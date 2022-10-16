Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»

Команда Гвардиолы отстала от лидера на четыре очка.

Проблемы Клоппа

«Мы выбыли из чемпионской гонки», — констатировал Юрген Клопп после поражения от «Арсенала» недельной давности. Красные отстали от лондонцев на целых 14 очков, а от «Манчестер Сити» — на 13. Правда, на тот момент «Ливерпуль» провел всего восемь матчей в АПЛ, однако Клопп заранее смирился с развязкой. Или, может быть, решил таким образом расслабить главного соперника последних лет перед очной встречей.

«Ливерпуль» действительно плох на старте чемпионата: Салах почти не забивает, Александер-Арнолд почти не отдает голевые передачи и ужасно обороняется, а ван Дейк уже не выглядит непроходимой стеной. Многомиллионный новичок Нуньес проигрывает место в основе ветерану Роберто Фирмино, но еще хуже, что «Ливерпуль» подкосили травмы — Трент, Матип, Диас, Артур, Кейта, Конате, Окслейд-Чемберлен...

Проще говоря, команда Клоппа точно не выглядела фаворитом в борьбе с Пепом Гвардиолой и его оружием массового поражения — Холанном. Норвежцу в середине недели даже предоставили отдых: он не играл в матче с «Копенгагеном» и перезарядил батарейки перед битвой на «Энфилде». После парада хет-триков и впечатляющей игры в матче с «Манчестер Юнайтед» от норвежского гуманоида ждали очередного перформанса во встрече с «Ливерпулем».

Эрлин Холанн. Фото Reuters Фото Reuters

Тактическая борьба

Гвардиола традиционно подготовил тактический сюрприз к важному матчу. «Сити» с мячом выстраивался по схеме 3-4-2-1, причем фланговые футболисты действовали широко и асимметрично — Фоден на левом краю играл высоко и терзал 36-летнего Милнера, а Канселу на непривычной правой бровке опускался чуть ниже. То есть Гвардиола намеревался растягивать линию обороны «Ливерпуля» и за счет этого освобождать в середине пространство в том числе для Холанна.

Клопп, напротив, сделал ставку на узкую расстановку 4-4-2, причем впереди играл Салах, а не Нуньес. При этом схема хозяев иногда трансформировалась в 4-3-2-1, когда Эллиот с Жотой уходили вглубь. Другими словами, Клопп насыщал центр поля, то есть пытался сужать пространство.

Первый тайм так и прошел в тактической борьбе — «Сити» владел мячом и пытался выманивать хозяев на фланги, а «Ливерпуль» держался и переводил вектор игры в центр поля, где на отдельных участках создавал численное преимущество. Если выражаться боксерской терминологией, то «Ливерпуль» незначительно выиграл первый тайм по очкам, но у нас футбол — и на табло были 0:0.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва пытается остановить Мохамеда Салаха. Фото Reuters Фото Reuters

Отмененный гол Фодена

Первые 45 минут матча зрелищными не назовешь. Хотя моменты были, в том числе у Холанна. «Ливерпуль» оборонялся в среднем блоке и не позволял гостям подолгу контролировать мяч. А после перерыва тактика кардинально поменялась: «Сити» стал заметно больше владеть мячом и переместил выше линию обороны. Этого, кажется, только и ждал Салах, который чуть не забил в самом начале второго тайма — Эдерсон не позволил египтянину реализовать выход один на один.

После перерыва на поле стало значительно веселее и четче прорисовывались роли. Угрозы от «Ливерпуля» исходили только после контратак, а «Сити» действовал так, как во всех матчах: нащупывал дыры в чужой обороне через позиционное нападение и искал Холанна. Одна подобная атака даже привела к голу: Алиссон выцарапал мяч из-под ног у Эрлина, но Фоден добил мяч в сетку. А затем выяснилось, что в начале атаки норвежец сфолил на Фабиньо, и гол отменили.

Фил Фоден (слева) и Эрлин Холанн празднуют забитый мяч, который будет отменен. Фото Reuters Фото Reuters

Возрождение красных

Алиссон — явный герой этого матча. Гол отменили не из-за его действий, но сам бразилец отменил очередной гол Холанна, и не один. Самый запоминающийся сейв — в середине второго тайма, когда вратарь «Ливерпуля» вытащил мяч после удара норвежца со средней дистанции. Но самое важное действие Алиссон совершил на 76-й минуте, когда поймал мяч после очередной атаки «Сити» и моментально, а главное точно, выбил его на чужую половину. Салах шикарно поставил корпус в борьбе с Канселу и открыл счет, но без Алиссона гола бы не было.

После этого у игроков «Сити» явно сдали нервы, а заодно и у Клоппа — в одном из эпизодов немец так активно высказывал недовольство, что получил красную карточку. Так что когда вышедший на замену Нуньес загубил идеальную контратаку и не дал пас Салаху на расстрел Эдерсона, Юргена уже не было на бровке.

Впрочем, уругваец лишь продлил нервную концовку, но не отнял у своей команды невероятно важную победу. «Ливерпуль» остается в середине таблицы, но подчеркивает, что кризис позади. А «Сити» проигрывает впервые в сезоне и отпускает лидирующий «Арсенал» на целых четыре очка.