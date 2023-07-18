Насилие в детстве, торговля наркотиками и зависимость от снотворного. Деле Алли открыл душу

Один из самых талантливых полузащитников Европы объяснил, почему его карьера резко пошла на спад.

Долгое время карьера Деле Алли развивалась как у суперзвезды: в 19 лет он стал игроком «Тоттенхэма» и дебютировал в сборной Англии; в 22 уже разрывал в Лиге чемпионов и АПЛ, а Transfermarkt оценивал его в 100 миллионов евро. Сейчас англичанину 27 лет, и стоит он так мало, что позволить себе его может даже клуб из топ-5 РПЛ (8 миллионов). Алли провалился даже в аренде в «Бешикташе» — уже в марте тренер объявил, что на него не рассчитывает. Многих фанатов футбола давно мучил вопрос — что же случилось с одним из самых талантливых полузащитников Европы? Деле пришел на подкаст Гари Невилла и рассказал о причинах своей нестабильности — как на поле, так и в личной жизни.

Деле Алли. Фото Global Look Press

Алли — приемный ребенок, но почти сирота

У Деле Алли непростая семейная история. Многие наверняка обращали внимание, что у него на футболке написано именно Dele, а не Alli, — все потому, что он не хочет иметь ничего общего со своей родной семьей. Дело в том, что в 13 лет родители отдали мальчика другим людям на воспитание, и с тех пор Деле практически не поддерживает с родными отношения. Кстати, принявшая его в свой дом новая семья так и не усыновила Алли, так что получилась печальная ситуация — с фактической семьей футболиста ничего не связывает, а с родной он обрубил все связи, когда перешел в «Тоттенхэм».

И если его отец Кехинде Алли, нигерийский миллионер из Техаса, быстро оставил попытки выйти на связь (к тому же в США он обзавелся новой семьей), то вот мать Деле, Дениз, быстро вспомнила про сына, когда к тому пришел успех. Особенно сильно она возмущалась в интервью Daily Mail в 2018 году, когда Алли забил в четвертьфинале чемпионата мира в ворота Швеции и после этого выложил фотографию со своей новой семьей.

Дениз была крайне опечалена: «Конечно, я бы хотела быть с ним в России. Я бы с удовольствием была там, чтобы увидеть его гол вживую, но я не могу себе это позволить. Я смотрела по телевизору и кричала: «Давай, Деле, молодец». Я ничего от него не хочу, я просто хочу обнять своего сына. Видеть эту фотографию было очень больно».

На чемпионате мира Дениз так и не побывала. Деле решительно порвал все связи с бывшей семьей — когда он перешел к «шпорам» и оба его незадачливых родителя почти одновременно пришли на стадион посмотреть за его игрой, их быстро огорчили. Мама Алли вспоминала, что в подтрибунном помещении сын даже не посмотрел в ее сторону, а после к ней подошел представитель клуба и объявил ей, что она теперь персона нон грата на стадионе «Тоттенхэма». Такое же сообщение получил и прилетевший из Штатов отец Деле — и больше на стадионе «шпор» не появлялся.

«Очень больно, что мы отдалились, и еще труднее оттого, что я не знаю почему. Надеюсь, однажды мы встретимся и я его обниму», — сказала в том же интервью для DM Дениз. Что же, сейчас станет яснее, почему они отдалились.

Деле Алли. Фото Global Look Press

Деле рассказал шокирующие подробности из детства. Неудивительно, что он не хочет знать родителей

И до интервью Гари Невиллу о жизни Алли было известно многое. Его родители — нефтегазовый африканский бизнесмен Кехинде и безработная Дениз из Англии — развелись, когда будущему футболисту было три года. Отец вернулся на родину, мать осталась в Англии вместе с сыном. Помимо Деле у нее было еще трое детей от разных мужчин, и в какой-то момент она поняла, что не справляется со всеми.

Поэтому Деле сначала отправили в Африку к отцу — там он жил в огромном особняке, но позже вернулся, когда Кехинде улетел в Америку; а в 13 лет Алли сплавили в приемную семью. Дениз объясняла это тем, что она страдала от алкоголизма, но видела, что у сына большие перспективы в футболе, — ей не хотелось, чтобы соцслужбы загубили Деле карьеру. Поэтому она отдала парня на воспитание семье Хикфордов, но не отказывалась от него — и когда Алли разорвал с ней все связи, очень из-за этого расстроилась и не поняла, в чем причина.

Но понять Деле можно. На подкасте Невилла он рассказал жуткие детали из детства: «Вот вам для понимания: в шесть лет меня домогался мамин друг, который часто бывал у нас дома. Она была алкоголичкой. Потом меня отправили в Африку, чтобы приучить к дисциплине, вернули обратно... В семь лет я начал курить, в восемь — торговать наркотиками».

По словам футболиста, ребенку было проще продавать запрещенные вещества: «Один пожилой человек сказал мне, что они не остановят ребенка на велосипеде, поэтому я катался с футбольным мячом, а под ним у меня были наркотики, это было в восемь лет. В одиннадцать меня свесил с моста парень из соседнего дома, мужчина».

«В 12 лет меня усыновили. Удивительная семья, я не мог и мечтать о лучших людях. Если Бог сделал людей, то это они».

Деле Алли. Фото Global Look Press

Из-за трудного детства Алли пристрастился к снотворному. Это мешало играть

Деле рассказал, что у него были проблемы со сном из-за трудного воспитания. Из-за этого врач выписал ему снотворное, но Алли на них подсел: «Я пристрастился к снотворному, и это, вероятно, проблема, которая есть не только у меня. С нашим расписанием у вас есть игра, вы должны вставать рано утром, чтобы тренироваться, у вас есть адреналин и все такое, так что иногда принимать снотворное и быть готовым к следующему дню — это нормально. Но когда ваша дофаминовая система и вы сами сломаны, это, очевидно, может иметь обратный эффект... Я определенно злоупотреблял».

Зависимость была настолько серьезной, что Деле пришлось отправиться в американский рехаб. Из него он вышел всего несколько недель назад — и очень доволен: «Когда я вернулся из Турции, я узнал, что мне нужна операция, и я был в плохом состоянии. Я решил пойти в современное реабилитационное учреждение для психического здоровья. Внутри я определенно проигрывал битву, и пришло время меняться».

Алли говорит, что очень благодарен «Эвертону» за понимание — в клубе футболиста полностью поддержали. Также Деле сказал, что к нему наконец вернулась страсть к футболу: «Я никогда не мог представить, насколько это поможет мне, сколько я получу от этого».

Помимо вышесказанного Деле также рассказал о причинах своего глобального спада: «Мне было тяжело, когда ушел Почеттино. Другие не хотели знакомиться со мной на личном уровне, поэтому было трудно. Самый печальный момент был с Моуринью — он просто перестал со мной общаться. Я помню, как смотрел в зеркало и думал — могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года?»

Сейчас кажется, что худшее уже позади. Футболиста поддержал как его нынешний клуб «Эвертон», так и «шпоры»; профсоюз английских футболистов также призвал других зависимых не оставаться с проблемой наедине. Деле говорит, что теперь заряжен на футбол — у него еще год контракта с «ирисками», и ему всего 27. Так что время вернуться на топ-уровень у него еще есть.