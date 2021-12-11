Лучший нападающий Англии проваливает сезон. Его игра — настоящая катастрофа
Нынешний сезон — форменный кошмар для Харри Кейна. Статистика одного из лучших нападающих мира удручает, и это мягко сказано. В 13 матчах в АПЛ у него один гол и одна передача. И это настоящая катастрофа, которую не скрашивают даже голы в Лиге конференций в ворота таких соперников, как португальский «Пасуш де Ферейра» и словенская «Мура».
Всего несколько цифр помогут понять ее масштаб. Кейн на протяжении семи сезонов подряд забивал 20+ голов во всех турнирах. Притом что капитан «Тоттенхэма», конечно, далек от репутации хрустального игрока, но травмы получает регулярно. Начиная с сезона-2017/18 Кейн пропустил 42 матча — то есть почти целый сезон. Но это не мешало ему забивать — за это же время он наколотил 122 гола только за «Тоттенхэм».
Для сравнения, после 15 туров АПЛ в прошлом сезоне у Кейна было 9 мячей; в сезоне-2019/20 — 7; в сезоне-2018/19 — 9; в сезоне-2017/18 — 10.
При этом Кейн — самый бьющий игрок «Тоттенхэма»: в среднем 2,5 удара за матч в АПЛ в этом сезоне по данным Whoscored. Это, кстати, намного меньше, чем раньше. В сезоне-2020/21 этот показатель был равен 3,9 удара в среднем за матч, а если отматывать еще назад — 2,9; 3,6; 5.
Да, у «Тоттенхэма» была сложная осень со сменой тренера, но такое бывало и раньше — осенью 2019-го была отставка Маурисио Почеттино и назначение Жозе Моуринью, а «шпоры» после 15 туров шли на 8-м месте. Но у Кейна было девять голов.
Президент «Тоттенхэма» не сдержал слово?
Насколько на форварда повлияла ситуация с несостоявшимся трансфером в «Манчестер Сити»? Президент «шпор» Дэниэл Леви не отпустил свою главную звезду. Более того, согласно инсайдам The Athletic, между клубами вообще не было никаких переговоров — до них просто не дошло.
Понять недовольство Кейна ситуацией в «Тоттенхэме» очень просто. У него до сих пор нет ни одного трофея. Есть проигранный финал Лиги чемпионов-2018/19 и Кубка лиги-2020/21, финал Евро-2020 со сборной Англии, но кубки обходят стороной Кейна. А ведь ему уже 28 лет.
«Я никогда не буду публично обсуждать конкретных игроков. Скажу лишь, что фанаты, я, игроки — все мы разделяем его разочарование по поводу отсутствия трофеев. Все мы хотим побеждать. Одна из задач Фабио Паратичи (нового управляющего директора) — разобраться, кто останется в команде, кого попросят искать себе новый клуб. Существует рынок трансферов. Не всегда возможно получить то, что хочешь. Мы поступим так, как будет лучше для клуба», — сказал Леви в интервью клубному сайту в июне.
Эти слова президент «Тоттенхэма» произнес еще до Евро-2020, после которого разочарование Кейна стало сильнее.
Карьера англичанина в «Тоттенхэме» складывалась настолько удачно, что даже потенциальный трансфер в «Сити» не испортил бы его репутацию среди болельщиков лондонского клуба. За 10 лет Кейн прошел путь от молодого и перспективного скитальца по арендам до одного из лучших форвардов мира и второго бомбардира в истории «Тоттенхэма» с 229 мячами.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, у Леви и Кейна была договоренность о том, что летом 2021 года нападающий сможет перейти в другой клуб. Поэтому легко понять обиду и недовольство форварда, а также информацию о том, что Кейн решил летом бойкотировать тренировки.
Позднее появление Кейна в клубе (а нужно учитывать и то, что до середины июля он играл на Евро-2020) не могло не сказаться на его форме в начале сезона. Он пропустил матч первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (кто бы сомневался) и выездной матч квалификации Лиги конференций с «Пасуш де Ферейра».
«Подобные вещи — часть жизни игрока высокого уровня»
22 августа нападающий наконец-то вернулся на поле. Кейн вышел на 20 минут в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) и отметился лишь желтой карточкой. Зато болельщики, как и ожидалось, достойно приняли лидера клуба.
«Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно, как и прочитать слова поддержки, которые я получил за последние несколько недель. Остаюсь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сфокусирован на том, чтобы помочь команде достичь успеха», — написал тремя днями позднее Кейн и положил конец одной из главных трансферных историй этого лета.
Уже 26 августа капитан отметился дублем в ворота «Пасуш де Ферейра» (3:0) и помог своей команде пробиться в групповую стадию Лиги конференций. Казалось, что Кейн способен оставить все слухи позади и показывать высокий уровень игры в дальнейшем.
Его поддерживал и новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. По крайней мере, в прессе: «Переговоры Кейна с другими командами теперь в прошлом. Я рад, что он принял решение остаться. К сожалению, у него пока не получается забивать, но все впереди».
Однако вера португальского тренера не сильно мотивировала Кейна. Первые результативные действия бомбардира в АПЛ пришлись на игру с «Ньюкаслом» (3:2) 17 октября. Нападающий забил и отдал результативную передачу. Однако больше при Нуну Кейн забить в чемпионате не смог. За поражением 0:3 от «Манчестер Юнайтед» и падением на 9-е место последовало увольнение португальца.
Вакантное место занял итальянец Антонио Конте. Побеждавший в АПЛ с «Челси» специалист лестно отзывался о Кейне: «Его мечта — выигрывать с «Тоттенхэмом» трофеи, а я намерен помочь ему в этом. Он очень умный игрок, самый умный из тех, с кем я работал. Если вы что-то ему скажете — он сделает это в течение минуты. У него есть талант, есть класс и есть умение делать разницу на поле».
Командные результаты с приходом Конте чуть улучшились, но Кейн по-прежнему не забивает и не ассистирует (если кто забыл, он — не только лучший бомбардир, но и лучший распасовщик прошлого чемпионата с 14 передачами).
Сам Кейн, тем не менее, с оптимизмом смотрит на ситуацию. «Впервые со мной происходит что-то подобное. Но подобные вещи — часть жизни игрока высокого уровня. Думаю, что я хорошо справился с ситуацией», — цитировал форварда The Athletic.
Что еще обиднее для «шпор», так это игра их лидера в сборной Англии. Осенью Кейн забил в каждом из пяти матчей «Трех львов» в отборе на ЧМ-2022, включая игру с Польшей. Не стоит судить о мотивации и мастерстве такого игрока по покеру в ворота Сан-Марино или хет-трику с Албанией, но и у «Тоттенхэма» не каждый матч с претендентами на победу в Лиге чемпионов. Забивать Кейн точно не разучился, а вот проблемы в клубе, похоже, так пока никуда и не делись.
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