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Сегодня, 16:45

Кто возглавит «Челси» летом? Есть неочевидные кандидаты, в том числе Моуринью

Гоша Чернов
Корреспондент
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Тренеры Жозе Моуринью и Юлиан Нагельсманн.
Жозе Моуринью, Юлиан Нагельсманн и другие — кто станет новым главным тренером «Челси»?
Фото «СЭ»
Разбираем главных претендентов на тренерский пост лондонской команды.

Фрэнк Лэмпард

Изначально легенду «Челси» позвали обратно в клуб на пару месяцев: его официальная должность — исполняющий обязанности главного тренера. Как теперь ясно, за увольнением Грэма Поттера не было никакого плана дальнейших действий, и отказы главных кандидатов привели Тодда Боэли к Лэмпарду.

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Сам Фрэнк осознает свою роль временщика, что признает на пресс-конференциях. Но разве Лэмпард откажется от постоянной работы, если ее предложат летом? Оставшееся до конца сезона время — шанс для него доказать, что увольнение при прежних владельцах «Челси» было ошибкой. Пока, правда, у Лэмпарда не получается — три поражения в трех матчах. Если лондонцы вылетят из Лиги чемпионов, то его вероятность остаться на «Стэмфорд Бридж» рухнет до нуля.

Юлиан Нагельсманн

Как только Поттера отправили в отставку, западные СМИ тут же назначили в «Челси» экс-тренера «Баварии». Кандидатура Нагельсманна казалась слишком очевидной: он едва покинул Мюнхен и выглядел подходящей заменой Поттеру.

Спустя пару недель ничего не изменилось: как и тогда, 35-летний немец считается одним из основных кандидатов на пост в «Челси». Sky Sports сообщал, что агенты Нагельсманна уже связывались и с синими, и с «Тоттенхэмом», который тоже ищет тренера, однако Юлиан хочет стартовать с межсезонья.

Луис Энрике

Тренер Луис Энрике.
Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Барселоны» и сборной Испании уже несколько месяцев сидит без работы, но очень хочет вернуться в клубный футбол. Как и Нагельсманн, Энрике находится в топе претендентов на место в «Челси» и уже приезжал в Лондон на собеседование. Испанца даже заметили в аэропорту «Хитроу» и взяли у него короткое интервью, только он технично ушел от ответов на все вопросы о «Челси».

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Интересно, что Энрике был готов возглавить команду уже в апреле. И, как писала газета AS, испанец был этим слегка разочарован, так как хотел руководить «Челси» в матчах с «Реалом». Но, конечно, шансы Энрике этот факт не снижает — его все еще реально увидеть на «Стэмфорд Бридж» в июле.

Жозе Моуринью

Для многих болельщиков «Челси» возвращение португальца — мечта. Моуринью до сих пор остается самым успешным тренером в истории клуба, а его работа в «Роме» доказывает, что он все еще хорош. В прошлом сезоне Моуринью выиграл с римлянами Лигу конференций, в этом — сражается за Лигу Европы и идет в топ-3 серии А. «Рома» может впервые за четыре года вернуться в Лигу чемпионов.

Конечно, «Челси» придется выкупать Моуринью, ведь его контракт с римлянами действует до 2024 года, но синие уже делали то же самое со штабом Поттера. Переезд на «Стэмфорд Бридж» позволит португальцу избежать «синдрома третьего сезона» — типичной болезни, преследующей всю его карьеру. Но пока это назначение в большей степени выглядит фантастическим, чем реальным хотя бы из-за хороших отношений португальца с Романом Абрамовичем.

Маурисио Почеттино

Тренер Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press

Аргентинец блестяще работал в «Тоттенхэме» и вывел лондонцев на новый уровень, но после этого карьера Почеттино заглохла: сперва он больше года находился без работы, а затем последовали не самые успешные полтора сезона в «ПСЖ».

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Сейчас 51-летний специалист вновь долго сидит без работы, однако определенно стремится вернуться. По данным Sky Sports, аргентинец мог возглавить «Челси» еще в сентябре прошлого года, когда лондонцы искали замену Томасу Тухелю. Сейчас инсайдеры не видят его в числе фаворитов, но в Лэмпарда сперва тоже никто не верил.

Марсело Гальярдо

Еще один аргентинский тренер, о чьих перспективах говорят уже много лет. В 2014 году Гальярдо возглавил «Ривер Плейт», который в то время переживал тяжелые времена — команда едва вернулась из годичной ссылки во вторую лигу и стремилась вернуться в элиту. Гальярдо не просто сделал это, а дважды привел «Ривер Плейт» к победе в Кубке Либертадорес. Лишь прошлой осенью он покинул клуб спустя восемь лет работы.

Гальярдо давно ждут в Европе, и, как недавно сообщал аргентинский телеканал TyC Sports, «Челси» ведет с ним переговоры. Правда, более вероятен переезд Гальярдо в Саудовскую Аравию к Криштиану Роналду — 47-летнего тренера называют кандидатом на вакантный пост в «Аль-Насре».

Рубен Аморим

Тренер Рубен Аморим.
Рубен Аморим.
Фото Global Look Press

«Спортинг» — открытие последних сезонов в Европе. Два года назад лиссабонская команда наконец-то выиграла чемпионат Португалии, год назад она вышла в плей-офф Лиги чемпионов вместо дортмундской «Боруссии», а месяц назад выбила «Арсенал» из Лиги Европы и имеет шансы сделать то же самое с «Ювентусом».

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За преображение «Спортинг» обязан благодарить Рубена Аморима. Прорыв 38-летнего тренера настолько крут, что уже летом он может возглавить «Челси». Авторитетный The Athletic уверен, что португалец находится в шорт-листе синих и имеет неплохие шансы. Предварительные переговоры уже состоялись: Аморим признался, что счастлив в Лиссабоне, но деньги и полномочия могут изменить его мнение.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Жозе Моуринью
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 31 7 8 16 40-60 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
Результаты / календарь
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38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 - : -
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
22.04 19:30
МЮ – Челси
 - : -
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
23.04 18:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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