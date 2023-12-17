«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «МЮ», но умудрился не забить. Онана — герой, команда Клоппа уступила первое место
Мало того что северо-западное дерби — одно из самых принципиальных в футболе вообще, в последнее время оно дополнительно ужесточилось. Все дело в результатах — «Ливерпуль» за последние годы несколько раз крупно громил «Манчестер Юнайтед», а прошлой весной и вовсе унизил со счетом 7:0. Учитывая последние дела «дьяволов» (они очень плохие) и актуальную форму красных (первое место в АПЛ до игры), за ворота гостей «Энфилда» было небезосновательно страшно.
Накануне матча команды оказались в противоположных ситуациях. Путь «МЮ» в последние недели был суров, Эрик тен Хаг потерял ряд игроков, включая Бруну Фернандеша и Харри Магуайра. Так что в основе вышли Рафаэль Варан, Кобби Майну и Антони, играющие нерегулярно, да и скамейка оказалась явно не на топ-уровне.
А вот «Ливерпуль» ощущал себя более комфортно. Досрочно выиграв группу в Лиге Европы, Юрген Клопп отправил в гости к «Юниону» дубль, в котором более-менее значимыми игроками можно было назвать только Гакпо, Эллиотта и Джонса. Пусть парни и проиграли в Бельгии, зато красные смогли выпустить сильнейший состав на «МЮ» — с Салахом, Диасом, Собослои, Трентом и другими.
Такой перевес ничего хорошего гостям не обещал. Ожидания оправдались — с первых же секунд «Ливерпуль» вдавил «дьяволов» к своим воротам, и это не фигура речи. «Юнайтед» действительно не мог выбраться не то что со своей половины, а из штрафной площади, пока мерсисайдцы создавали один момент за другим.
Кое-как переломить ситуацию команда тен Хага смогла примерно через 10 минут. И то это была всего лишь серия коротких вылазок на половину «Ливерпуля», которые прессинг-машина Клоппа перекусывала моментально. Еще реже, чем выбегал в атаку, «МЮ» доводил дело до удара. И каждый раз это было так плохо, что появились сомнения — даже если «дьяволы» ценой диких усилий доберутся до ворот, каковы шансы, что не запорят момент? Глядя на Гарначо, бьющего на пять метров выше створа, закрались опасения.
«Ливерпуль» тем временем атаковал и атаковал, раз за разом останавливаясь в шаге-двух от гола. При этом хорошими дела хозяев назвать было нельзя. К середине тайма «Ливерпуль» не выдохся, нет — скорее то ли отчаялся забить, то ли слишком поверил в себя. Собослои, Салах и Трент начали баловаться пасами пяткой и в недодачу там, где можно было сыграть проще и вернее. По какой причине — от сильной уверенности или от отчаяния забить традиционно — вопрос. Но результата это не принесло, на перерыв команды ушли с жесточайшим перевесом по игре в пользу «Ливерпуля», однако со счетом 0:0 на табло.
Второй тайм начался уже не так ударно — либо Клопп успокоил своих игроков, либо они сами устали, но так яростно биться об «автобус» тен Хага «Ливерпуль» прекратил. «МЮ» тоже вздохнул свободнее — и один раз выдал серию из четырех подряд точных передач и даже завершил атаку опасным ударом; почти подвиг по такому матчу для гостей.
Стоит сказать и о голкипере манкунианцев. Андре Онана проводит слабый сезон, но в этой игре блистал — все, что не блокировали/выбивали/выгрызали полевые игроки, забирал он. Иногда очень даже самоотверженно. По ходу матча Андре набирался уверенности — несколько раз очень опасно финтил во вратарской. 34 удара по воротам, 8 в створ — с учетом этой статистики Онана можно назвать героем.
В последние минуты встречи у «Ливерпуля» могла появиться самая прямая дорога к голу — пенальти за игру рукой у Шоу. Однако судья посчитал, что игра была неумышленной — кажется, всю следующую неделю за это ему будет прилетать. Правда, несколько минут спустя рефери Майкл Оливер как будто бы вернул должок — за шесть минут завалил трех игроков «МЮ» желтыми карточками, а Диогу Далота и вовсе удалил за чрезмерное словоблудие. Очередной матч — очередная потеря для тен Хага.
Воспользоваться большинством команда Клоппа не смогла, не самый сильный состав «Юнайтед» все же сыграл дисциплинированно. Игра завершилась нулевой ничьей (первой с 2021 года), которой манкунианцы, учитывая ситуацию, могут быть довольны. Плюс оказался первой командой в этом сезоне АПЛ, не пропустившей от «Ливерпуля». А вот мерсисайдцы уступили первое место в АПЛ «Арсеналу», так что Майклу Оливеру, кажется, нужно готовиться к волне ненависти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
3
|Астон Вилла
|17
|12
|2
|3
|37-21
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|17
|9
|1
|7
|18-21
|28
|
8
|Вест Хэм
|17
|8
|3
|6
|29-30
|27
|
9
|Брайтон
|17
|7
|5
|5
|33-30
|26
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
|2
|2
|13
|12-43
|8
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 2
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|2 : 2
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|3 : 0
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|0 : 2
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|2 : 0
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 2
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|3 : 0
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|0 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6