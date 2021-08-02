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Кейн бойкотирует сборы в «Тоттенхэме», хотя его отпуск закончился. Все ради трансфера в «Сити»?

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Гарри Кейн. Фото Getty Images
Гарри Кейн. Фото Getty Images
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До завершения этой саги еще далеко.

В текущее межсезонье случилось много интересных трансферов, но все они меркнут перед возможным переходом Харри Кейна в «Манчестер Сити».

По информации британских СМИ, клубы договорились между собой о сумме сделки — 187 млн фунтов. И даже Кейн якобы согласовал с «горожанами» условия личного контракта. После этого в истории на две недели наступило затишье. Сегодня его нарушил сам Харри.

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Кейн бойкотировал сборы «Тоттенхэма» ради перехода в «Манчестер Сити»

Харри спокойно отдыхал после Евро-2020 и ждал, когда трансфер состоится. Однако никакого продвижения не последовало. Сегодня Харри должен был вернуться в расположение «Тоттенхэма» и готовиться с командой к новому сезону, но не явился на тренировочную базу.

Итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что Кейн публично выразил свое нежелание выступать за «Тоттенхэм». Его отсутствие на тренировке ничто иное, как бойкот.

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«Тоттенхэм» нарушил джентльменское соглашение, по которому Кейн мог перейти в другой клуб

Несмотря на договоренность с «Манчестер Сити», президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви хотел бы удержать звездного форварда «шпор». При этом Леви, по мнению Кейна, нарушает джентльменское соглашение, которое они заключили год назад.

Летом 2020-го Кейн хотел покинуть «Тоттенхэм», но Леви уговорил его остаться еще на один сезон. По итогам АПЛ-2020/2021 Харри стал лучшим бомбардиром (23 гола) и лучшим ассистентом (14 голевых передач). «Шпорам» это не помогло — команда заняла лишь седьмое место.

Кейн свою часть сделки выполнил, чего нельзя сказать про Леви. Именно джентльменское соглашение было единственной надеждой для Харри на трансфер в «Манчестер Сити».

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Что будет дальше?

Кейн благодаря бойкоту способен «додавить» Леви, однако его переход в «Манчестер Сити» может сорваться по другим причинам. Не так давно «горожане» договорились с «Астон Виллой» по трансферу Джека Грилиша за 100 млн фунтов. «Сити» банально может не хватить денег на Кейна.

Вариант, при котором «Манчестер Сити» подпишет и Грилиша, и Кейна, маловероятен. Для этого «горожанам» нужно продать кого-то из своих нынешних лидеров. Пресса сообщает, что Пеп Гвардиола готов расстаться с Рахимом Стерлингом, Бернарду Силвой, Риядом Марезом и Эмериком Ляпортом.

До развязки в этой истории еще далеко. Может, Кейн передумает и останется в «Тоттенхэме» еще на сезон?

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Николай Егорычев все материалы автора

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