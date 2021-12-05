Рангник начал круче Клоппа и Тухеля. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч при немце

Было трудно, но «Кристал Пэлас» пал.

5 декабря приехавший из московского «Локомотива» Ральф Рангник наконец дебютировал в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» принимали «Кристал Пэлас».

От немца в «Юнайтед» ждут многого. Если по истечении полугода клубу удастся заключить контракт с другим тренером, то Рангник все равно останется в качестве консультанта еще на два сезона.

«Я должен принять существующий уровень команды. Игроки «Манчестер Юнайтед» достаточно опытны и умны, чтобы осознавать это. Я не могу за две, три или четыре недели превратить имеющихся у нас футболистов в монстров прессинга. Нужно понимать, какие игроки в составе. Я не могу требовать от них того, чего они не могут прямо сейчас сделать. Мой футбол — это точно не медленный вальс! Я не так уж далек от идей Юргена Клоппа. Это не секрет», — сказал Рангник на первой пресс-конференции.

В матче с «Кристал Пэлас» от 63-летнего специалиста ждали как минимум результата. Парни Патрика Виейра в этом сезоне уже огорчали соперников топового уровня. Например, «орлы» разгромили «Тоттенхэм» (3:0) тогда еще Нуну Эшпириту Санту и выиграли матч на другом манчестерском стадионе — 2:0 против «Сити».

По первому тайму казалось, что Рангник слукавил относительно прессинга. «Манчестер Юнайтед» практически не выпускал гостей с их половины поля и быстро возвращал себе мяч после потерь. При этом оборонялся «Кристал Пэлас» довольно надежно. Защитники снимали большую часть навесов с головы Криштиану Роналду, а если португалец принимал мяч, то накрывали его удары. Могли отличиться партнеры Роналду по сборной, но удар Бруну Фернандеша на 26-й минуте встречи оказался слишком слабым, а Диогу Далот перед перерывом немного не попал в левую «девятку» ворот Висенте Гуаиты.

Во второй половине игры лондонцы смогли немного приподнять голову и перейти центр поля. «Манчестер Юнайтед» сдал, «Пэлас» прибавил, или все случилось одновременно, но Гуаита оставался практически без работы. Удар Алекса Теллеса на 69-й минуте матча со штрафного с острого угла пришелся в перекладину. «Орлы» встрепенулись и создали первый стопроцентный момент у ворот Давида Де Хеа. На 75-й минуте Джеймс Томкинс выиграл верховую борьбу в штрафной и скинул мяч под удар Джордану Айю. Ганец из пределов вратарской пробил в дальний угол, но немного не попал в створ. Двое других игроков «Пэлас» в подкатах не смогли подправить мяч в нужном направлении.

Наказание наступило через две минуты. Комбинационная игра не позволяла «МЮ» дойти до штрафной площади лондонского клуба, поэтому в дело пошли дальние удары. А именно с нерабочей правой ноги пробил бразилец Фред. Полузащитник попал точно в левую «девятку» ворот «Кристал Пэлас» — у Гуаиты не было ни единого шанса.

Первая победа с Рангником вывела «красных дьяволов» на промежуточное шестое место в АПЛ (до понедельничного матча «Арсенала»). А сам он стал первым немецким тренером, который стартовал в чемпионате Англии с победы. Даже Томас Тухель и Юрген Клопп не смогли этого сделать.

1 — Ralf Rangnick is the first of the six Germans to manage in the @premierleague to win his first game in the competition, after Felix Magath, J?rgen Klopp, Jan Siewert, Daniel Farke and Thomas Tuchel all previously failed to do so before him. Impact. pic.twitter.com/d6M0VGErmI — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2021

8 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Янг Бойз» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.