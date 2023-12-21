Клопп создал новую версию «Ливерпуля». После провального сезона готовы забрать чемпионство?
В 17 матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл лишь единожды — почти три месяца назад «Тоттенхэму» (1:2) и отстает всего на одно очко от лидера турнирной таблицы «Арсенала». А ведь еще в прошлом сезоне команда Клоппа находилась в жесточайшем кризисе: мерсисайдцы много пропускали, а прессинг-машина будто бы заглохла.
Объясняем, почему после масштабной перестройки новая версия «Ливерпуля» Клоппа готова ввязаться в борьбу за чемпионство.
Мо остался на «Энфилде», и он все еще крут
Один из лучших африканских игроков в истории АПЛ — единственный из звездной тройки Мане — Фирмино — Салах, кто не покинул клуб. Почти все лето за египтянином охотились саудовцы, но того удалось сохранить на «Энфилде», несмотря на чемоданы денег, которые ему предлагали.
В нынешнем сезоне Мо ушел с поля без голевых действий всего четыре раза: в его активе уже 11+7 в 17 матчах лиги. В новом «Ливерпуле» Клоппа это уже не тот нападающий-бегунок, рывки которого вселяли ужас в любую оборону.
Нет, скорость Салаха все еще при нем, несмотря на 31 год. Дело в другом — египтянин теперь больше встроен в командную игру: хорош в позиционных атаках, завершает не только сам, но и участвует в подыгрыше.
«Он уже взрослый игрок, но по факту еще очень молодой. Он в отличной форме. Думаю, если бы мы провели доскональное обследование организма, то там бы выдало возраст в 19-20 лет. Потому что Мо поддерживает себя в форме», — говорил Клопп в октябре.
Новая полузащита — восторг
В этой линии у мерсисайдцев произошли глобальные изменения. После ухода Хендерсона и Фабиньо в старте прочно обосновались Макаллистер и Собослаи. И если аргентинец все еще ищет себя в системе Клоппа и ему мешают травмы, то венгр практически сразу пришелся ко двору.
У Собослаи скромная статистика (2+2 в 17 встречах), но она не отражает его влияния на команду. Болельщики уже признавали Доминика лучшим игроком «Ливерпуля» в августе, а тренер в нем души не чает. Часто во время матчей можно заметить, как Юрген подзывает игрока к себе и передает ему какие-то указания.
Плюс к этому в обойме есть Гравенберх и Эндо, которые добавляют мерсисайдцам глубины состава. Не стоит забывать о Джонсе и Эллиотте — их часто недооценивают из-за небольшого количества игрового времени, но именно они обеспечивают очень качественную ротацию, а это важно с учетом перенасыщенного графика.
Мастера камбэков
По ходу текущего сезона в АПЛ «Ливерпуль» девять раз проигрывал по ходу встречи. В восьми случаях матчи заканчивались либо ничьей, либо победой. Только в игре с «Тоттенхэмом», где команда играла вдевятером, ей не удалось отыграться, хотя моменты были и там.
В фанатской среде бытует шуточное мнение, что мерсисайдцам лучше пропускать первыми. Про характер игроков «Ливерпуля» уже известно давно: достаточно вспомнить поражение 0:3 от «Барселоны» в Лиге чемпионов, а затем 4:0 на «Энфилде» в ответке. Однако сейчас красные будто поставили камбэки на поток.
В третьем туре против «Ньюкасла» (2:1) Клопп выпустил на 77-й минуте Дарвина Нуньеса, и тот оформил дубль, сделав счет 2:1 в самой концовке. Гол на 90+5-й с «Лутоном» (1:1), который принес ничью, спасительный мяч Александра-Арнолда на 80-й с «Ман Сити» (1:1), чумовая игра с «Фулхэмом» (4:3), где мерсисайдцы вырвали победу благодаря голам на 87-й и 88-й.
«Ливерпуль» Клоппа за все сезоны забил больше победных на 90+, чем «МЮ» сэра Алекса Фергюсона. Может, пора переименовать «Ферги-тайм» в «Клоппо-тайм»?
И это вовсе не случайно. Известно, что у «Ливерпуля» есть целое тренировочное упражнение, направленное на отработку стрессовых ситуаций, в которых команда уступает в счете и ей необходимо отыгрываться.
Игроки делятся на две команды: в одной 11 человек, в другой — 9. Состав, играющий в меньшинстве, изначально проигрывает в два мяча. Задача — сравнять счет, а еще лучше — победить. Для этого нужна высокая интенсивность, быстрые и правильные решения, а также «физика».
Так что футболисты «Ливерпуля» просто попадают в отработанную ситуацию и делают то, к чему готовы.
Нуньес прогрессирует, но продолжает пороть моменты
Летом 2022-го «Ливерпуль» заплатил «Бенфике» 80 миллионов евро за форварда, который весь прошлый сезон выглядел как смесь Энди Кэролла и Фабио Борини. Нуньес мазал из стопроцентных позиций, исчезал во время прессинга и не возвращался в оборону.
Сейчас у него 4+5 в чемпионате (в прошлом сезоне было 9+3 за 29 игр). Видно, что уругваец адаптировался к системе Клоппа и стал лучше взаимодействовать с партнерами, не забывая при этом об игре у своих ворот.
Правда, с реализацией проблемы никуда не делись. Он по-прежнему умудряется иногда не попасть по воротам из убойного положения. Даже в таких случаях.
«Теперь его работа в обороне значительно отличается. Нуньес всегда хотел стать эффективнее, но раньше попытки были менее координированными. Сейчас ситуация намного лучше», — сказал Клопп в конце сентября.
Теперь в распоряжении Юргена есть атакующая группа, в которой каждый обладает уникальными качествами: Нуньес, Салах, Диас, Жота, Гакпо. Благодаря им «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ по ожидаемым голам (34,4 xG). Впереди только «Ньюкасл», но отставание совсем незначительное.
Проблемы все равно есть, и их много
У Клоппа по-прежнему нет чистого опорника-разрушителя. Александр-Арнолд иногда появляется на этой позиции не от хорошей жизни, а Эндо — это скорее попытка временно заткнуть дыру после внезапного ухода Фабиньо.
В защите тоже не все так гладко: из-за травмы плеча уже долгое время не играет Робертсон, а недавно «сюрприз» пришел откуда не ждали — Матип порвал «кресты» и выбыл до конца сезона.
Плюс к этому у «Ливерпуля» довольно плотный календарь. Помимо чемпионата команда выступает в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Кубке Англии.
Впереди матч с «Арсеналом» за промежуточное лидерство в турнирной таблице. На Туманном Альбионе эту битву уже окрестили сикспоинтером (битва за шесть очков). Посмотрим, чем удивит Клопп и его «Ливерпуль 2.0». Это точно будет интересно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
3
|Астон Вилла
|17
|12
|2
|3
|37-21
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|17
|9
|1
|7
|18-21
|28
|
8
|Вест Хэм
|17
|8
|3
|6
|29-30
|27
|
9
|Брайтон
|17
|7
|5
|5
|33-30
|26
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
|2
|2
|13
|12-43
|8
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|- : -
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|- : -
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6