Кейн бойкотирует сборы в «Тоттенхэме», хотя его отпуск закончился. Все ради трансфера в «Сити»?

До завершения этой саги еще далеко.

В текущее межсезонье случилось много интересных трансферов, но все они меркнут перед возможным переходом Харри Кейна в «Манчестер Сити».

По информации британских СМИ, клубы договорились между собой о сумме сделки — 187 млн фунтов. И даже Кейн якобы согласовал с «горожанами» условия личного контракта. После этого в истории на две недели наступило затишье. Сегодня его нарушил сам Харри.

Кейн бойкотировал сборы «Тоттенхэма» ради перехода в «Манчестер Сити»

Харри спокойно отдыхал после Евро-2020 и ждал, когда трансфер состоится. Однако никакого продвижения не последовало. Сегодня Харри должен был вернуться в расположение «Тоттенхэма» и готовиться с командой к новому сезону, но не явился на тренировочную базу.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что Кейн публично выразил свое нежелание выступать за «Тоттенхэм». Его отсутствие на тренировке ничто иное, как бойкот.

Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it's Harry Kane choice and not related to Covid test. ?? #THFC



Kane is assuming that he has had a «gentlemen agreement' with the club since one year to leave Spurs this summer. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021

«Тоттенхэм» нарушил джентльменское соглашение, по которому Кейн мог перейти в другой клуб

Несмотря на договоренность с «Манчестер Сити», президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви хотел бы удержать звездного форварда «шпор». При этом Леви, по мнению Кейна, нарушает джентльменское соглашение, которое они заключили год назад.

Летом 2020-го Кейн хотел покинуть «Тоттенхэм», но Леви уговорил его остаться еще на один сезон. По итогам АПЛ-2020/2021 Харри стал лучшим бомбардиром (23 гола) и лучшим ассистентом (14 голевых передач). «Шпорам» это не помогло — команда заняла лишь седьмое место.

Кейн свою часть сделки выполнил, чего нельзя сказать про Леви. Именно джентльменское соглашение было единственной надеждой для Харри на трансфер в «Манчестер Сити».

Что будет дальше?

Кейн благодаря бойкоту способен «додавить» Леви, однако его переход в «Манчестер Сити» может сорваться по другим причинам. Не так давно «горожане» договорились с «Астон Виллой» по трансферу Джека Грилиша за 100 млн фунтов. «Сити» банально может не хватить денег на Кейна.

Вариант, при котором «Манчестер Сити» подпишет и Грилиша, и Кейна, маловероятен. Для этого «горожанам» нужно продать кого-то из своих нынешних лидеров. Пресса сообщает, что Пеп Гвардиола готов расстаться с Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой, Риядом Марезом и Эмериком Ляпортом.

До развязки в этой истории еще далеко. Может, Кейн передумает и останется в «Тоттенхэме» еще на сезон?