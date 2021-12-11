Что случилось с Харри Кейном?

Нынешний сезон — форменный кошмар для Харри Кейна. Статистика одного из лучших нападающих мира удручает, и это мягко сказано. В 13 матчах в АПЛ у него один гол и одна передача. И это настоящая катастрофа, которую не скрашивают даже голы в Лиге конференций в ворота таких соперников, как португальский «Пасуш де Ферейра» и словенская «Мура».

Всего несколько цифр помогут понять ее масштаб. Кейн на протяжении семи сезонов подряд забивал 20+ голов во всех турнирах. Притом что капитан «Тоттенхэма», конечно, далек от репутации хрустального игрока, но травмы получает регулярно. Начиная с сезона-2017/18 Кейн пропустил 42 матча — то есть почти целый сезон. Но это не мешало ему забивать — за это же время он наколотил 122 гола только за «Тоттенхэм».

Для сравнения, после 15 туров АПЛ в прошлом сезоне у Кейна было 9 мячей; в сезоне-2019/20 — 7; в сезоне-2018/19 — 9; в сезоне-2017/18 — 10.

При этом Кейн — самый бьющий игрок «Тоттенхэма»: в среднем 2,5 удара за матч в АПЛ в этом сезоне по данным Whoscored. Это, кстати, намного меньше, чем раньше. В сезоне-2020/21 этот показатель был равен 3,9 удара в среднем за матч, а если отматывать еще назад — 2,9; 3,6; 5.

Да, у «Тоттенхэма» была сложная осень со сменой тренера, но такое бывало и раньше — осенью 2019-го была отставка Маурисио Почеттино и назначение Жозе Моуринью, а «шпоры» после 15 туров шли на 8-м месте. Но у Кейна было девять голов.

Президент «Тоттенхэма» не сдержал слово?

Насколько на форварда повлияла ситуация с несостоявшимся трансфером в «Манчестер Сити»? Президент «шпор» Дэниэл Леви не отпустил свою главную звезду. Более того, согласно инсайдам The Athletic, между клубами вообще не было никаких переговоров — до них просто не дошло.

Понять недовольство Кейна ситуацией в «Тоттенхэме» очень просто. У него до сих пор нет ни одного трофея. Есть проигранный финал Лиги чемпионов-2018/19 и Кубка лиги-2020/21, финал Евро-2020 со сборной Англии, но кубки обходят стороной Кейна. А ведь ему уже 28 лет.

«Я никогда не буду публично обсуждать конкретных игроков. Скажу лишь, что фанаты, я, игроки — все мы разделяем его разочарование по поводу отсутствия трофеев. Все мы хотим побеждать. Одна из задач Фабио Паратичи (нового управляющего директора) — разобраться, кто останется в команде, кого попросят искать себе новый клуб. Существует рынок трансферов. Не всегда возможно получить то, что хочешь. Мы поступим так, как будет лучше для клуба», — сказал Леви в интервью клубному сайту в июне.

Эти слова президент «Тоттенхэма» произнес еще до Евро-2020, после которого разочарование Кейна стало сильнее.

Карьера англичанина в «Тоттенхэме» складывалась настолько удачно, что даже потенциальный трансфер в «Сити» не испортил бы его репутацию среди болельщиков лондонского клуба. За 10 лет Кейн прошел путь от молодого и перспективного скитальца по арендам до одного из лучших форвардов мира и второго бомбардира в истории «Тоттенхэма» с 229 мячами.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, у Леви и Кейна была договоренность о том, что летом 2021 года нападающий сможет перейти в другой клуб. Поэтому легко понять обиду и недовольство форварда, а также информацию о том, что Кейн решил летом бойкотировать тренировки.

Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it's Harry Kane choice and not related to Covid test. ?? #THFC



Kane is assuming that he has had a «gentlemen agreement' with the club since one year to leave Spurs this summer. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021

Позднее появление Кейна в клубе (а нужно учитывать и то, что до середины июля он играл на Евро-2020) не могло не сказаться на его форме в начале сезона. Он пропустил матч первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (кто бы сомневался) и выездной матч квалификации Лиги конференций с «Пасуш де Ферейра».

«Подобные вещи — часть жизни игрока высокого уровня»

22 августа нападающий наконец-то вернулся на поле. Кейн вышел на 20 минут в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) и отметился лишь желтой карточкой. Зато болельщики, как и ожидалось, достойно приняли лидера клуба.

«Увидеть такой прием от фанатов «шпор» в это воскресенье было невероятно, как и прочитать слова поддержки, которые я получил за последние несколько недель. Остаюсь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сфокусирован на том, чтобы помочь команде достичь успеха», — написал тремя днями позднее Кейн и положил конец одной из главных трансферных историй этого лета.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ??



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Уже 26 августа капитан отметился дублем в ворота «Пасуш де Ферейра» (3:0) и помог своей команде пробиться в групповую стадию Лиги конференций. Казалось, что Кейн способен оставить все слухи позади и показывать высокий уровень игры в дальнейшем.

Его поддерживал и новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. По крайней мере, в прессе: «Переговоры Кейна с другими командами теперь в прошлом. Я рад, что он принял решение остаться. К сожалению, у него пока не получается забивать, но все впереди».

Однако вера португальского тренера не сильно мотивировала Кейна. Первые результативные действия бомбардира в АПЛ пришлись на игру с «Ньюкаслом» (3:2) 17 октября. Нападающий забил и отдал результативную передачу. Однако больше при Нуну Кейн забить в чемпионате не смог. За поражением 0:3 от «Манчестер Юнайтед» и падением на 9-е место последовало увольнение португальца.

Вакантное место занял итальянец Антонио Конте. Побеждавший в АПЛ с «Челси» специалист лестно отзывался о Кейне: «Его мечта — выигрывать с «Тоттенхэмом» трофеи, а я намерен помочь ему в этом. Он очень умный игрок, самый умный из тех, с кем я работал. Если вы что-то ему скажете — он сделает это в течение минуты. У него есть талант, есть класс и есть умение делать разницу на поле».

Командные результаты с приходом Конте чуть улучшились, но Кейн по-прежнему не забивает и не ассистирует (если кто забыл, он — не только лучший бомбардир, но и лучший распасовщик прошлого чемпионата с 14 передачами).

Сам Кейн, тем не менее, с оптимизмом смотрит на ситуацию. «Впервые со мной происходит что-то подобное. Но подобные вещи — часть жизни игрока высокого уровня. Думаю, что я хорошо справился с ситуацией», — цитировал форварда The Athletic.

Что еще обиднее для «шпор», так это игра их лидера в сборной Англии. Осенью Кейн забил в каждом из пяти матчей «Трех львов» в отборе на ЧМ-2022, включая игру с Польшей. Не стоит судить о мотивации и мастерстве такого игрока по покеру в ворота Сан-Марино или хет-трику с Албанией, но и у «Тоттенхэма» не каждый матч с претендентами на победу в Лиге чемпионов. Забивать Кейн точно не разучился, а вот проблемы в клубе, похоже, так пока никуда и не делись.