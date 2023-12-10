«Ливерпуль» — лидер АПЛ после крутых камбэков, «Бавария» унижена во Франкфурте, «Бетис» притормозил «Реал»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: 200 голов Салаха и деградация «МЮ»

В ворота «Ливерпуля» вернулся Алиссон, и в середине первого тайма бразилец крутым сейвом дал понять, что за время лечения форму не растерял. Но что мог сделать вратарь, когда в начале второго тайма ВАР помог арбитру увидеть, как Куанса в штрафной попал по ноге Матета, и сам пострадавший реализовал пенальти? Все это еще и наложилось на проблемы красных в атаке, поэтому запахло сенсацией.

Только в АПЛ на смену Ферги-тайм пришло время Юргена Клоппа. Это отрезки с 75-й минуты, и как раз в этот момент начался отсчет крушения проводившего почти идеальный матч «Кристал Пэлас». Вслед за вторым предупреждением Айю последовал состоявшийся при помощи рикошета 200-й гол Салаха за «Ливерпуль». Затем сломался основной голкипер хозяев Джонстон, и уже в компенсированное время его сменщика — дебютировавшего на таком уровне Мэттьюза — пробил Эллиотт.

Естественно, с передачи Салаха. Только это было еще не все! На десятой добавленной минуте Роя Ходжсона погрузил в шок крутой сейв Алиссона. Абсолютное лидерство «Ливерпуля» по числу победных голов после 90-й минуты выросло до 43. Семнадцать из них пришлись на эпоху Клоппа. Неудивительно, что мерсисайдцы с колоссальным отрывом лидируют в этом сезоне по очкам, набранным в матчах, где они уступали в счете. Это 18 баллов из 37, которые подняли «Ливерпуль» на первое место.

Клопп, впрочем, после игры не стал выдавать желаемое за действительное и с присущим ему юмором заметил: «Я сказал команде, что впервые вижу, как кто-то играет так плохо , как мы в течение 75 минут, и все равно побеждает»

Говорят, к хорошему привыкаешь быстро. А можно ли привыкнуть к системным неприятностям вроде той, что соперники регулярно открывают счет у тебя в гостях? На «Олд Траффорд» подобную картину в нынешнем сезоне наблюдали уже шесть раз. Хуже — только у безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед». Только это даже не намек на утешение, а демонстрация глубины падения «красных дьяволов».

Да, пару ярких камбэков в схожих ситуациях команда Эрика тен Хага выдала. В том числе — в середине недели против «Челси». Но, видимо, все эмоции и удача там и остались. И ведь не скажешь, что случившееся в субботу — случайность. Например, Соланке к быстрому голу мог добавить второй, в концовке первого тайма попав в штангу. Зато после перерыва забили другие игроки «Борнмута», и «МЮ» впервые в своей истории проиграл дома с крупным счетом команде из нижней части таблицы. Что дальше?

Испания: Иско в сантиметрах от мести

«Бетис» прилично потрепал нервы «Реалу» еще в первом тайме. Да, мадридцы играли качественно и создавали моменты, включая отмененный из-за офсайда гол. Но даже это не помешало завируситься в сети видео, на котором Родриго издевательски пробрасывает мяч защитнику между ног. Вместе с тем и мадридским защитникам, и Лунину скучать не приходилось.

Однако начался второй тайм, и в который уже раз возник повод говорить об умении команды Карло Анчелотти добиваться результата буквально на ровном месте. Причем Браим Диас сотворил настоящий шедевр, черпачком забросив мяч за спины защитникам на забившего свой 16-й гол в Испании Беллингема. «Бетис» это, впрочем, не остановило, а попавший в верхний угол Руибаль нанес удар своей жизни и продемонстрировал футболку получившего тяжелую травму Гуидо Родригеса.

Можно сказать, вингер подготовил почву для драматичной концовки, о которой говорили бы не меньше, чем о победном голе Жоау Феликса в ворота «Атлетико». Нет сомнений, Иско тоже было что доказывать «Королевскому» клубу, однако на 90-й минуте его удар головой остановила штанга. А в ответной атаке после соло Родриго уже хозяев едва не похоронил Хоселу. Но, пожалуй, ничья стала закономерным исходом. Только она может стоить Мадриду первого места, если в воскресенье «Жирона» выиграет у «Барселоны» каталонское дерби.

Италия: «Интер» снова первый

«Удинезе» в этом сезоне выиграл лишь один матч — на «Сан-Сиро» у «Милана». Только это необъяснимое событие оставляло «зебрам» какие-то намеки на шансы разжиться очками в субботу. Но чуда не случилось, и продержались гости чуть более получаса — до вмешательства в игру ВАР, похода арбитра к монитору и десятого пенальти, который при десяти попытках реализовал в составе нерадзурри Хакан Чалханоглу. И тут же последовали два контрольных выстрела в виде передачи турка под удар Димарко и гениального паса Мхитаряна, после которого Тюрам буквально вносил мяч в ворота. По сути, на этом все и закончилось, а вторая половина превратилась в доигровку. С этим не согласился только неугомонный Лаутаро Мартинес, который сам отобрал мяч в центре поля и, дотащив его до штрафной, пробил в нижний угол. Аргентинец с 14 мячами первый в топе снайперов, а «Интер» сутки спустя вернул себе первое место в таблице.

Германия: нестабильный Дортмунд

0:3 к 36-й минуте в игре «Баварии» — это что-то новое. Или хорошо забытое старое, потому что девятнадцать лет назад немецкого гегемона точно так же громил «Вердер». В этот раз начало мюнхенскому кошмару положил главный специалист сезона по быстрым голам Мармуш. Египтянин, преуспевший на добивании после попадания в перекладину, уже пять раз забивал в стартовых пятнадцатиминутках. Его почин поддержали отобравший мяч на фланге Кнауфф и пославший мяч в сетку Эбимбе, а верхом бессилия чемпиона стал гол Ларссона. 19-летний полузащитник в центре перехватил пас Киммиха, а потом уже в штрафной издевательски разобрался с Упамекано.

Но если кто-то после попадания Киммиха в «девятку» решил, что это начало баварского камбэка, его ждало разочарование. А гостей — унижение как по форме, так и по содержанию. Не побеждавший в течение месяца «Айнтрахт» просто разрывал оборону соперника и поставил эффектную точку в серии из четырех поражений. Поклонники «орлов» в субботу простили своим любимцам все. Что до «Баварии», то делать на основании одной игры какие-то выводы глупо. Периодически черные дни случаются даже у нее. Из относительно недавнего можно вспомнить кубковые 0:5 от Менхенгладбаха (октябрь 2021-го) или аналогичные 1:5 во Франкфурте (ноябрь 2019-го).

Схватка за место в четверке завершилась в пользу «Лейпцига», а бывший главный тренер «Боруссии» Марко Розе после расставания с Дортмундом обыграл «шмелей» в трех матчах из четырех. Субботний матч на «Сигнал Идуна Парк» — сезон желто-черных в миниатюре, сравнимый с американскими горками. Есть пик в Лиге чемпионов, где досрочно выиграна «группа смерти», но есть и периодические падения на внутренней арене.

Что самое обидное — команда Эдина Терзича проваливается с прямыми конкурентами. 0:4 дома от «Баварии», вылет из Кубка Германии от «Штутгарта», а единственное исключение — ничья с «Байером», где на стороне «Боруссии» было все везение мира. Теперь же удача забирала долги обратно. За полчаса с небольшим хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Хуммельса и получили автогол от Бенсебаини.

А ответным мячом Зюле удалось насладиться только в перерыве, так как в начале второго тайма после атаки Хави Симонса на добивании отличился Баумгартнер. Когда же дортмундцы стали раскрываться, «быки» разрывали их в контратаках, но забили только в компенсированное время. В чем «Боруссии» не откажешь, так это в невероятном характере. Фюллькруг замкнул подачу с углового, после чего в штрафной «Лейпцига» бушевал пожар, однако еще раз пробить Бласвиха не получилось. После борьбы за титул Дортмунд ждет более приземленное, но не менее жаркое сражение за место в топ-4.

Франция: Коло Муани не пощадил «Нант»

С первых минут не покидало ощущение, что «ПСЖ» рассчитывает добиться победы малой кровью. Или, что более реально, мыслями парижане были уже в Дортмунде, где их ждет ключевое сражение за плей-офф Лиги чемпионов. А когда Баркола после изящной «стеночки» с Витиньей с острого угла отправил мяч в сетку, вера в дежурный успех укрепилась. Как оказалось, преждевременно, так как после перерыва «канарейки» поймали свой шанс при подаче углового, который завершился голом Мохамеда. Египтянин словно подвел игру к развязке, через которую во Франции представляли матч на «Парк де Пренс». Речь об игре Коло Муани против родного «Нанта». Именно этот форвард, выйдя на замену, расстрелял ворота с добивания и демонстративно не стал праздновать оказавшийся победным гол.

Статистика дня

1-й раз с момента сбора данных компанией Opta (2004 год) в бундеслиге три результативных передачи со стандартов исполнил немецкий игрок, которым стал полузащитник «Хайденхайма» Бесте.

5-м тренером, выигравшим 15 подряд домашних матчей АПЛ, стал Унаи Эмери. Его предшественники — Алекс Фергюсон, Роберто Манчини, Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола — после этого становились чемпионами.

5-й раз в своей истории в пересчете на трехочковую систему «Астон Вилла» набрала не менее 35 баллов после шестнадцати туров. В предыдущих случаях бирмингемцы один раз финишировали вторыми и трижды стали чемпионами. Последний титул пришелся на сезон-1980/81.

8 мячей забил головой в 2023 года нападающий «Милана» Жиру. Француз лидирует по этому показателю в лигах топ-5 вместе с Кейном.

11 голов с учетом всех турниров полузащитника «Фенербахче» Шиманьски — рекорд сезонной результативности экс-динамовца.

20 матчей с пропущенными мячами в АПЛ составляет серия «Брайтона».

21 очко набрал в пятнадцати первых турах «Лацио». За последние десять лет на этом отрезке хуже «орлы» выступали только в чемпионате-2015/16 (15 очков).

30 очков после пятнадцати туров «Монако» не набирал с чемпионского сезона-2016/17.

31 гол забил с начала года нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. В прошлый раз игрок роттердамцев достигал этой отметки в 1967-м.