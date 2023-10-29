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29 октября, 21:10

Возрождение «МЮ» откладывается. «Сити» устроил команде тен Хага циничный разгром в дерби

Дубль и пас Холанна помогли «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Эрлин Холанн («Манчестер Сити») в матче против «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
У Холанна — дубль и голевой пас.
Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Манчестер Сити

Последние пару недель мы наблюдали пилотную серию проекта «Манчестер Юнайтед». Хроники возрождения». Три победы подряд — над «Брентфордом» и «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ и над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов. Все — с разницей в один мяч и все — максимально драматичные по сюжету, когда ничего не было понятно до самой последней секунды.

«Хроники возрождения» были не только командные, но и персональные. Футболист-мем Харри Магуайр получил приз лучшему игроку матча с «Шеффилд Юнайтед», а через несколько дней забил победный гол «Копенгагену». Сделавший кучу ошибок в начале сезона Андре Онана против датчан потащил пенальти на 90+6-й минуте и тем самым сохранил для «МЮ» шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Драматично и то, что этот 11-метровый привез Скотт Мактоминай — человек, забивший два гола «Брентфорду» в компенсированное время (2:1) и запустивший это самое возрождение. Отличился шотландец и в Шеффилде.

По идее все эти истории должны были дать «МЮ» мощный импульс перед дерби. Поначалу казалось, что так и будет. Хозяева пару раз сбегали в атаку, а Онана отбил удар в упор Родри и не дал добить мяч в ворота Эрлингу Холанну. В этом моменте камерунцу помог и Магуайр, навязавший норвежцу борьбу. Правда, эпизод вскрыл и слабое место в обороне «Юнайтед» — центральному защитнику Виктору Линделефу было явно некомфортно на левом фланге обороны, но Люк Шоу и Тайлер Маласиа травмированы, а эксперимент с Софьяном Амрабатом на этой позиции провалился в игре с «Галатасараем» (плюс марокканец в отсутствие Каземиро был нужен в центре поля). Швед никак не мог привыкнуть к тому, что он крайний в четверке защитников и что за ним никого нет, и терялся позиционно при передачах в штрафную с противоположного фланга.

«Сити» довольно быстро это понял и именно так, по сути, похоронил интригу в матче в начале второго тайма. Но там вся атака получилась образцово-показательной — выход со своей половины поля из-под прессинга «МЮ», перевод с правого на левый фланг и передача Бернарду Силвы на дальний угол вратарской, где уже ждал одинокий Холанн. А еще блистательное движение Фила Фодена, который увел за собой в центр штрафной Линделефа и тем самым создал свободное пространство для норвежца. Похожий момент, кстати, был в самом конце первого тайма — Холанн, отклеившийся от Линделефа после такой же передачи с фланга, бил примерно с той же точки, но тогда потащил Онана.

 
&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матча

0:2 — это был приговор для «Юнайтед». Потому что, несмотря на все слова про возрождение, импульс и так далее, «Сити» подходил к этому дерби очевидным фаворитом. Отчасти, конечно, команде Пепа Гвардиолы повезло с первым голом. Таких захватов руками, который позволил себе Расмус Хойлунн в борьбе с Родри при подаче штрафного, в каждом матче наберется с десяток. Тут просто он был более очевидным и привлек внимание бригады ВАР, а потом и рефери Пола Тирни. Но, с другой стороны, тут была отличная работа игроков «Сити»: на повторах видно, что Джон Стоунс классно поставил заслон Магуайру, который должен был играть с Родри в этом эпизоде, и Хойлунн вынужденно хватал рукой уже открывавшегося под подачу испанца.

В целом же это дерби было игрой топ-команды против «назойливых шумных соседей», как сказал когда-то Алекс Фергюсон. Только по сравнению с временами великого шотландца соперники поменялись местами. Да, «Юнайтед» не повезло с травмами — не было не только двух основных левых защитников и Каземиро, но и, например, Лисандро Мартинеса и Аарона Ван-Биссаки. Да, «МЮ» не был безнадежен, не опустил руки при 0:2 и создал пару моментов, лучший из которых упустил Маркус Рэшфорд, чей игровой кризис продолжается. И да, пожалуй, 0:3 — это чересчур (Холанн вполне мог оформить хет-трик, но предпочел покатить мяч Фодену на пустые ворота).

Но сейчас команды страшно далеки друг от друга. Куда дальше, чем во второй половине прошлого сезона, когда «МЮ» выиграл на «Олд Траффорд» (2:1), а затем с таким же счетом уступил в финале Кубка Англии на «Уэмбли». И, кажется, даже дальше, чем год назад, когда «МС» выиграл 6:3 с хет-триком Холанна.

И когда уже в добавленное время «Сити» под радостные вопли гостевого сектора устроил игру в «оле», это было куда унизительнее, чем счет на табло. После финального свистка футболисты «Юнайтед» крайне раздраженно предъявляли претензии судье, но в данном случае, как кажется, Тирни — это просто подходящий объект, чтобы выплеснуть раздражение, причины которого гораздо глубже.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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38 тур
27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 0 : 2
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 5 : 0
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 2 : 1
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 2 : 2
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 1
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 3 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 1 : 1
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 0
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 8 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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