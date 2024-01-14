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Сегодня, 21:45

«Тоттенхэм»: нет Сона — есть Вернер. Голевая передача новичка «шпор» помогла им взять ничью с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Фото Reuters
2:2 на «Олд Траффорд».
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:2
Тоттенхэм Хотспур

Необычный случай Онана

Судя по всему, у Эрика тен Хага бесконечный кредит доверия. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уже не раз оказывался на грани потери работы, но всякий раз слухи о скорой отставке голландца оказывались сильно преувеличены. Доверием, безусловно, тен Хагу надо пользоваться и исправлять ситуацию.

А она у «МЮ» все еще аховая. За весь насыщенный матчами декабрь «красным дьяволам» удалось выиграть всего дважды. Невероятная по сценарию и сожженным эмоциям победа над «Астон Виллой» должна была стать для «Юнайтед» чем-то вроде трамплина, но сразу после нее команда тен Хага уступила «Ноттингем Форест» и еще крепче увязла в середине таблицы.

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Напротив, у «Тоттенхэма» после ноябрьского спада выправились и игра, и результат, а накануне встречи с «МЮ» «шпоры» еще и получили усиление: нападающий Тимо Вернер сразу же отправился в стартовый состав, а центральный защитник Раду Драгушин начал матч в запасе. Правда, в то же время «Тоттенхэм» недосчитался нескольких важных игроков: Биссума и Сарр улетели на Кубок африканских наций, а Сон Хын Мин — на Кубок Азии.

У «Юнайтед» тоже хватает футболистов с других континентов, но пока «дьяволы» лишились только одного игрока ротации — Амрабата. А вот Онана остался. У голкипера сборной Камеруна сложилась уникальная ситуация: в воскресенье он провел матч с «Тоттенхэмом», а уже в понедельник в Кот-д'Ивуаре наверняка выйдет в стартовом составе своей национальной команды на игру с Гвинеей. Финальный свисток матча в Манчестере и старт встречи в Ямусукро разделят меньше 24 часов.

Результативный тайм

Уже по стартовым минутам стало понятно, почему «Юнайтед» так хотел продержать вратаря у себя как можно дольше. Тен Хаг прежде всего ценит Онана за его игру ногами и пользу при начале атак, и эти способности понадобились «МЮ» на первых же минутах: камерунец быстро ввел мяч, а уже через несколько секунд он оказался в сетке ворот «Тоттенхэма». Хейлунн забил второй мяч в чемпионате.

Но хозяева недолго радовались. Их уже не первый раз в сезоне подвела оборона при стандартах: Порро идеально исполнил подачу с углового, а Ришарлисон сравнял счет. У бразильца — шесть голов в шести последних встречах АПЛ.

Ришарлисон забивает гол в ворота «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

Матчи «Тоттенхэма» в текущем сезоне часто получаются зрелищными и результативными, так что и подобный старт игры был многообещающим. Так оно и вышло: оба соперника атаковали намного лучше, чем оборонялись, что и вылилось в красивый итоговый счет. Необычными были и тактические задумки тренеров. Например, главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу решил отвести Вернеру достаточно широкую роль на левом фланге, а бровочника Удоги при позиционных атаках он сделал атакующей «восьмеркой». Итальянец, кстати, в конце основного времени первого тайма едва не забил комичный автогол — попал в штангу.

Начатое Удоги доделал Рэшфорд. К игре форварда сборной Англии в этом сезоне гигантское количество вопросов, но здесь он был великолепен и вывел «МЮ» вперед в конце первого тайма. Поразительно, но это первый гол Маркуса в сезоне на «Олд Траффорд».

Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Логичная ничья

«Тоттенхэм» во второй раз за матч оказался в статусе отстающего, но игра была равной, так что от лондонцев стоило ждать прорыва. Прямо перед перерывом Ромеро попал в перекладину, а сразу после — «шпоры» забили. Отличился Бентанкур, а голевой пас ему сделал Вернер. Всего за 47 минут немец повторил то число результативных передач, которое оформил за весь чемпионат-2021/22, защищая цвета «Челси».

Во втором тайме то ли «шпоры» прибавили, то ли «МЮ» сдал. В основное время у ворот «Тоттенхэма» возник только один опасный момент, когда Мактоминей издали пробил рядом со штангой. Нельзя сказать, что и лондонцы максимально приблизились к третьему мячу, но опасных подходов у ворот Онана хватало.

Финальное слово в матче осталось все же за хозяевами — за минуту до окончания встречи Мактоминей мог забить головой, но не попал в створ.

2:2 — логичный исход бодрой встречи, в которой никто не владел игровым преимуществом на протяжении длительного отрезка. Но кого эта ничья устраивает? Вопрос.

Тимо Вернер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 2
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
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