7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

Хроника падения «лис».

Семь лет назад все мы были «с детства за «Лестер» в той или иной степени. Не радоваться за «лис» было невозможно. Это были сказочные, чистые, нефильтрованные позитивные эмоции. Так радуются за близкого человека, в жизни которого внезапно случилось что-то грандиозно хорошее. Даже если ты не имел особого представления о «Лестере» и вообще равнодушен к зарубежному футболу, то все равно понимал, что произошло что-то уникальное. То, что будут вспоминать еще долго.

Мы радовались, смотря видео из дома Джейми Варди, где вся команда собралась у телевизора во время матча «Челси» — «Тоттенхэм», после которого «Лестер» оформил титул — настолько все это было искренне.

Нам было приятно, что про 64-летнего на тот момент Клаудио Раньери больше никто не скажет «зеро титоли». Человек, который, тренируя «Рому», не побоялся в перерыве римского дерби заменить одновременно Франческо Тотти и Даниэле Де Росси, заслуживал большой победы.

Мы умилялись, читая рассказы про 90-летнюю старушку из Лестера, которая долгие годы ходила на стадион, каждый год покупая абонемент, и вот теперь увидела чемпионство любимой команды.

Было здорово видеть, что Каспер Шмейхель — не просто сын Петера Шмейхеля, но еще и топ-вратарь.

И так далее, и так далее.

Сейчас, в мае 2023-го, мы наблюдаем за тем, как «Лестер» вылетает из АПЛ. И, перебирая в памяти воспоминания из 2016-го, становится грустно. Из того состава остался только Варди, и теперь его и без того небанальная история становится уникальной: стать чемпионом, а потом вылететь с одной и той же командой — совсем уж лихой сюжет.

Так что произошло и что именно пошло не так?

«Лестер» празднует чемпионство в 2016 году. Фото Global Look Press

Годы после чемпионства

Чемпионство «Лестера» в 2016-м было со всех точек зрения невероятным еще и потому, что команда играла в довольно архаичной манере. Схема 4-4-2, низкий блок обороны, где громилы Уэс Морган и Роберт Хут снимали все в своей штрафной, рабочие лошадки в центре поля и быстрые контратаки, в которых трудяга Синдзи Окадзаки делал всю грязную работу, а Варди разбирался на скорости и пространстве.

В том сезоне «Лестер» владел мячом в среднем всего 42,6% времени — 18-й показатель в АПЛ. Среднее количество передач за матч — 351,8 (18-е место в лиге). Точность передач — 70,5% (19-е место в АПЛ). Это многое говорит о стиле. При этом по соотношению голов на количество ударов в створ команда с показателем 0,32 была третьей в лиге. Другими словами, атаковала крайне эффективно.

При этом совершенно очевидно, что это уникальная история, которая не имела шансов повториться. Тем более в лиге, где начали править Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Прессинг, владение мячом, доминирование, опора на продвинутую статистику, успешные команды вроде «Брайтона» и «Брентфорда», собранные по принципу «Манибола». «Лестер» Раньери кажется просто динозавром, который случайно выжил и всех покрошил, но против эволюции на попрешь.

В клубе это понимали и старались следовать трендам. Перестройку начал еще Клод Пюэль, а завершил уже Брендан Роджерс, возглавивший «Лестер» в феврале 2019-го. Для сравнения: по итогам сезона-2018/19 «лисы», заняв в итоге девятое место, в среднем владели мячом 50,9% - это восьмой показатель в АПЛ, а точность передач составляла 79,2% - тоже восьмое место в лиге.

Прогресс продолжился, и следующие два сезона стали по-настоящему успешными — «Лестер» оба раза финишировал пятым, показывая при этом футбол, основанный на владении и желании атаковать и доминировать (так, в сезоне-2020/21 команда была шестой по владению мячом, седьмой — по точности передач, пятой — по xG).

Безусловно, отчасти два пятых места подряд стали разочаровывающим результатом, поскольку большую часть обоих чемпионатов «лисы» шли в топ-4 и дважды в последнем туре упускали путевку в Лигу чемпионов. Но нужно помнить, что мы говорим о «Лестере».

Как максимально аргументированно разъясняется в великой книге «Футболономика» Саймона Купера и Стефана Шиманьски, зарплатная ведомость — наиболее объективный показатель силы команды. Чаще всего выигрывают те, у кого она больше. Так вот, в сезоне-2019/20 «Лестер» по этому показателю был десятым, уступая не только клубам из «большой шестерки», но и «Эвертону», «Вест Хэму» и «Кристал Пэлас». В сезоне-2020/21 — девятым. То есть оба раза «лисы» показывали результат выше своих возможностей.

Плюс в 2021-м команда впервые в истории выиграла Кубок Англии, обыграв в финале «Челси» (1:0). И для болельщиков это было гораздо ценнее, чем условное четвертое место и ЛЧ — все же речь идет о трофее.

С этой точки зрения прошлый сезон — восьмое место в АПЛ и полуфинал Лиги конференций — нельзя считать провальным. Невозможно все время «оверперформить». Строго говоря, «Лестер» выступил в свою силу.

Фото Reuters

Письмо владельца

На первый взгляд, ничто не предвещало катастрофы, но падение «Лестера» нельзя назвать случайным. К нему привел ряд проблем — организационных и игровых, которые, с одной стороны, нужно разделять, с другой — они неразрывно связаны.

Тревожные сигналы начались еще летом, когда «Лестер» крайне пассивно вел себя на трансферном рынке. По сути, из новичков появился только голландский защитник Вут Фаес. При этом «лисы» после долгих переговоров продали в «Челси» центрбека Уэсли Фофана, сторговавшись на 80 миллионах евро (пока француз с его анамнезом — реинкарнация Джонатана Вудгейта), а, кроме того, в «Ниццу» почти задаром ушел основной вратарь и капитан Шмейхель. С другой стороны, удалось удержать ведущих полузащитников Юри Тилеманса (им предметно интересовался «Арсенал») и Джеймса Мэддисона (его хотел «Ньюкасл»).

1 сентября, в последний день трансферного окна, председатель совета директоров клуба Айаватт Шриваддханапрабха обратился с пространным письмом к болельщикам, опубликованном на официальном сайте клуба. Суть вкратце была проста: у клуба непростые времена, но все будет хорошо.

«Сейчас сложный период для клуба, и нашим приоритетом стала долгосрочная устойчивость. Прежде всего хочу вас заверить, что общее финансовое положение «Лестера» в полной безопасности и подкрепляется моим постоянным личным участием и участием моей семьи. Клуб в наших руках в такой же безопасности, как и каждый день в течение последних двенадцати лет.

Но иногда мы вынуждены принимать трудные решения, которые защищают долгосрочные интересы клуба. Таким решением был наш подход к трансферам этим летом. Наши чистые расходы в последние сезоны увеличились. Мы продолжаем искать новые источники доходов, чтобы конкурировать с признанной футбольной элитой в долгосрочной перспективе, но наше краткосрочное средство компенсации — прибыль за счет торговли игроками. Мы успешно делали это в течение пяти сезонов подряд до 2021 года, когда решили инвестировать в команду без существенных продаж. Этим летом мы не могли рисковать и дальше нарушать баланс в этом уравнении, поэтому решили, что в команде нужно освободить место, прежде чем вводить новых игроков.

Наша неизменная приверженность вам на протяжении последних 12 лет заключалась в том, чтобы сделать клуб более успешным в долгосрочной перспективе. В этом контексте ключевые слова — устойчивое развитие. Одна вещь, которая всегда будет оставаться неизменной, — это наша приверженность долгосрочному росту и безопасности «Лестера», — говорилось, в частности, в письме.

Роджерс был не очень доволен. Он хотел получить 5-6 новых игроков, чтобы освежить команду. В зимнее трансферное окно, когда стало понятно, что «Лестер» ждет тяжелая борьба за выживание, новички появились: центральный защитник Гарри Суттар (17 миллионов евро), левый защитник Виктор Кристиансен (14 миллионов), плюс вингер Тете, которого бесплатно забрали из «Шахтера». Но спасательным кругом никто из них точно не стал.

Болельщики «Лестера». Фото Reuters

Финансовые проблемы

Весь масштаб финансовых проблем стал понятен в конце марта, когда клуб опубликовал отчет по итогам сезона-2021/22. Убытки «Лестера» составили колоссальные 92,5 миллиона фунтов. Это почти в три раза больше, чем по итогам сезона-2020/21 — тогда клуб ушел в минус на 31,2 миллиона фунтов (хотя это был постковидный сезон при пустых трибунах, когда не было никаких доходов от матч-дэй).

В клубе это объясняли тем, что летом 2021-го серьезно вложились в трансферы, обойдясь без серьезных продаж: баланс «Лестера», согласно Transfermarkt, составил минус 57 миллионов евро. С другой стороны, на трибуны вернулись зрители, а, кроме того, «лисы» играли в еврокубках и получали деньги от УЕФА (хотя понятно, что суммы в Лиге Европы и Лиге конференций не сравнимы с Лигой чемпионов).

Есть и еще одно важное обстоятельство: «Лестер» серьезно вложился в строительство новой тренировочной базы и клубной академии, которые стали одними из лучших в Англии. Осенью 2021-го, когда «лисы» приезжали в Москву играть со «Спартаком» в Лиге Европы, представители клуба читали лекцию в бизнес-школе RMA, и нужно было видеть, с каким энтузиазмом и любовью рассказывали они об этом проекте. Но он стал и серьезной финансовой нагрузкой для «Лестера», тем более что разгар строительства пришелся на ковидные годы.

Пандемия сильно ударила по клубу. Помимо вложений в инфраструктуру, все последние годы повышались оклады игрокам и сотрудникам. Но ковид негативно сказался на King Power — компании, которая владеет и управляет «Лестером» и занимается бизнесом в сфере туризма и путешествий. Доходы упали, и в какой-то момент зарплатная ведомость съедала 85% поступлений, хотя УЕФА настоятельно рекомендует не превышать порог в 70%.

Очевидно, что по итогам сезона-2022/23 отчетность будет лучше. Во-первых, за счет доходов от трансфера Фофана. Во-вторых, в декабре клуб освободился от непогашенной задолженности в размере 194 миллиона фунтов. Это был важный шаг со стороны владельцев, показывающий, что они верны «Лестеру».

Джейми Варди. Фото Reuters

Отсутствие трансферов, травмы, слабая игра вратарей

Итак, «лисы» почти не усилились летом, тогда как, по мнению Роджерса, команде нужно было 5-6 новых футболистов. Кроме того, по «Лестеру» серьезно ударили травмы. Летом, еще на предсезонке, сломались Рикарду Перейра и Харви Барнс. Почти весь сезон или большую его часть пропустили Райан Бертран, Джеймс Джастин и Джонни Эванс — все игроки обороны. Кроме того, были проблемы с Янником Вестергором и Чагларом Сеюнджу (оба — центральные защитники), которые почти не играли: турок стал выходить на поле только в апреле.

Еще одна очевидная причина провала — уход Шмейхеля. Датчанин стал грандиозной потерей, которую так и не удалось восполнить. Да, Каспер иногда ошибался, у него случались неудачные отрезки — как и у любого другого голкипера — но, во-первых, он выручал и мог в одиночку выигрывать матчи. Во-вторых, был капитаном команды и важнейшей фигурой в раздевалке.

Летом «Лестер» не стал никого приобретать на замену Шмейхелю, но и Дэнни Уорд, и вытеснивший его весной Даниэль Иверсен, мягко говоря, не впечатляли. Проблема даже не в том, что они регулярно ошибались, хуже другое — валлиец и норвежец не выручали. У того же Уорда, который был основным большую часть сезона, всего 63% отраженных ударов. Другой, более важный показатель — так называемый пост-шот, то есть разница между реально пропущенными голами и xGA (то есть ожидаемыми пропущенными). Так вот, у Уорда он «-5,5» — то есть он пропустил на 5,5 гола больше, чем ожидалось, и это 35-й показатель среди голкиперов АПЛ из 38. У Иверсена — «-1,5». Для сравнения: лидер тут Аллисон — «+10,1».

?Если же брать суммарно, то хуже, чем у «Лестера», пост-шот только у таких же бедолаг — «Лидса» и «Саутгемптона». Для сравнения: в прошлом сезоне «лисы» по этому показателю были восьмыми, а пост-шот Шмейхеля был «-1,5». Тоже не самые выдающиеся цифры, но все равно лучше, чем у Уорда в нынешнем чемпионате.

Следующее обстоятельство — календарь. На старте сезона у «лис» было сложнейшее расписание: команда играла или с представителями топ-6, либо с соперниками, которые в этом сезоне находились в полном порядке. «Брентфорд» (2:2), «Арсенал» (2:4), «Саутгемптон (1:2), «Челси» (1:2), «МЮ» (0:1), «Брайтон» (2:5), «Тоттенхэм» (2:6). Как видим, только «Саутгемптон» можно назвать удобным соперником. И только в восьмом туре случилась победа над «Ноттингем Форест». Но выйти из пике, в которое «Лестер» попал на старте, так и не удалось, пусть иногда «лисы» и поднимались на 12-13-е место, отрываясь от зоны вылета на четыре-пять очков.

Дин Смит. Фото Reuters

Плохие управленческие решения

Вызывает вопросы и отставка Роджерса. Вернее, даже не сам ее факт, а сроки. Расстаться можно было еще летом, когда стало понятно, что клуб входит в режим экономии, а тренер просил пять-шесть новичков. Роджерс проделал отличную работу, но было похоже, что цикл подходит к концу, а проводить перестройку так, как хотел тренер, клуб не мог — не позволяли ресурсы. Как рассказывал The Athletic, об обновлении Роджерс заговорил еще зимой 2022-го — по мнению тренера, команда, два раза занявшая пятое место и взявшая Кубок Англии, прошла пик, а ряд ключевых игроков перестал прогрессировать.

В итоге получилось так, что Роджерс, не получив новичков, вынужден был работать с футболистами, на которых жаловался и которых хотел заменить. Само собой, это не способствовало здоровой атмосфере внутри коллектива. Неслучайно те же Тилеманс или Уилфред Ндиди отказались подписывать новые контракты с «Лестером», то же касается и других лидеров. Все это делало обстановку в раздевалке все более токсичной.

Можно было разойтись с Роджерсом во время паузы на ЧМ-2022, когда было время спокойно все обдумать и найти замену. Или же идти с ним до конца, надеясь, что тот вырулит.

В итоге Роджерс ушел в начале апреля после поражения от «Кристал Пэлас», и готового решения по сменщику у «Лестера» не было. Как писал The Athletic, клуб хотел заполучить Грэма Поттера — это был план А. Вторым вариантом был Джесси Марш, но в итоге назначили экс-коуча «Астон Виллы» и «Норвича» Дина Смита, который подписал контракт до конца сезона. На все ушло восемь дней, за которые «лисы» успели проиграть два матча, в том числе прямому конкуренту «Борнмуту».

Смит тоже имел жесткий разговор с игроками. После поражения от «Фулхэма» (3:5) он собрал команду и сказал, чтобы они перестали думать, что «мол, мы слишком хороши и мастеровиты, чтобы вылететь», и посоветовал футболистам получше присмотреться к себе и, наконец, проснуться.

Летом «Лестер» точно ждет большая перестройка. У семи игроков истекают контракты, еще у восьми соглашения рассчитаны до лета 2024-го, и сейчас последний шанс выручить за них деньги. Какими будут «лисы» в следующем сезоне, сейчас не знают, видимо, даже клубные боссы.