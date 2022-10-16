Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Проблемы Клоппа
«Мы выбыли из чемпионской гонки», — констатировал Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» недельной давности. Красные отстали от лондонцев на целых 14 очков, а от «Манчестер Сити» — на 13. Правда, на тот момент «Ливерпуль» провел всего восемь матчей в АПЛ, однако Клопп заранее смирился с развязкой. Или, может быть, решил таким образом расслабить главного соперника последних лет перед очной встречей.
«Ливерпуль» действительно плох на старте чемпионата: Салах почти не забивает, Александер-Арнолд почти не отдает голевые передачи и ужасно обороняется, а ван Дейк уже не выглядит непроходимой стеной. Многомиллионный новичок Нуньес проигрывает место в основе ветерану Роберто Фирмино, но еще хуже, что «Ливерпуль» подкосили травмы — Трент, Матип, Диас, Артур, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен...
Проще говоря, команда Клоппа точно не выглядела фаворитом в борьбе с Пепом Гвардиолой и его оружием массового поражения — Холанном. Норвежцу в середине недели даже предоставили отдых: он не играл в матче с «Копенгагеном» и перезарядил батарейки перед битвой на «Энфилде». После парада хет-триков и впечатляющей игры в матче с «Манчестер Юнайтед» от норвежского гуманоида ждали очередного перформанса во встрече с «Ливерпулем».
Тактическая борьба
Гвардиола традиционно подготовил тактический сюрприз к важному матчу. «Сити» с мячом выстраивался по схеме 3-4-2-1, причем фланговые футболисты действовали широко и асимметрично — Фоден на левом краю играл высоко и терзал 36-летнего Милнера, а Канселу на непривычной правой бровке опускался чуть ниже. То есть Гвардиола намеревался растягивать линию обороны «Ливерпуля» и за счет этого освобождать в середине пространство в том числе для Холанна.
Клопп, напротив, сделал ставку на узкую расстановку 4-4-2, причем впереди играл Салах, а не Нуньес. При этом схема хозяев иногда трансформировалась в 4-3-2-1, когда Эллиот с Жотой уходили вглубь. Другими словами, Клопп насыщал центр поля, то есть пытался сужать пространство.
Первый тайм так и прошел в тактической борьбе — «Сити» владел мячом и пытался выманивать хозяев на фланги, а «Ливерпуль» держался и переводил вектор игры в центр поля, где на отдельных участках создавал численное преимущество. Если выражаться боксерской терминологией, то «Ливерпуль» незначительно выиграл первый тайм по очкам, но у нас футбол — и на табло были 0:0.
Отмененный гол Фодена
Первые 45 минут матча зрелищными не назовешь. Хотя моменты были, в том числе у Холанна. «Ливерпуль» оборонялся в среднем блоке и не позволял гостям подолгу контролировать мяч. А после перерыва тактика кардинально поменялась: «Сити» стал заметно больше владеть мячом и переместил выше линию обороны. Этого, кажется, только и ждал Салах, который чуть не забил в самом начале второго тайма — Эдерсон не позволил египтянину реализовать выход один на один.
После перерыва на поле стало значительно веселее и четче прорисовывались роли. Угрозы от «Ливерпуля» исходили только после контратак, а «Сити» действовал так, как во всех матчах: нащупывал дыры в чужой обороне через позиционное нападение и искал Холанна. Одна подобная атака даже привела к голу: Алиссон выцарапал мяч из-под ног у Эрлина, но Фоден добил мяч в сетку. А затем выяснилось, что в начале атаки норвежец сфолил на Фабиньо, и гол отменили.
Возрождение красных
Алиссон — явный герой этого матча. Гол отменили не из-за его действий, но сам бразилец отменил очередной гол Холанна, и не один. Самый запоминающийся сейв — в середине второго тайма, когда вратарь «Ливерпуля» вытащил мяч после удара норвежца со средней дистанции. Но самое важное действие Алиссон совершил на 76-й минуте, когда поймал мяч после очередной атаки «Сити» и моментально, а главное точно, выбил его на чужую половину. Салах шикарно поставил корпус в борьбе с Канселу и открыл счет, но без Алиссона гола бы не было.
После этого у игроков «Сити» явно сдали нервы, а заодно и у Клоппа — в одном из эпизодов немец так активно высказывал недовольство, что получил красную карточку. Так что когда вышедший на замену Нуньес загубил идеальную контратаку и не дал пас Салаху на расстрел Эдерсона, Юргена уже не было на бровке.
Впрочем, уругваец лишь продлил нервную концовку, но не отнял у своей команды невероятно важную победу. «Ливерпуль» остается в середине таблицы, но подчеркивает, что кризис позади. А «Сити» проигрывает впервые в сезоне и отпускает лидирующий «Арсенал» на целых четыре очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
4
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15-10
|19
|
5
|МЮ
|9
|5
|1
|3
|13-15
|16
|
6
|Ньюкасл
|10
|3
|6
|1
|17-9
|15
|
7
|Брайтон
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21-12
|13
|
9
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
10
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
11
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
12
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|9-11
|11
|
13
|Кр. Пэлас
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
15
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|10
|2
|3
|5
|4-12
|9
|
18
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9-18
|8
|
19
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|
20
|Нот. Форест
|10
|1
|2
|7
|7-23
|5
|14.10
|22:00
|
Брентфорд – Брайтон
|2 : 0
|15.10
|14:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 0
|15.10
|17:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|15.10
|17:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 0
|15.10
|19:30
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Астон Вилла – Челси
|0 : 2
|16.10
|16:00
|
Лидс – Арсенал
|0 : 1
|16.10
|16:00
|
МЮ – Ньюкасл
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|1 : 1
|16.10
|18:30
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|7
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|6
|1
|0