«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Команды обменялись голами в самом начале матча: уже на пятой минуте хавбек «горожан» Кевин де Брейне открыл счет, а на 13-й минуте его сравнял нападющий «красных» Диогу Жота.

На 36-й минуте хозяева поля снова вышли вперед — отличился Габриэль Жезус. В самом начале второго тайма (на 46-й минуте) форвард «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счет.

Отметим, что на 63-й минуте нападающий «МанСити» Рахим Стерлинг забил гол, который не засчитали из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» удержал лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет вторым, отставая на одно очко.