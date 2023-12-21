Клопп создал новую версию «Ливерпуля». После провального сезона готовы забрать чемпионство?

Что изменилось по сравнению с прошлым розыгрышем.

В 17 матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл лишь единожды — почти три месяца назад «Тоттенхэму» (1:2) и отстает всего на одно очко от лидера турнирной таблицы «Арсенала». А ведь еще в прошлом сезоне команда Клоппа находилась в жесточайшем кризисе: мерсисайдцы много пропускали, а прессинг-машина будто бы заглохла.

Объясняем, почему после масштабной перестройки новая версия «Ливерпуля» Клоппа готова ввязаться в борьбу за чемпионство.

Мо остался на «Энфилде», и он все еще крут

Один из лучших африканских игроков в истории АПЛ — единственный из звездной тройки Мане — Фирмино — Салах, кто не покинул клуб. Почти все лето за египтянином охотились саудовцы, но того удалось сохранить на «Энфилде», несмотря на чемоданы денег, которые ему предлагали.

В нынешнем сезоне Мо ушел с поля без голевых действий всего четыре раза: в его активе уже 11+7 в 17 матчах лиги. В новом «Ливерпуле» Клоппа это уже не тот нападающий-бегунок, рывки которого вселяли ужас в любую оборону.

Нет, скорость Салаха все еще при нем, несмотря на 31 год. Дело в другом — египтянин теперь больше встроен в командную игру: хорош в позиционных атаках, завершает не только сам, но и участвует в подыгрыше.

«Он уже взрослый игрок, но по факту еще очень молодой. Он в отличной форме. Думаю, если бы мы провели доскональное обследование организма, то там бы выдало возраст в 19 - 20 лет. Потому что Мо поддерживает себя в форме», — говорил Клопп в октябре.

Новая полузащита — восторг

В этой линии у мерсисайдцев произошли глобальные изменения. После ухода Хендерсона и Фабиньо в старте прочно обосновались Макаллистер и Собослаи. И если аргентинец все еще ищет себя в системе Клоппа и ему мешают травмы, то венгр практически сразу пришелся ко двору.

У Собослаи скромная статистика (2+2 в 17 встречах), но она не отражает его влияния на команду. Болельщики уже признавали Доминика лучшим игроком «Ливерпуля» в августе, а тренер в нем души не чает. Часто во время матчей можно заметить, как Юрген подзывает игрока к себе и передает ему какие-то указания.

Плюс к этому в обойме есть Гравенберх и Эндо, которые добавляют мерсисайдцам глубины состава. Не стоит забывать о Джонсе и Эллиотте — их часто недооценивают из-за небольшого количества игрового времени, но именно они обеспечивают очень качественную ротацию, а это важно с учетом перенасыщенного графика.

Юрген Клопп. Фото Reuters

Мастера камбэков

По ходу текущего сезона в АПЛ «Ливерпуль» девять раз проигрывал по ходу встречи. В восьми случаях матчи заканчивались либо ничьей, либо победой. Только в игре с «Тоттенхэмом», где команда играла вдевятером, ей не удалось отыграться, хотя моменты были и там.

В фанатской среде бытует шуточное мнение, что мерсисайдцам лучше пропускать первыми. Про характер игроков «Ливерпуля» уже известно давно: достаточно вспомнить поражение 0:3 от «Барселоны» в Лиге чемпионов, а затем 4:0 на «Энфилде» в ответке. Однако сейчас красные будто поставили камбэки на поток.

В третьем туре против «Ньюкасла» (2:1) Клопп выпустил на 77-й минуте Дарвина Нуньеса, и тот оформил дубль, сделав счет 2:1 в самой концовке. Гол на 90+5-й с «Лутоном» (1:1), который принес ничью, спасительный мяч Александра-Арнолда на 80-й с «Ман Сити» (1:1), чумовая игра с «Фулхэмом» (4:3), где мерсисайдцы вырвали победу благодаря голам на 87-й и 88-й.

«Ливерпуль» Клоппа за все сезоны забил больше победных на 90+, чем «МЮ» сэра Алекса Фергюсона. Может, пора переименовать «Ферги-тайм» в «Клоппо-тайм»?

И это вовсе не случайно. Известно, что у «Ливерпуля» есть целое тренировочное упражнение, направленное на отработку стрессовых ситуаций, в которых команда уступает в счете и ей необходимо отыгрываться.

Игроки делятся на две команды: в одной 11 человек, в другой — 9. Состав, играющий в меньшинстве, изначально проигрывает в два мяча. Задача — сравнять счет, а еще лучше — победить. Для этого нужна высокая интенсивность, быстрые и правильные решения, а также «физика».

Так что футболисты «Ливерпуля» просто попадают в отработанную ситуацию и делают то, к чему готовы.

Кертис Джонс и Дарвин Нуньес. Фото AFP

Нуньес прогрессирует, но продолжает пороть моменты

Летом 2022-го «Ливерпуль» заплатил «Бенфике» 80 миллионов евро за форварда, который весь прошлый сезон выглядел как смесь Энди Кэролла и Фабио Борини. Нуньес мазал из стопроцентных позиций, исчезал во время прессинга и не возвращался в оборону.

Сейчас у него 4+5 в чемпионате (в прошлом сезоне было 9+3 за 29 игр). Видно, что уругваец адаптировался к системе Клоппа и стал лучше взаимодействовать с партнерами, не забывая при этом об игре у своих ворот.

Правда, с реализацией проблемы никуда не делись. Он по-прежнему умудряется иногда не попасть по воротам из убойного положения. Даже в таких случаях.

Промах Дарвина Нуньеса. Фото Скриншот трансляции

«Теперь его работа в обороне значительно отличается. Нуньес всегда хотел стать эффективнее, но раньше попытки были менее координированными. Сейчас ситуация намного лучше», — сказал Клопп в конце сентября.

Теперь в распоряжении Юргена есть атакующая группа, в которой каждый обладает уникальными качествами: Нуньес, Салах, Диас, Жота, Гакпо. Благодаря им «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ по ожидаемым голам (34,4 xG ). Впереди только «Ньюкасл», но отставание совсем незначительное.

Проблемы все равно есть, и их много

У Клоппа по-прежнему нет чистого опорника-разрушителя. Александр-Арнолд иногда появляется на этой позиции не от хорошей жизни, а Эндо — это скорее попытка временно заткнуть дыру после внезапного ухода Фабиньо.

В защите тоже не все так гладко: из-за травмы плеча уже долгое время не играет Робертсон, а недавно «сюрприз» пришел откуда не ждали — Матип порвал «кресты» и выбыл до конца сезона.

Плюс к этому у «Ливерпуля» довольно плотный календарь. Помимо чемпионата команда выступает в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Кубке Англии.