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Сегодня, 20:22

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.
Фото ФК Ливерпуль
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2.
Фото LFC, Twitter
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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад».

Команды обменялись голами в самом начале матча: уже на пятой минуте хавбек «горожан» Кевин де Брейне открыл счет, а на 13-й минуте его сравнял нападющий «красных» Диогу Жота.

На 36-й минуте хозяева поля снова вышли вперед — отличился Габриэль Жезус. В самом начале второго тайма (на 46-й минуте) форвард «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счет.

Отметим, что на 63-й минуте нападающий «МанСити» Рахим Стерлинг забил гол, который не засчитали из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» удержал лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет вторым, отставая на одно очко.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
10 апр, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:2
Ливерпуль
Голы
Де Брейне, 5 (1:0), Диогу Жота, 13 (1:1), Габриэл Жезус, 37 (2:1), Мане, 46 (2:2)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Махрез, 75) Габриэл Жезус (Грилиш, 83) Фоден
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара Хендерсон (Кейта, 78) Мане (Роберту Фирмину, 84) Салах Диогу Жота (Диас, 70)
Предупреждения
Бернарду Силва 40’  -  Робертсон 28’, Тиагу Алькантара 61’, Фабинью 83’, ван Дейк 89’
Судьи
Тэйлор (Англия)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Мане сравнял счет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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