Кто возглавит «Челси» летом? Есть неочевидные кандидаты, в том числе Моуринью
Фрэнк Лэмпард
Изначально легенду «Челси» позвали обратно в клуб на пару месяцев: его официальная должность — исполняющий обязанности главного тренера. Как теперь ясно, за увольнением Грэма Поттера не было никакого плана дальнейших действий, и отказы главных кандидатов привели Тодда Боэли к Лэмпарду.
Сам Фрэнк осознает свою роль временщика, что признает на пресс-конференциях. Но разве Лэмпард откажется от постоянной работы, если ее предложат летом? Оставшееся до конца сезона время — шанс для него доказать, что увольнение при прежних владельцах «Челси» было ошибкой. Пока, правда, у Лэмпарда не получается — три поражения в трех матчах. Если лондонцы вылетят из Лиги чемпионов, то его вероятность остаться на «Стэмфорд Бридж» рухнет до нуля.
Юлиан Нагельсманн
Как только Поттера отправили в отставку, западные СМИ тут же назначили в «Челси» экс-тренера «Баварии». Кандидатура Нагельсманна казалась слишком очевидной: он едва покинул Мюнхен и выглядел подходящей заменой Поттеру.
Спустя пару недель ничего не изменилось: как и тогда, 35-летний немец считается одним из основных кандидатов на пост в «Челси». Sky Sports сообщал, что агенты Нагельсманна уже связывались и с синими, и с «Тоттенхэмом», который тоже ищет тренера, однако Юлиан хочет стартовать с межсезонья.
Луис Энрике
Экс-тренер «Барселоны» и сборной Испании уже несколько месяцев сидит без работы, но очень хочет вернуться в клубный футбол. Как и Нагельсманн, Энрике находится в топе претендентов на место в «Челси» и уже приезжал в Лондон на собеседование. Испанца даже заметили в аэропорту «Хитроу» и взяли у него короткое интервью, только он технично ушел от ответов на все вопросы о «Челси».
Интересно, что Энрике был готов возглавить команду уже в апреле. И, как писала газета AS, испанец был этим слегка разочарован, так как хотел руководить «Челси» в матчах с «Реалом». Но, конечно, шансы Энрике этот факт не снижает — его все еще реально увидеть на «Стэмфорд Бридж» в июле.
Жозе Моуринью
Для многих болельщиков «Челси» возвращение португальца — мечта. Моуринью до сих пор остается самым успешным тренером в истории клуба, а его работа в «Роме» доказывает, что он все еще хорош. В прошлом сезоне Моуринью выиграл с римлянами Лигу конференций, в этом — сражается за Лигу Европы и идет в топ-3 серии А. «Рома» может впервые за четыре года вернуться в Лигу чемпионов.
Конечно, «Челси» придется выкупать Моуринью, ведь его контракт с римлянами действует до 2024 года, но синие уже делали то же самое со штабом Поттера. Переезд на «Стэмфорд Бридж» позволит португальцу избежать «синдрома третьего сезона» — типичной болезни, преследующей всю его карьеру. Но пока это назначение в большей степени выглядит фантастическим, чем реальным хотя бы из-за хороших отношений португальца с Романом Абрамовичем.
Маурисио Почеттино
Аргентинец блестяще работал в «Тоттенхэме» и вывел лондонцев на новый уровень, но после этого карьера Почеттино заглохла: сперва он больше года находился без работы, а затем последовали не самые успешные полтора сезона в «ПСЖ».
Сейчас 51-летний специалист вновь долго сидит без работы, однако определенно стремится вернуться. По данным Sky Sports, аргентинец мог возглавить «Челси» еще в сентябре прошлого года, когда лондонцы искали замену Томасу Тухелю. Сейчас инсайдеры не видят его в числе фаворитов, но в Лэмпарда сперва тоже никто не верил.
Марсело Гальярдо
Еще один аргентинский тренер, о чьих перспективах говорят уже много лет. В 2014 году Гальярдо возглавил «Ривер Плейт», который в то время переживал тяжелые времена — команда едва вернулась из годичной ссылки во вторую лигу и стремилась вернуться в элиту. Гальярдо не просто сделал это, а дважды привел «Ривер Плейт» к победе в Кубке Либертадорес. Лишь прошлой осенью он покинул клуб спустя восемь лет работы.
Гальярдо давно ждут в Европе, и, как недавно сообщал аргентинский телеканал TyC Sports, «Челси» ведет с ним переговоры. Правда, более вероятен переезд Гальярдо в Саудовскую Аравию к Криштиану Роналду — 47-летнего тренера называют кандидатом на вакантный пост в «Аль-Насре».
Рубен Аморим
«Спортинг» — открытие последних сезонов в Европе. Два года назад лиссабонская команда наконец-то выиграла чемпионат Португалии, год назад она вышла в плей-офф Лиги чемпионов вместо дортмундской «Боруссии», а месяц назад выбила «Арсенал» из Лиги Европы и имеет шансы сделать то же самое с «Ювентусом».
За преображение «Спортинг» обязан благодарить Рубена Аморима. Прорыв 38-летнего тренера настолько крут, что уже летом он может возглавить «Челси». Авторитетный The Athletic уверен, что португалец находится в шорт-листе синих и имеет неплохие шансы. Предварительные переговоры уже состоялись: Аморим признался, что счастлив в Лиссабоне, но деньги и полномочия могут изменить его мнение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|- : -
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|23.04
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5