будет считать голы. Захочет ли это делать Пеп? Вряд ли.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях. Для небесно-голубых этот выезд последние пять лет складывается непросто — в АПЛ они ни разу не забивали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (стадион открыт в апреле 2019-го). В случае победы «Сити» вырвется на первое место и опередит «Арсенал» на два очка. При любом другом исходе инициатива в битве за золото будет у «канониров».

В последнем туре «горожан» ждет домашний матч с «Вест Хэмом», который уже одной ногой в отпуске. Никаких проблем они здесь испытать не должны. Но сначала нужно сыграть с «Тоттенхэмом» во вторник. После этой встречи многое станет ясно.

А что там с путевками в Лигу чемпионов?

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» гарантировали себе участие в самом престижном клубном турнире Европы в следующем сезоне. Неизвестна лишь судьба четвертой путевки, которую на данный момент забирает «Астон Вилла», оторвавшись от «Тоттенхэма» на четыре очка.

Здесь все может решиться уже в понедельник: в случае победы над «Ливерпулем» бирмингемцы обеспечат себе место в топ-4. При любых других раскладах нужно будет отталкиваться от результата матча между «шпорами» и «Сити».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
2
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 36 16 6 14 52-56 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 0 : 4
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 1 : 1
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 2 : 1
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 3 : 1
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 1 : 3
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 2 : 3
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 0 : 1
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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