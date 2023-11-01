Похищенного отца вингера «Ливерпуля» Диаса ищут военные. Он не уехал из криминального региона из-за любви к футболу
На выходных «Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форрест» со счетом 3:0, но в клубе явно было не до веселья. Один из лидеров команды, 26-летний колумбийский вингер Луис Диас, попал в страшную ситуацию — его родителей похитили.
Мать спасли, отца ищет армия
Согласно сообщениям мировых СМИ, отца и мать Луиса в субботу похитили четверо вооруженных мужчин на мотоциклах — в то время как Диасы покупали арбузы на заправке в своем родном городе Барранкасе.
Разумеется, моментально началась масштабная поисковая операция. По данным колумбийской прессы, задействовано вообще все, что можно — 130 полицейских, два армейских моторизованных взвода, беспилотники, вертолеты, самолет со специальным радаром, а также самые разнообразные местные спецслужбы. Так как все случилось в приграничном с Венесуэлой регионе, то граница и КПП также были практически сразу перекрыты.
Принятые меры позволили спасти мать Диаса, Силенис Маруланду. Точные обстоятельства ее освобождения пока неизвестны, однако есть информация, что она цела и невредима — сам футболист и военные уже успели с ней поговорить.
А вот ситуация с отцом гораздо сложнее — его еще ищут, и местные власти допускают, что старший Диас мог быть тайно вывезен в Венесуэлу. Несмотря на то, что военные и полиция прочесывают окрестные джунгли и горные массивы, а также параллельно назначили награду в 49 тысяч долларов за любую информацию об отце футболиста, прогноз у них негативный. Издание Semana сообщает, что власти зашли в тупик, и теперь их единственный реальный план — дождаться условий выкупа.
«Мы не пожалеем усилий в этой ситуации, которая взволновала всех нас, колумбийцев», — заявил в интервью начальник полиции Уильям Саламанка.
Родители Диаса жили в опасном месте, но не уехали. Дело в футболе и патриотизме
Отец Луиса Диаса — индеец вайю по национальности и, как и почти все представители этого племени, родился и вырос на полуострове Гуахира. Здесь же проходит граница между Колумбией и Венесуэлой — и беда для похищенного Диаса-старшего в том, что она больше условная, чем настоящая. Все потому, что полуостров только формально принадлежит двум странам, на самом деле он во многом управляется индейцами.
Семейство жило и живет в Барранкасе — городе с населением в 40 тысяч человек в провинции Ла-Гуахира. Из-за тяжелой ситуации с вайю и в целом непростой экономической картины в Колумбии жизнь в регионе была очень тяжелой. По сути, все, что здесь было и остается, — горнодобывающие компании и образованные вокруг их предприятий города. А также банды — наркомафия, подполье, революционеры... Живет Ла-Гуахира бедно, индейские дети чаще, чем в среднем по стране, погибают из-за голода, насильственные смерти здесь тоже на самом высоком в Колумбии уровне.
Однако почему же семейство богатейшего футболиста (Луис Диас зарабатывает в «Ливерпуле» 3,3 миллиона евро в год) осталось жить в настолько неблагополучном районе? Вмешался футбол и патриотизм — дело в том, что у Луиса Мануэля есть собственная, единственная в Барранкасе, футбольная школа. Кстати, его сын, ставший звездой «Ливерпуля», — именно ее воспитанник.
Когда Луис Диас уже прославился на «Энфилде», его отец не стал уезжать из города. Вместо этого он основал фонд «Эсперанто», у которого в управлении находится 15 футбольных школ по всему полуострову, в том числе и в глухих индейских резервациях. Именно поэтому отец футболиста остался на родине — планировал развивать футбол.
Разумеется, для местных жителей он был кумиром. Вот что говорил один из них в интервью Semana: «Грустно и тревожно из-за известий о похищении Мане Диаса. Он скромный человек, который не покинул город. Нам, землякам, очень тяжело...»
Луиса Диаса поддерживают в клубе — и не только
Разумеется, «Ливерпуль» выразил всяческую поддержку своему футболисту. Первым делом его заменили в предстоящей игре с «Ноттингемом» — очевидно, что Диасу было не до футбола. На поле вместо него вышел Диогу Жота, забил гол и отпраздновал с футболкой Луиса в руках.
«Было ясно, что нам нужно придать игре дополнительный смысл. Потом парни показали футболку, и я, честно говоря, не был к этому готов на сто процентов. Это было действительно трогательно, но в то же время и чудесно», — заявил Клопп после игры.
Трибуны также неоднократно скандировали имя Луиса Диаса. В клубе выпустили следующее заявление: «Мы искренне надеемся, что этот вопрос будет решен благополучно и при первой же возможности. Тем временем благополучие игрока будет оставаться нашим непосредственным приоритетом».
В федерации футбола Колумбии тоже поддержали футболиста: «Мы просим похитителей Луиса Мануэля Диаса, отца Луиса Диаса, освободить его сейчас, без каких-либо условий. Футбол — это мир. Лучо, мы с тобой. Колумбия с вами».
Тренер национальной команды Нестор Лоренцо также не остался в стороне: «Я сражаюсь с тобой! Мы молимся и молимся о скорейшем освобождении твоего отца живым и здоровым. Вся Колумбия с тобой. Мы продолжаем ждать освобождения отца Луиса Диаса, чтобы воцарилось здравомыслие, мы хотим, чтобы он был жив и здоров. Мы с тобой, Лучо».
Сам футболист хотел экстренно прилететь в Колумбию, но ему запретили это делать из-за вопросов безопасности. Так что все, что ему остается делать на данный момент, — ожидать новостей об отце в Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Арсенал
|10
|7
|3
|0
|23-8
|24
|
3
|Ман. Сити
|10
|8
|0
|2
|22-7
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Ньюкасл
|10
|5
|2
|3
|26-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|МЮ
|10
|5
|0
|5
|11-16
|15
|
9
|Вест Хэм
|10
|4
|2
|4
|16-17
|14
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|16-12
|13
|
11
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
13
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
14
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|9-16
|12
|
15
|Эвертон
|10
|3
|1
|6
|10-14
|10
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|10
|1
|3
|6
|8-21
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|10
|1
|1
|8
|8-25
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|10
|0
|1
|9
|7-29
|1
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|- : -
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|- : -
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|8
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1