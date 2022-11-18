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От предательства «Реала» до смерти дочери. Биография Луиса Энрике

Галина Глазко
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press
Зинедин Зидан и Луис Энрике.
Фото Global Look Press
Тренерский штаб сборной Испании.
Фото Global Look Press
Луис Энрике с семьей.
Фото Соцсети
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История главного тренера сборной Испании.

Луис Энрике
Полное имя: Луис Энрике Мартинес Гарсия
Прозвище: Лучо
Дата рождения: 8 мая 1970 (52 года)
Рост: 180 см
Должность: главный тренер сборной Испании по футболу

Детские годы и юность

Луис Энрике родился 8 мая 1970 года в прибрежном промышленном городе на севере Испании Хихон. Население города составляет меньше 300 тысяч человек, а местные жители в большинстве своем простые рабочие.

С детства Луис проявлял интерес к футболу, поэтому родители отдали его в академию местного «Спортинга» в 11-летнем возрасте. Успехи Энрике были впечатляющими, и уже через несколько лет он дебютировал в молодежке «Спортинга», а в 19 лет попал в основу.

Зинедин Зидан и Луис Энрике. Фото Global Look Press
Зинедин Зидан и Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Спортивная карьера

В 1991-м Энрике подписал первый крупный контракт. И не с кем-нибудь, а сразу с мадридским «Реалом», за который выступал вплоть до 1996 года. За это время он провел 157 игр и забил 15 голов. Но на протяжении всего этого периода Луис так и не стал ключевым футболистом Мадрида. А под конец этапа потерял и место в основе.

Энрике сделал необычный ход и на правах свободного агента перешел в «Барселону». На подобный прямой переход решались немногие футболисты. За каталонцев Луис играл до 2004 года, став не просто основным игроком, а еще и капитаном. Всего за «Барсу» он сыграл 207 матчей и отличился 73 раза. Именно «Барселону» Энрике считает «своим» клубом.

Вместе со сборной Испании Луис Энрике сыграл на трех чемпионатах мира (1994, 1998 и 2002) и Евро-1996. Всего на его счету 62 матча и 12 голов за национальную команду. В 1992 году стал олимпийским чемпионом на домашних Играх.

За всю свою профессиональную карьеру Энрике сыграл более 400 матчей, забив 102 гола.

Луиса Энрике демонстрирует кровь арбитру после удара локтем Мауро Тассотти. «Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом

Тренерскую карьеру Энрике начал в 2008-м. Сначала возглавил «Барселону В», где проработал до 2011 года. А затем попробовал себя и на взрослом уровне — и сразу в «Роме». Однако в сезоне-2011/12 его команда стала лишь седьмой, и тренер подал в отставку. Следом испанец подписал двухлетнее соглашение с «Сельтой», но и тут проработал недолго. Заняв девятую строчку в чемпионате, испанский специалист решил уйти из команды.

Вряд ли Энрике покинул бы «Сельту», если б не наблюдал интерес к себе со стороны «Барселоны». Луис тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год и в первом же сезоне оформил золотой требл, выиграв одновременно Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании. Всего под его руководством сине-гранатовые за 3 года выиграли 9 из 16 возможных титулов. В 2018-м он встал во главе сборной Испании. В 2019-м из-за личной трагедии оставил команду, но спустя время вернулся.

Тренерский штаб сборной Испании. Фото Global Look Press
Тренерский штаб сборной Испании.
Фото Global Look Press

Достижения в качестве футболиста

ФК «Реал»

  • Чемпион Испании (сезон-1994/95)

  • Обладатель Кубка Испании (сезон-1992/93)

  • Обладатель Суперкубка Испании (1993)

ФК «Барселона»

  • 2-кратный чемпион Испании (1997/98, 1998/99)

  • 2-кратный обладатель Кубка Испании (1996/97, 1997/98)

  • Обладатель Суперкубка Испании (1996)

  • Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1996/97)

  • Обладатель Суперкубка УЕФА (1997)

Сборная Испании

  • Олимпийский чемпион (1992)

Луис Энрике. Луис Энрике — главный герой сборной Испании. Он сплотил команду и стал ее вожаком

Достижения в качестве тренера

ФК «Барселона»

  • 2-кратный чемпион Испании (2014/15, 2015/16)

  • 3-кратный обладатель Кубка Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17)

  • Обладатель Суперкубка Испании (2016)

  • Победитель Лиги чемпионов (2014/15)

  • Обладатель Суперкубка УЕФА (2015)

  • Победитель Клубного чемпионата мира (2015)

Личные

  • Лучший молодой футболист года в Испании по версии Don Balon (1990/91)

  • Лучший молодой футболист года в Испании по версии El Pais (1990/91)

  • Лучший футболист года в Испании по версии El Pais (1997/98)

  • Член ФИФА 100

  • Тренер года ФИФА (2015)

В 1997 году Энрике женился на Елене Куллель. Женщина ведет непубличный образ жизни. В браке у них родились трое детей: сын Пако, дочери Сира и Ксана. В 2019 году Ксана умерла от онкологии, у девочки диагностировали остеосаркому (рак костей). За ее жизнь боролись пять месяцев, но спасти ребенка не удалось. Ей было всего 9 лет. Из-за этого горя тренер уходил из сборной Испании.

Луис Энрике с семьей. Фото Соцсети
Луис Энрике с семьей.
Фото Соцсети

Как живет сейчас

Позже он вернулся в сборную Испании, с которой пробился на Евро-2020. Сейчас он готовит команду к ЧМ-2022.

Луис Энрике — большой любитель экстрима. После ухода из спорта он немного пожил в Австралии, где практиковал серфинг и отдыхал. Также участвовал в чемпионате Европы по триатлону и нескольких марафонах.

Социальные сети

Луис Энрике ведет «Твиттер», в котором делает важные объявления: twitter.com/LUISENRIQUE21.

Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
ФК Реал
Луис Энрике
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
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Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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