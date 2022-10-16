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16 октября, 21:15

Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн против Виргила ван Дейка.
Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва пытается остановить Мохамеда Салаха.
Фото Reuters
Фил Фоден (слева) и Эрлин Холанн празднуют забитый мяч, который будет отменен.
Фото Reuters
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Команда Гвардиолы отстала от лидера на четыре очка.
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити

Проблемы Клоппа

«Мы выбыли из чемпионской гонки», — констатировал Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» недельной давности. Красные отстали от лондонцев на целых 14 очков, а от «Манчестер Сити» — на 13. Правда, на тот момент «Ливерпуль» провел всего восемь матчей в АПЛ, однако Клопп заранее смирился с развязкой. Или, может быть, решил таким образом расслабить главного соперника последних лет перед очной встречей.

«Ливерпуль» действительно плох на старте чемпионата: Салах почти не забивает, Александер-Арнолд почти не отдает голевые передачи и ужасно обороняется, а ван Дейк уже не выглядит непроходимой стеной. Многомиллионный новичок Нуньес проигрывает место в основе ветерану Роберто Фирмино, но еще хуже, что «Ливерпуль» подкосили травмы — Трент, Матип, Диас, Артур, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен...

Проще говоря, команда Клоппа точно не выглядела фаворитом в борьбе с Пепом Гвардиолой и его оружием массового поражения — Холанном. Норвежцу в середине недели даже предоставили отдых: он не играл в матче с «Копенгагеном» и перезарядил батарейки перед битвой на «Энфилде». После парада хет-триков и впечатляющей игры в матче с «Манчестер Юнайтед» от норвежского гуманоида ждали очередного перформанса во встрече с «Ливерпулем».

Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн. Фото Reuters
Фото Reuters

Тактическая борьба

Гвардиола традиционно подготовил тактический сюрприз к важному матчу. «Сити» с мячом выстраивался по схеме 3-4-2-1, причем фланговые футболисты действовали широко и асимметрично — Фоден на левом краю играл высоко и терзал 36-летнего Милнера, а Канселу на непривычной правой бровке опускался чуть ниже. То есть Гвардиола намеревался растягивать линию обороны «Ливерпуля» и за счет этого освобождать в середине пространство в том числе для Холанна.

Клопп, напротив, сделал ставку на узкую расстановку 4-4-2, причем впереди играл Салах, а не Нуньес. При этом схема хозяев иногда трансформировалась в 4-3-2-1, когда Эллиот с Жотой уходили вглубь. Другими словами, Клопп насыщал центр поля, то есть пытался сужать пространство.

Первый тайм так и прошел в тактической борьбе — «Сити» владел мячом и пытался выманивать хозяев на фланги, а «Ливерпуль» держался и переводил вектор игры в центр поля, где на отдельных участках создавал численное преимущество. Если выражаться боксерской терминологией, то «Ливерпуль» незначительно выиграл первый тайм по очкам, но у нас футбол — и на табло были 0:0.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва пытается остановить Мохамеда Салаха. Фото Reuters
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва пытается остановить Мохамеда Салаха. Фото Reuters
Фото Reuters

Отмененный гол Фодена

Первые 45 минут матча зрелищными не назовешь. Хотя моменты были, в том числе у Холанна. «Ливерпуль» оборонялся в среднем блоке и не позволял гостям подолгу контролировать мяч. А после перерыва тактика кардинально поменялась: «Сити» стал заметно больше владеть мячом и переместил выше линию обороны. Этого, кажется, только и ждал Салах, который чуть не забил в самом начале второго тайма — Эдерсон не позволил египтянину реализовать выход один на один.

После перерыва на поле стало значительно веселее и четче прорисовывались роли. Угрозы от «Ливерпуля» исходили только после контратак, а «Сити» действовал так, как во всех матчах: нащупывал дыры в чужой обороне через позиционное нападение и искал Холанна. Одна подобная атака даже привела к голу: Алиссон выцарапал мяч из-под ног у Эрлина, но Фоден добил мяч в сетку. А затем выяснилось, что в начале атаки норвежец сфолил на Фабиньо, и гол отменили.

Фил Фоден (слева) и Эрлин Холанн празднуют забитый мяч, который будет отменен. Фото Reuters
Фил Фоден (слева) и Эрлин Холанн празднуют забитый мяч, который будет отменен. Фото Reuters
Фото Reuters

Возрождение красных

Алиссон — явный герой этого матча. Гол отменили не из-за его действий, но сам бразилец отменил очередной гол Холанна, и не один. Самый запоминающийся сейв — в середине второго тайма, когда вратарь «Ливерпуля» вытащил мяч после удара норвежца со средней дистанции. Но самое важное действие Алиссон совершил на 76-й минуте, когда поймал мяч после очередной атаки «Сити» и моментально, а главное точно, выбил его на чужую половину. Салах шикарно поставил корпус в борьбе с Канселу и открыл счет, но без Алиссона гола бы не было.

После этого у игроков «Сити» явно сдали нервы, а заодно и у Клоппа — в одном из эпизодов немец так активно высказывал недовольство, что получил красную карточку. Так что когда вышедший на замену Нуньес загубил идеальную контратаку и не дал пас Салаху на расстрел Эдерсона, Юргена уже не было на бровке.

Впрочем, уругваец лишь продлил нервную концовку, но не отнял у своей команды невероятно важную победу. «Ливерпуль» остается в середине таблицы, но подчеркивает, что кризис позади. А «Сити» проигрывает впервые в сезоне и отпускает лидирующий «Арсенал» на целых четыре очка.

Мохамед Салах
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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7
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Клопп нашел оправдание перед матчем с «Сити». Немец готов к поражению?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 0 : 2
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 0 : 1
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 0
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 1 : 1
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
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