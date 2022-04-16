Самый дорогой защитник мира безнадежно проваливает сезон. Игрока за 87 миллионов евро освистывают собственные болельщики

Харри Магуайр переживает непростые времена.

Критика Каррагера и хейт от фанатов

В августе 2019 года «Манчестер Юнайтед» купил Харри Магуайра у «Лестера» за 87 миллионов евро, сделав его самым дорогим защитником в истории футбола. До того рекорд принадлежал Виргилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» забрал у «Саутгемптона» за 84,65 миллиона. Голландец сразу стал важнейшим футболистом для красных, помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов-2019, получил приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА и, по мнению многих, был достоин «Золотого мяча», который в итоге отдали Лео Месси.

Ван Дейк — пример того, как центральный защитник может стать системообразующей фигурой для топ-клуба. Одна из причин неудач «Ливерпуля» в сезоне-2020/21 — травма голландца, который повредил «кресты» и не играл более полугода.

«МЮ» решил пойти тем же путем, тем более что со времен ухода великой связки Неманьи Видича и Рио Фердинанда клуб так и не сумел найти топового центрального защитника. В условиях перегретого доковидного рынка сумма трансфера, конечно, немного смущала, но не пугала: стань Магуайр для «Юнайтед» своим ван Дейком — все бы быстро забыли про деньги. Но он не стал, а нынешний сезон и вовсе превратился для 29-летнего игрока, почти сразу получившего в «МЮ» капитанскую повязку, в настоящую катастрофу.

Главным критиком Магуайра среди экспертов стал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, регулярно разносящий его в эфире Sky Sports.

«Магуайр не регулирует атмосферу в раздевалке. Ему трудно влиять на что-то. Магуайр не авторитет для большинства игроков «МЮ». Знаю, что летом он переживал по поводу трансфера Роналду, опасался, что повязку отдадут Криштиану. Надо помнить и про особые требования к современному центрбеку. Топ-менеджеры предпочитают действовать с высокой линией защиты, и кто бы ни пришел в «Юнайтед» грядущим летом — он будет действовать аналогичным образом. А такой стиль не подходит Магуайру», — говорил Каррагер.

Но критика от телеэкспертов, пусть даже таких авторитетных, как Каррагер, — это одно. Но Магуайру жестко достается и от собственных болельщиков. Во время товарищеского матча сборной Англии против Кот-д'Ивуара в конце марта они освистали защитника, встречая каждое его касание мяча гулом.

Пришлось вмешаться главному тренеру «МЮ» Ральфу Рангнику: «Не понимаю, что случилось на «Уэмбли». Такого бы не произошло на нашем стадионе, потому что фанаты всегда поддерживают и команду, и капитана. Магуайр отлично играл на протяжении нескольких лет и за команду, и за сборную. Не думаю, что это что-то личное. Дело не в Харри. Может, это связано с высокими ожиданиями от нашего клуба, может, фанаты сравнивают его с бывшими игроками и легендами «МЮ».

Харри Магуайр. Фото Reuters

Медленный и нетехничный

Ошибки Магуайра можно разделить на два типа. Первый — позиционные. Защитник нередко находится в полупозиции: оказывается между двумя соперниками и из-за этого не понимает, по кому играть, поздно реагирует на рывки между линиями и часто упускает опекаемых футболистов. Из-за своих габаритов (рост — 194 см, вес — 100 кг) англичанину бывает тяжело против контратакующих команд: его отыгрывают передачами за спину, а со скоростью и ловкостью у Магуайра есть большие проблемы.

Он нередко выбрасывается вперед на перехват в надежде на то, что его подстрахуют, но не следит за тем, чтобы партнер смещался на его место и был готов встречать соперника. Из-за этого в центре обороны «МЮ» возникает дыра. К тому же у Магуайра на среднем уровне находится видение поля: он, в отличие от Виктора Линделефа или Рафаэля Варана, не умеет должным образом ни выдерживать офсайдную линию, ни переключаться между соперниками во время прессинга, ни подниматься вместе со всей защитной линией на чужую половину поля.

Второй тип ошибок — технические. Магуайр ужасно принимает мячи, летящие по неудобной траектории или пущенные с большой силой, а также регулярно совершает потери под давлением, так как группа атаки соперника при прессинге понимает, когда следует выдвигаться.

Худший матч для защитника в этом сезоне случился против «Лестера» в первом круге АПЛ. «МЮ» проиграл «лисам» 2:4, а ко всем пропущенным мячам оказался причастен Магуайр. Эта игра — просто наглядный образец проблем защитника.

Первый гол — результат несогласованности с Давидом де Хеа. Принимая передачу от голкипера, Магуайр не выдвинулся на мяч, а решил дождаться, когда он дойдет до него. Келечи Ихеаначо, аккуратно сыграв в отборе, выкатил мяч Юри Тилемансу, и бельгиец с линии штрафной перебросил де Хеа.

Скриншот первого гола.

Скриншот первого гола.

Скриншот первого гола.

Скриншот первого гола.

Второй гол — ошибка Магуайра на стандарте. Сосредоточившись на блокировке удара Патсона Даки, он не заметил вырвавшегося из-за спины Чаглара Сеюнджю, который, приняв мяч после отскока, расстрелял де Хеа.

Скриншот второго гола.

Скриншот второго гола.

Скриншот второго гола.

В моменте с третьим голом Айосе Перес, раскачав на фланге Люка Шоу, прострелил на Джейми Варди, который, оказавшись без опеки в центре штрафной, в касание переправил мяч в ворота. Магуайр, вместо того чтобы заблокировать удар, остался на месте и не помешал форварду пробить.

Скриншот третьего гола.

Скриншот третьего гола.

Четвертый гол «Лестера» получился немного похож на второй. После подачи Тилеманса со штрафного на дальнюю штангу Дака выскочил из-за спины Магуайра и беспрепятственно пробил, в то время как Харри даже не попытался исправить свою ошибку и накрыть удар.

Скриншот четвертого гола.

Скриншот четвертого гола.

Авторитетное издание The Athletic утверждает, что «МЮ» достиг устной договоренности с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, который примет команду летом. И вопрос, что делать с регулярно привозящим защитником за 87 миллионов, станет для него одним из основных.