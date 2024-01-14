«Тоттенхэм»: нет Сона — есть Вернер. Голевая передача новичка «шпор» помогла им взять ничью с «МЮ»
Необычный случай Онана
Судя по всему, у Эрика тен Хага бесконечный кредит доверия. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уже не раз оказывался на грани потери работы, но всякий раз слухи о скорой отставке голландца оказывались сильно преувеличены. Доверием, безусловно, тен Хагу надо пользоваться и исправлять ситуацию.
А она у «МЮ» все еще аховая. За весь насыщенный матчами декабрь «красным дьяволам» удалось выиграть всего дважды. Невероятная по сценарию и сожженным эмоциям победа над «Астон Виллой» должна была стать для «Юнайтед» чем-то вроде трамплина, но сразу после нее команда тен Хага уступила «Ноттингем Форест» и еще крепче увязла в середине таблицы.
Напротив, у «Тоттенхэма» после ноябрьского спада выправились и игра, и результат, а накануне встречи с «МЮ» «шпоры» еще и получили усиление: нападающий Тимо Вернер сразу же отправился в стартовый состав, а центральный защитник Раду Драгушин начал матч в запасе. Правда, в то же время «Тоттенхэм» недосчитался нескольких важных игроков: Биссума и Сарр улетели на Кубок африканских наций, а Сон Хын Мин — на Кубок Азии.
У «Юнайтед» тоже хватает футболистов с других континентов, но пока «дьяволы» лишились только одного игрока ротации — Амрабата. А вот Онана остался. У голкипера сборной Камеруна сложилась уникальная ситуация: в воскресенье он провел матч с «Тоттенхэмом», а уже в понедельник в Кот-д'Ивуаре наверняка выйдет в стартовом составе своей национальной команды на игру с Гвинеей. Финальный свисток матча в Манчестере и старт встречи в Ямусукро разделят меньше 24 часов.
Результативный тайм
Уже по стартовым минутам стало понятно, почему «Юнайтед» так хотел продержать вратаря у себя как можно дольше. Тен Хаг прежде всего ценит Онана за его игру ногами и пользу при начале атак, и эти способности понадобились «МЮ» на первых же минутах: камерунец быстро ввел мяч, а уже через несколько секунд он оказался в сетке ворот «Тоттенхэма». Хейлунн забил второй мяч в чемпионате.
Но хозяева недолго радовались. Их уже не первый раз в сезоне подвела оборона при стандартах: Порро идеально исполнил подачу с углового, а Ришарлисон сравнял счет. У бразильца — шесть голов в шести последних встречах АПЛ.
Матчи «Тоттенхэма» в текущем сезоне часто получаются зрелищными и результативными, так что и подобный старт игры был многообещающим. Так оно и вышло: оба соперника атаковали намного лучше, чем оборонялись, что и вылилось в красивый итоговый счет. Необычными были и тактические задумки тренеров. Например, главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу решил отвести Вернеру достаточно широкую роль на левом фланге, а бровочника Удоги при позиционных атаках он сделал атакующей «восьмеркой». Итальянец, кстати, в конце основного времени первого тайма едва не забил комичный автогол — попал в штангу.
Начатое Удоги доделал Рэшфорд. К игре форварда сборной Англии в этом сезоне гигантское количество вопросов, но здесь он был великолепен и вывел «МЮ» вперед в конце первого тайма. Поразительно, но это первый гол Маркуса в сезоне на «Олд Траффорд».
Логичная ничья
«Тоттенхэм» во второй раз за матч оказался в статусе отстающего, но игра была равной, так что от лондонцев стоило ждать прорыва. Прямо перед перерывом Ромеро попал в перекладину, а сразу после — «шпоры» забили. Отличился Бентанкур, а голевой пас ему сделал Вернер. Всего за 47 минут немец повторил то число результативных передач, которое оформил за весь чемпионат-2021/22, защищая цвета «Челси».
Во втором тайме то ли «шпоры» прибавили, то ли «МЮ» сдал. В основное время у ворот «Тоттенхэма» возник только один опасный момент, когда Мактоминей издали пробил рядом со штангой. Нельзя сказать, что и лондонцы максимально приблизились к третьему мячу, но опасных подходов у ворот Онана хватало.
Финальное слово в матче осталось все же за хозяевами — за минуту до окончания встречи Мактоминей мог забить головой, но не попал в створ.
2:2 — логичный исход бодрой встречи, в которой никто не владел игровым преимуществом на протяжении длительного отрезка. Но кого эта ничья устраивает? Вопрос.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
8
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
|12.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|1 : 1
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|1 : 0
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 3
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 0
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 2
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6