От предательства «Реала» до смерти дочери. Биография Луиса Энрике
Луис Энрике
Полное имя: Луис Энрике Мартинес Гарсия
Прозвище: Лучо
Дата рождения: 8 мая 1970 (52 года)
Рост: 180 см
Должность: главный тренер сборной Испании по футболу
Детские годы и юность
Луис Энрике родился 8 мая 1970 года в прибрежном промышленном городе на севере Испании Хихон. Население города составляет меньше 300 тысяч человек, а местные жители в большинстве своем простые рабочие.
С детства Луис проявлял интерес к футболу, поэтому родители отдали его в академию местного «Спортинга» в 11-летнем возрасте. Успехи Энрике были впечатляющими, и уже через несколько лет он дебютировал в молодежке «Спортинга», а в 19 лет попал в основу.
Спортивная карьера
В 1991-м Энрике подписал первый крупный контракт. И не с кем-нибудь, а сразу с мадридским «Реалом», за который выступал вплоть до 1996 года. За это время он провел 157 игр и забил 15 голов. Но на протяжении всего этого периода Луис так и не стал ключевым футболистом Мадрида. А под конец этапа потерял и место в основе.
Энрике сделал необычный ход и на правах свободного агента перешел в «Барселону». На подобный прямой переход решались немногие футболисты. За каталонцев Луис играл до 2004 года, став не просто основным игроком, а еще и капитаном. Всего за «Барсу» он сыграл 207 матчей и отличился 73 раза. Именно «Барселону» Энрике считает «своим» клубом.
Вместе со сборной Испании Луис Энрике сыграл на трех чемпионатах мира (1994, 1998 и 2002) и Евро-1996. Всего на его счету 62 матча и 12 голов за национальную команду. В 1992 году стал олимпийским чемпионом на домашних Играх.
За всю свою профессиональную карьеру Энрике сыграл более 400 матчей, забив 102 гола.
Тренерскую карьеру Энрике начал в 2008-м. Сначала возглавил «Барселону В», где проработал до 2011 года. А затем попробовал себя и на взрослом уровне — и сразу в «Роме». Однако в сезоне-2011/12 его команда стала лишь седьмой, и тренер подал в отставку. Следом испанец подписал двухлетнее соглашение с «Сельтой», но и тут проработал недолго. Заняв девятую строчку в чемпионате, испанский специалист решил уйти из команды.
Вряд ли Энрике покинул бы «Сельту», если б не наблюдал интерес к себе со стороны «Барселоны». Луис тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год и в первом же сезоне оформил золотой требл, выиграв одновременно Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании. Всего под его руководством сине-гранатовые за 3 года выиграли 9 из 16 возможных титулов. В 2018-м он встал во главе сборной Испании. В 2019-м из-за личной трагедии оставил команду, но спустя время вернулся.
Достижения в качестве футболиста
ФК «Реал»
-
Чемпион Испании (сезон-1994/95)
-
Обладатель Кубка Испании (сезон-1992/93)
-
Обладатель Суперкубка Испании (1993)
ФК «Барселона»
-
2-кратный чемпион Испании (1997/98, 1998/99)
-
2-кратный обладатель Кубка Испании (1996/97, 1997/98)
-
Обладатель Суперкубка Испании (1996)
-
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1996/97)
-
Обладатель Суперкубка УЕФА (1997)
Сборная Испании
-
Олимпийский чемпион (1992)
Достижения в качестве тренера
ФК «Барселона»
-
2-кратный чемпион Испании (2014/15, 2015/16)
-
3-кратный обладатель Кубка Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17)
-
Обладатель Суперкубка Испании (2016)
-
Победитель Лиги чемпионов (2014/15)
-
Обладатель Суперкубка УЕФА (2015)
-
Победитель Клубного чемпионата мира (2015)
Личные
-
Лучший молодой футболист года в Испании по версии Don Balon (1990/91)
-
Лучший молодой футболист года в Испании по версии El Pais (1990/91)
-
Лучший футболист года в Испании по версии El Pais (1997/98)
-
Член ФИФА 100
-
Тренер года ФИФА (2015)
Личная жизнь
В 1997 году Энрике женился на Елене Куллель. Женщина ведет непубличный образ жизни. В браке у них родились трое детей: сын Пако, дочери Сира и Ксана. В 2019 году Ксана умерла от онкологии, у девочки диагностировали остеосаркому (рак костей). За ее жизнь боролись пять месяцев, но спасти ребенка не удалось. Ей было всего 9 лет. Из-за этого горя тренер уходил из сборной Испании.
Как живет сейчас
Позже он вернулся в сборную Испании, с которой пробился на Евро-2020. Сейчас он готовит команду к ЧМ-2022.
Луис Энрике — большой любитель экстрима. После ухода из спорта он немного пожил в Австралии, где практиковал серфинг и отдыхал. Также участвовал в чемпионате Европы по триатлону и нескольких марафонах.
Социальные сети
Луис Энрике ведет «Твиттер», в котором делает важные объявления: twitter.com/LUISENRIQUE21.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
2
|Реал
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Атлетико
|14
|7
|3
|4
|21-14
|24
|
5
|Атлетик
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
6
|Бетис
|14
|7
|3
|4
|17-12
|24
|
7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
8
|Р. Вальекано
|14
|6
|4
|4
|20-16
|22
|
9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|
10
|Мальорка
|14
|5
|4
|5
|13-13
|19
|
11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6