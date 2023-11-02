Как загубил карьеру один из главных творцов сказки «Лестера». Дринкуотер ездил пьяным и дрался в ночном клубе

Дэнни завершил карьеру в 33 года.

Дэнни Дринкуотер в середине 2010-х считался одним из лучших опорников Англии. Именно он вместе с Н'Голо Канте выжигал центр поля в составе «Лестера», когда команда Клаудио Раньери сенсационно выиграла АПЛ в 2016-м. После невероятного успеха полузащитник перебрался в «Челси» за большие деньги и вдруг резко пропал с радаров. Что вы слышали о нем в последние годы? Ну, помимо скандалов, в которые он влипал.

30 октября Дринкуотер заявил, что завершает профессиональную карьеру:

«Я бы хотел объявить об уходе из профессионального футбола. Этот момент приближался уже некоторое время, особенно в прошлом сезоне, и я думаю, что теперь пришло время, чтобы официально объявить об этом. Я думаю, что слишком долго находился в подвешенном состоянии, я хотел играть, но не получал возможности выступать на том уровне, где меня ценили бы».

В этих словах футболиста прослеживается явная обида на «Челси», где у него совсем ничего не получилось. Самое время вспомнить, какой важной фигурой был Дринкуотер для «Лестера» Раньери и почему после перехода в лондонский клуб его карьера пошла под откос.

Фото Global Look Press

Сказка «Лестера». Дринкуотер — один из ее главных творцов

Дэнни Дринкуотер — типичный игрок, оказавшийся в той банде Клаудио Раньери: скитался по арендам, никаких серьезных успехов, бюджетная стоимость. В 2012 году «Лестер» забрал 22-летнего полузащитника из резервной команды «МЮ» за 900 тысяч евро.

От него не ждали ничего особенного, как и от самой команды. В своем первом сезоне в АПЛ Дринкуотер проиграл конкуренцию Мэттью Джеймсу и Эстебану Камбьяссо, а перед сезоном-2015/16 произошел поворотный момент: первый перешел в «Олимпиакос», а второй порвал «кресты». Раньери ничего не оставалось, кроме как поставить Дринкуотера в пару к Канте. И это было одним из судьбоносных решений, которые стали причиной потрясающей истории.

Н'Голо мгновенно влюбил в себя болельщиков, но именно незаметный Дринкуотер помогал ему перекрывать пространство перед защитниками. У Дэнни не было невероятных качеств, но он связывал линии команды Раньери и страховал партнеров. О том, что было дальше, напишут в книгах и расскажут в фильмах.

«Лестер» невероятным образом стал чемпионом, а Варди, Канте, Махрез, Дринкуотер и Шмейхель привлекли внимание грандов.

Дринкуотер нечасто отличался яркими действиями, но именно его голевая передача на защитника Уэса Моргана принесла «Лестеру» чемпионство за два тура до конца. Дринкуотер не был обаятельным игроком, редко улыбался, а еще реже давал интервью. Но именно таких футболистов уважают за то, как они отдаются на поле, выкладываясь на 100%.

«Дринки открыт для приема мяча, для создания треугольников, — объяснял пользу хавбека Раньери. — У них очень хорошая связка с Канте — они подменяют друг друга, понимают друг друга, это надежный тандем. И мне нравится, как он ведет единоборства и выигрывает их, это важный момент в футболе. Кроме того, он отлично соблюдает баланс между обороной и атакой. Он очень внимателен».

Судьбоносный переход в «Челси». Сарри сломал карьеру Дринкуотера

Канте перешел в «Челси» уже летом 2016-го. Антонио Конте считал, что опорник поможет лондонскому клубу привезти титул на «Стэмфорд Бридж», и оказался прав. «Лестер» в постчемпионском сезоне ожидаемо сдал, а Дринкуотер понял, что пора идти на повышение. На тот момент ему было уже 26 — самый расцвет. Так что в следующее трансферное окно Дэнни перебрался к бывшему одноклубнику. А «Челси» не поскупился и перевел «лисам» почти 38 миллионов евро.

Казалось, в распоряжении итальянского тренера была уже готовая связка в центре поля, но Дэнни получил сначала одну травму, а затем еще несколько мелких повреждений, которые превратили его первый год в Лондоне в курс восстановления.

В сезоне-2017/18 «Челси» боролся за топ-4, а Конте бодался с руководством клуба. Дринкуотер прочно сел в запас, проведя за год 22 матча во всех турнирах, чаще всего выходя на замену на последних минутах.

Дэнни надеялся, что в следующем сезоне все изменится, но «Челси» находился в кризисе, а ситуация продолжала усложняться. У Конте сдали нервы, и его заменили на Маурицио Сарри, который совсем не ценил талант Дринкуотера. Итальянец видел на позиции центрального полузащитника знакомого по «Наполи» Жоржиньо и игрока «Реала» Матео Ковачича, но никак не Дэнни.

Сарри открыто заявил, что не нуждается в услугах Дринкуотера, но тот остался в команде. Правда, после этого его карьера стремительно пошла вниз, а футбол отошел на второй план.

«Он не играет, потому что не подходит под мою систему, под мой стиль игры. Я сказал ему это еще в августе. Он все понял, но решил остаться в клубе», — признавался Сарри.

Фото Global Look Press

Дринкуотер сломался психологически. Начались проблемы с алкоголем

Весной 2019 года Дринкуотер сел пьяным за руль после вечеринки в ночном клубе. В результате он попал в ДТП, врезавшись в другой автомобиль. Никто из участников аварии не пострадал, но Дэнни наказали по всей строгости. Полузащитника приговорили к 70 часам общественных работ, а также лишили прав на 1 год и 8 месяцев.

В сезоне-2019/20 «Челси» отправил Дринкуотера в аренду в «Бернли», за который он успел сыграть один матч в АПЛ. Тот период его карьеры запомнился еще одной выходкой. Во время празднования дня рождения друга в одном из баров Манчестера Дэнни решил приударить за девушкой игрока «Сканторп Юнайтед». Его вежливо попросили охладить пыл, а в ответ на отказ началась драка. На улице возле заведения на Дринкуотера накинулись шесть мужчин. Футболиста избили, в результате чего он получил ушибы рук, ног, гематому под глазом и порез на щеке, а главное — повредил связки голеностопа.

Позднее Дэнни признался, что не помнит, что произошло той ночью, поскольку был сильно пьян. Больше он за «Бернли» не играл, арендное соглашение расторгли досрочно.

Еще была история с пьяным вождением, когда в пригороде Манчестера Дринкуотер превысил скорость в два раза и вписал свой Range Rover в стену. Когда выяснилось, что алкоголь в крови водителя превышал норму в 2,5 раза, его приговорили к 70 часам исправительных работ.

Затем были аренды в «Астон Виллу» и турецкую «Касымпашу», где футболист уже ожидаемо не показал ничего интересного. Последним клубом Дринкуотера стал «Рединг», выступающий в чемпионшипе. Все это время полузащитник принадлежал «Челси», его контракт закончился только в 2022 году. После этого Дэнни погрузился в ресторанный бизнес и вычеркнул год футбольной карьеры из своей жизни. А теперь официально ушел из большого спорта.

«Футбол подарил мне несколько совершенно замечательных лет. Да, я пережил и дерьмовые времена, но хорошие годы перевешивают плохие. Я смог купить маме и папе дом мечты. Я смог позаботиться о своей семье, так что я не буду говорить, что футбол — это дерьмо. Это моя детская мечта».