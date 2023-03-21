На Канте зарабатывают мутные агенты. К его колену приставляли пистолет, требуя подписать нужные документы

Интересные детали расследования France Football.

К сезону-2022/23 «Челси» подходил с серьезными амбициями. Команда закрепилась в статусе первой в АПЛ после «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а недавняя победа в Лиге чемпионов укрепляла надежды фанатов в то, что при Томасе Тухеле общий прогресс продолжится. И, справедливости ради, к тому были все предпосылки.

Но реальность оказалась совсем другой. Карты в АПЛ смешались абсолютно — «Ливерпуль» провалился в яму и находится даже не в еврокубковой зоне, а турнирную таблицу неожиданно возглавляет «Арсенал». Что касается «Челси», то тут вообще полный бардак — сменилась половина команды, ушел Тухель, а пришедший на его место Грэм Поттер пока откровенно плывет. В АПЛ лондонцы плетутся на 10-м месте, и кажется, что только выход в четвертьфинал Лиги чемпионов спасает тренера от отставки. Проще говоря, у «Челси» проблемы, и непонятно, как скоро и каким образом они будут решены.

Кто знает, как повернулась бы ситуация, если бы в августе команда не лишилась Н'Голо Канте. Миниатюрный француз был некой гирькой, которая балансировала команду в сложных ситуациях. В прошлом сезоне их связка с Ковачичем была хребтом, на котором держалась вся конструкция. Но хорват потерял форму после травмы, а Н'Голо до сих пор так и не сыграл ни одного матча — так долго заняло восстановление от повреждения подколенного сухожилия и рецидива.

«Мы попали в экстремальную ситуацию, учитывая количество игр и травм ключевых игроков. Вы пытаетесь найти решений — как заменить Риса Джеймса? А как возможно заменить Канте? А Фофана? Это ключевые исполнители для нас. Я не хочу оправдываться, но команде нужна стабильность», — говорит Поттер.

Н'Голо Канте (слева). Фото Global Look Press

Ко всему прочему, летом у Канте истекает контракт. Еще зимой этой ситуацией хотела воспользоваться «Барселона», но что-то не сложилось. По последней информации, Н'Голо хочет остаться и уже согласовал новое соглашение до 2026 года. Но неопределенность с будущим полузащитника спровоцировала французское издание France Football разобраться, кто вообще ведет дела Канте. И расследование привело к очень любопытным выводам, итогом которых стала большая статья под названием «Кто хочет навредить Н'Голо Канте?».

Самая дикая история оттуда — эпизод весны 2017 года. Знакомые Канте втянули его в разборки между мутными агентами без лицензий, некоторые из которых были связаны с криминалом. Однажды Н'Голо силой затащили в машину у одного из ресторанов, где ему к колену приставили пистолет и заставили подписать документ о смене представителя.

В аудиосообщении, обнародованном Mediapart некоторое время назад, брат грабителя поясняет: «Может быть, у моего брата было оружие [...]. Он с головой на плечах [...], он не собирался применять силу. Он дал ему право выбора». Правда, из второго диалога, который удалось прослушать, следует, что выбора у Канте особо не было. «Он [грабитель] пришел, вывел его из ресторана, посадил в машину и приставил к колену пистолет».

В родном районе Н'Голо Рюэй-Мальмезон среди тех, кто общается с Канте, эта история — секрет Полишинеля. «Все знают об этой истории, на протяжении всей карьеры вокруг него были люди, которые кружили над ним как стервятники», — говорит один из бывших одноклубников Канте. Предполагается, что за угрозами стоит бывший советник Канте Рашид Садна, который был уволен Н'Голо незадолго до трансфера в «Челси» и с того времени требует долю за переход. По информации Mediapart, Садна угрожал убийством новому агенту Канте Абделькариму Дуи, который заработал на переходе футболиста около 4 миллионов фунтов. На обнародованной записи разговора между Дуи и Садна бывший советник говорит агенту, что его брат вооружен и готов действовать, если вопрос с деньгами не будет решен. Вероятно, угрозы самому Канте связаны с этими же людьми.

Н'Голо Канте. Фото Global Look Press

Но расследования, судя по всему, мало повлияли на ситуацию. По информации France Football, мутные личности до сих пор зарабатывают деньги на карьере Н'Голо. Вероятно, поэтому француз редко появляется в родных местах и даже не представил трофей чемпионата мира в своем городе в 2018-м, как это сделали его партнеры по сборной. По другую сторону Ла-Манша Канте просто спокойнее. «Мысль была простая — чем меньше людей его видит, тем меньше внимания и проблем для него и близких», — рассказывает один из местных жителей Рюэй-Мальмезон, знакомый с семьей Канте.

Мягкий и открытый характер Канте не способствует решению проблемы. «Для его психического здоровья было бы лучше, если бы он перестал играть в футбол не слишком поздно. Пока он играет, вокруг него будут те же люди», — говорит один человек из окружения Н'Голо. Сам футболист на звонок France Football ответил в свойственной манере: «Ничего не произошло. Все в порядке, спасибо».