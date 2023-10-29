Возрождение «МЮ» откладывается. «Сити» устроил команде тен Хага циничный разгром в дерби

У Холанна — дубль и голевой пас.

Последние пару недель мы наблюдали пилотную серию проекта «Манчестер Юнайтед». Хроники возрождения». Три победы подряд — над «Брентфордом» и «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ и над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов. Все — с разницей в один мяч и все — максимально драматичные по сюжету, когда ничего не было понятно до самой последней секунды.

«Хроники возрождения» были не только командные, но и персональные. Футболист-мем Харри Магуайр получил приз лучшему игроку матча с «Шеффилд Юнайтед», а через несколько дней забил победный гол «Копенгагену». Сделавший кучу ошибок в начале сезона Андре Онана против датчан потащил пенальти на 90+6-й минуте и тем самым сохранил для «МЮ» шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Драматично и то, что этот 11-метровый привез Скотт Мактоминай — человек, забивший два гола «Брентфорду» в компенсированное время (2:1) и запустивший это самое возрождение. Отличился шотландец и в Шеффилде.

По идее все эти истории должны были дать «МЮ» мощный импульс перед дерби. Поначалу казалось, что так и будет. Хозяева пару раз сбегали в атаку, а Онана отбил удар в упор Родри и не дал добить мяч в ворота Эрлингу Холанну. В этом моменте камерунцу помог и Магуайр, навязавший норвежцу борьбу. Правда, эпизод вскрыл и слабое место в обороне «Юнайтед» — центральному защитнику Виктору Линделефу было явно некомфортно на левом фланге обороны, но Люк Шоу и Тайлер Маласиа травмированы, а эксперимент с Софьяном Амрабатом на этой позиции провалился в игре с «Галатасараем» (плюс марокканец в отсутствие Каземиро был нужен в центре поля). Швед никак не мог привыкнуть к тому, что он крайний в четверке защитников и что за ним никого нет, и терялся позиционно при передачах в штрафную с противоположного фланга.

«Сити» довольно быстро это понял и именно так, по сути, похоронил интригу в матче в начале второго тайма. Но там вся атака получилась образцово-показательной — выход со своей половины поля из-под прессинга «МЮ», перевод с правого на левый фланг и передача Бернарду Силвы на дальний угол вратарской, где уже ждал одинокий Холанн. А еще блистательное движение Фила Фодена, который увел за собой в центр штрафной Линделефа и тем самым создал свободное пространство для норвежца. Похожий момент, кстати, был в самом конце первого тайма — Холанн, отклеившийся от Линделефа после такой же передачи с фланга, бил примерно с той же точки, но тогда потащил Онана.

0:2 — это был приговор для «Юнайтед». Потому что, несмотря на все слова про возрождение, импульс и так далее, «Сити» подходил к этому дерби очевидным фаворитом. Отчасти, конечно, команде Пепа Гвардиолы повезло с первым голом. Таких захватов руками, который позволил себе Расмус Хойлунн в борьбе с Родри при подаче штрафного, в каждом матче наберется с десяток. Тут просто он был более очевидным и привлек внимание бригады ВАР, а потом и рефери Пола Тирни. Но, с другой стороны, тут была отличная работа игроков «Сити»: на повторах видно, что Джон Стоунс классно поставил заслон Магуайру, который должен был играть с Родри в этом эпизоде, и Хойлунн вынужденно хватал рукой уже открывавшегося под подачу испанца.

В целом же это дерби было игрой топ-команды против «назойливых шумных соседей», как сказал когда-то Алекс Фергюсон. Только по сравнению с временами великого шотландца соперники поменялись местами. Да, «Юнайтед» не повезло с травмами — не было не только двух основных левых защитников и Каземиро, но и, например, Лисандро Мартинеса и Аарона Ван-Биссаки. Да, «МЮ» не был безнадежен, не опустил руки при 0:2 и создал пару моментов, лучший из которых упустил Маркус Рэшфорд, чей игровой кризис продолжается. И да, пожалуй, 0:3 — это чересчур (Холанн вполне мог оформить хет-трик, но предпочел покатить мяч Фодену на пустые ворота).

Но сейчас команды страшно далеки друг от друга. Куда дальше, чем во второй половине прошлого сезона, когда «МЮ» выиграл на «Олд Траффорд» (2:1), а затем с таким же счетом уступил в финале Кубка Англии на «Уэмбли». И, кажется, даже дальше, чем год назад, когда «МС» выиграл 6:3 с хет-триком Холанна.

И когда уже в добавленное время «Сити» под радостные вопли гостевого сектора устроил игру в «оле», это было куда унизительнее, чем счет на табло. После финального свистка футболисты «Юнайтед» крайне раздраженно предъявляли претензии судье, но в данном случае, как кажется, Тирни — это просто подходящий объект, чтобы выплеснуть раздражение, причины которого гораздо глубже.