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Рангник начал круче Клоппа и Тухеля. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч при немце

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 19:45
5 декабря. Манчестер. «МЮ» — «Кристал Пэлас» — 2:0. Ральф Рангник с футболистами своей команды. Фото Reuters
5 декабря. Манчестер. «МЮ» — «Кристал Пэлас» — 2:0. Ральф Рангник с футболистами своей команды. Фото Reuters
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Было трудно, но «Кристал Пэлас» пал.

5 декабря приехавший из московского «Локомотива» Ральф Рангник наконец дебютировал в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» принимали «Кристал Пэлас».

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Кристал Пэлас
Голы
Фред, 77 (1:0)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Далот Алекс Теллес Фред Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86 ) Мактоминай Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 76 ) Санчо (Гринвуд, 62 )
Кристал Пэлас
Гуаита Митчелл Томкинс Гэи Куяте (Олисе, 84) Клайн Шлупп Галлахер Айю (Эзе, 84) Заа Бентеке (Эдуар, 67)
Предупреждения
Мактоминай 81, Линделеф 90  -  Клайн 31, Гэи 67
Судьи
Поусон

От немца в «Юнайтед» ждут многого. Если по истечении полугода клубу удастся заключить контракт с другим тренером, то Рангник все равно останется в качестве консультанта еще на два сезона.

«Я должен принять существующий уровень команды. Игроки «Манчестер Юнайтед» достаточно опытны и умны, чтобы осознавать это. Я не могу за две, три или четыре недели превратить имеющихся у нас футболистов в монстров прессинга. Нужно понимать, какие игроки в составе. Я не могу требовать от них того, чего они не могут прямо сейчас сделать. Мой футбол — это точно не медленный вальс! Я не так уж далек от идей Юргена Клоппа. Это не секрет», — сказал Рангник на первой пресс-конференции.

В матче с «Кристал Пэлас» от 63-летнего специалиста ждали как минимум результата. Парни Патрика Виейра в этом сезоне уже огорчали соперников топового уровня. Например, «орлы» разгромили «Тоттенхэм» (3:0) тогда еще Нуну Эшпириту Санту и выиграли матч на другом манчестерском стадионе — 2:0 против «Сити».

По первому тайму казалось, что Рангник слукавил относительно прессинга. «Манчестер Юнайтед» практически не выпускал гостей с их половины поля и быстро возвращал себе мяч после потерь. При этом оборонялся «Кристал Пэлас» довольно надежно. Защитники снимали большую часть навесов с головы Криштиану Роналду, а если португалец принимал мяч, то накрывали его удары. Могли отличиться партнеры Роналду по сборной, но удар Бруну Фернандеша на 26-й минуте встречи оказался слишком слабым, а Диогу Далот перед перерывом немного не попал в левую «девятку» ворот Висенте Гуаиты.

Во второй половине игры лондонцы смогли немного приподнять голову и перейти центр поля. «Манчестер Юнайтед» сдал, «Пэлас» прибавил, или все случилось одновременно, но Гуаита оставался практически без работы. Удар Алекса Теллеса на 69-й минуте матча со штрафного с острого угла пришелся в перекладину. «Орлы» встрепенулись и создали первый стопроцентный момент у ворот Давида Де Хеа. На 75-й минуте Джеймс Томкинс выиграл верховую борьбу в штрафной и скинул мяч под удар Джордану Айю. Ганец из пределов вратарской пробил в дальний угол, но немного не попал в створ. Двое других игроков «Пэлас» в подкатах не смогли подправить мяч в нужном направлении.

Наказание наступило через две минуты. Комбинационная игра не позволяла «МЮ» дойти до штрафной площади лондонского клуба, поэтому в дело пошли дальние удары. А именно с нерабочей правой ноги пробил бразилец Фред. Полузащитник попал точно в левую «девятку» ворот «Кристал Пэлас» — у Гуаиты не было ни единого шанса.

Первая победа с Рангником вывела «красных дьяволов» на промежуточное шестое место в АПЛ (до понедельничного матча «Арсенала»). А сам он стал первым немецким тренером, который стартовал в чемпионате Англии с победы. Даже Томас Тухель и Юрген Клопп не смогли этого сделать.

8 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Янг Бойз» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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