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Похищенного отца вингера «Ливерпуля» Диаса ищут военные. Он не уехал из криминального региона из-за любви к футболу

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Луис Диас с родителями
Луис Диас с родителями.
Фото Соцсети
Зато удалось спасти мать футболиста.

На выходных «Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форрест» со счетом 3:0, но в клубе явно было не до веселья. Один из лидеров команды, 26-летний колумбийский вингер Луис Диас, попал в страшную ситуацию — его родителей похитили.

Мать спасли, отца ищет армия

Согласно сообщениям мировых СМИ, отца и мать Луиса в субботу похитили четверо вооруженных мужчин на мотоциклах — в то время как Диасы покупали арбузы на заправке в своем родном городе Барранкасе.

Разумеется, моментально началась масштабная поисковая операция. По данным колумбийской прессы, задействовано вообще все, что можно — 130 полицейских, два армейских моторизованных взвода, беспилотники, вертолеты, самолет со специальным радаром, а также самые разнообразные местные спецслужбы. Так как все случилось в приграничном с Венесуэлой регионе, то граница и КПП также были практически сразу перекрыты.

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Принятые меры позволили спасти мать Диаса, Силенис Маруланду. Точные обстоятельства ее освобождения пока неизвестны, однако есть информация, что она цела и невредима — сам футболист и военные уже успели с ней поговорить.

А вот ситуация с отцом гораздо сложнее — его еще ищут, и местные власти допускают, что старший Диас мог быть тайно вывезен в Венесуэлу. Несмотря на то, что военные и полиция прочесывают окрестные джунгли и горные массивы, а также параллельно назначили награду в 49 тысяч долларов за любую информацию об отце футболиста, прогноз у них негативный. Издание Semana сообщает, что власти зашли в тупик, и теперь их единственный реальный план — дождаться условий выкупа.

«Мы не пожалеем усилий в этой ситуации, которая взволновала всех нас, колумбийцев», — заявил в интервью начальник полиции Уильям Саламанка.

Футболист Луис Диас
Луис Диас.
Фото AFP

Родители Диаса жили в опасном месте, но не уехали. Дело в футболе и патриотизме

Отец Луиса Диаса — индеец вайю по национальности и, как и почти все представители этого племени, родился и вырос на полуострове Гуахира. Здесь же проходит граница между Колумбией и Венесуэлой — и беда для похищенного Диаса-старшего в том, что она больше условная, чем настоящая. Все потому, что полуостров только формально принадлежит двум странам, на самом деле он во многом управляется индейцами.

Семейство жило и живет в Барранкасе — городе с населением в 40 тысяч человек в провинции Ла-Гуахира. Из-за тяжелой ситуации с вайю и в целом непростой экономической картины в Колумбии жизнь в регионе была очень тяжелой. По сути, все, что здесь было и остается, — горнодобывающие компании и образованные вокруг их предприятий города. А также банды — наркомафия, подполье, революционеры... Живет Ла-Гуахира бедно, индейские дети чаще, чем в среднем по стране, погибают из-за голода, насильственные смерти здесь тоже на самом высоком в Колумбии уровне.

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Однако почему же семейство богатейшего футболиста (Луис Диас зарабатывает в «Ливерпуле» 3,3 миллиона евро в год) осталось жить в настолько неблагополучном районе? Вмешался футбол и патриотизм — дело в том, что у Луиса Мануэля есть собственная, единственная в Барранкасе, футбольная школа. Кстати, его сын, ставший звездой «Ливерпуля», — именно ее воспитанник.

Когда Луис Диас уже прославился на «Энфилде», его отец не стал уезжать из города. Вместо этого он основал фонд «Эсперанто», у которого в управлении находится 15 футбольных школ по всему полуострову, в том числе и в глухих индейских резервациях. Именно поэтому отец футболиста остался на родине — планировал развивать футбол.

Разумеется, для местных жителей он был кумиром. Вот что говорил один из них в интервью Semana: «Грустно и тревожно из-за известий о похищении Мане Диаса. Он скромный человек, который не покинул город. Нам, землякам, очень тяжело...»

Футболист Диогу Жота с футболкой Луиса Диаса
Диогу Жота поддержал Луиса Диаса, отпраздновав гол с его футболкой в руках.
Фото Reuters

Луиса Диаса поддерживают в клубе — и не только

Разумеется, «Ливерпуль» выразил всяческую поддержку своему футболисту. Первым делом его заменили в предстоящей игре с «Ноттингемом» — очевидно, что Диасу было не до футбола. На поле вместо него вышел Диогу Жота, забил гол и отпраздновал с футболкой Луиса в руках.

«Было ясно, что нам нужно придать игре дополнительный смысл. Потом парни показали футболку, и я, честно говоря, не был к этому готов на сто процентов. Это было действительно трогательно, но в то же время и чудесно», — заявил Клопп после игры.

Трибуны также неоднократно скандировали имя Луиса Диаса. В клубе выпустили следующее заявление: «Мы искренне надеемся, что этот вопрос будет решен благополучно и при первой же возможности. Тем временем благополучие игрока будет оставаться нашим непосредственным приоритетом».

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В федерации футбола Колумбии тоже поддержали футболиста: «Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Диаса, освободить его сейчас, без каких-либо условий. Футбол — это мир. Лучо, мы с тобой. Колумбия с вами».

Тренер национальной команды Нестор Лоренцо также не остался в стороне: «Я сражаюсь с тобой! Мы молимся и молимся о скорейшем освобождении твоего отца живым и здоровым. Вся Колумбия с тобой. Мы продолжаем ждать освобождения отца Луиса Диаса, чтобы воцарилось здравомыслие, мы хотим, чтобы он был жив и здоров. Мы с тобой, Лучо».

Сам футболист хотел экстренно прилететь в Колумбию, но ему запретили это делать из-за вопросов безопасности. Так что все, что ему остается делать на данный момент, — ожидать новостей об отце в Англии.

Футбол
ФК Ливерпуль
Педро Луис Диас
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
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4.11 18:00
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4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
4.11 18:00
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