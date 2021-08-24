В «Арсенале» назревает катастрофа. Фанаты в бешенстве

Пока у «канониров» все очень плохо.

Апрель 2021 года навсегда войдет в историю как самый провальный месяц в хронике футбольных революций. Амбициозный макет Суперлиги размяк за считаные сутки. Протесты захватили улицы Европы.

Сильнее всех страдали англичане. Толпа обозленных фанатов требовала отставки руководства клубов. Но прошло время, и стало тихо. Везде, кроме «Арсенала».

Летом топ-4 АПЛ стал выглядеть еще более непоколебимо. Усиление двух клубов из Манчестера и «Челси», выздоровевший «Ливерпуль» — все это только умножает смехотворную реакцию, когда кто-то упоминает термин «большая шестерка». Ее больше нет.

А амбиции остались. И нетерпеливость осталась. И сейчас, когда за лето «Арсенал» потратил около 150 миллионов евро, а после двух туров находится на 19-м месте (ниже — только «Норвич», попавший под 0:3 и 0:5 от «Ливерпуля» и «Сити»), ярость фанатов близится к пику.

Сбитый компас ожиданий подогревает котел злости

Естественно, после двух заслуженных поражений в два мяча от «Брэнтфорда» и «Челси» весь интернет начал пестрить заголовками о зоне вылета, вводя еще больше токсинов в организмы болельщиков. Ситуация становится еще символичнее, когда фанаты осознают мораль этих неудач. Ведь раньше смеялись над «Тоттенхэмом», мол, «дерьмом ты не был, но и до вершины не добрался». А что теперь?

«Брентфорд» в своем первом за 74 года матче АПЛ выглядит более зрелым коллективом на фоне когда-то непобедимых чемпионов. Это же просто абсурд! 0:2 и амбиции уязвлены. Спустя девять дней — матч с «Челси». Вот он — шанс всем напомнить о свей силе! Любой клуб с приставкой «топ» иногда оступается с аутсайдерами, но всегда дает бой соперникам своего уровня. А тут — обладатель Лиги чемпионов, некогда равный соперник. Вновь 0:2, вновь безнадега. И выходит, что по результатам непонятно, где должен быть уровень ожиданий.

В воспоминаниях еще свежи декабрьское 15-е место в таблице, 15 очков в 13 матчах, 7 матчей подряд без побед. А итоговая восьмая строчка — второй сезон подряд худший результат в XXI веке. А сейчас — «худший старт в АПЛ за 118-летнюю историю» (и хоть лига была образована только в 1992 году, подобные манипуляции СМИ только подливают бензин в огонь негодования раздраженных фанатов).

Кто-то еще помнит шутки про «вечно четвертый» «Арсенал» Арсена Венгера? Тогда это был смех сквозь недовольство. Теперь это смех сквозь горькие слезы ностальгии. С сезона-2015/16, когда «Лестер» написал свою сказку, лондонский клуб не поднимался выше 5-го места. Этот период неудач совпал с уходом великого французского тренера, от которого «Арсенал», похоже, так еще и не оклемался. А фанаты — так и не привыкли, что их клуб более не борется за самые высокие места.

Многомиллионный груз давления на Артету

«Арсенал» никогда не ассоциировался с клубом, который тратит очень много. Потому что рядом всегда была команда, доминирующая на рынке, — сначала «МЮ», затем «Челси» Романа Абрамовича, а теперь «Сити» арабских шейхов. По графику, учитывающему все траты клубов АПЛ с 1993 года, лондонская команда находится на пятом месте.

Все траты клубов АПЛ с 1993 года.

Однако этим летом «Арсенал» приблизился к четвертой строчке, потратив почти 150 миллионов евро. Как пишет The Athletic, трансфер вратаря Аарона Рэмсдейла из вылетевшего «Шеффилд Юнайтед», переходы защитника Бена Уайта из «Брайтона» и полузащитника Мартина Эдегора из «Реала» — личная инициатива главного тренера Микеля Артеты. Следовательно, теперь главный тренер несет на своей спине многомиллионный груз давления одновременно и от руководства, и от болельщиков.

Испанский тренер, бывший капитаном клуба в том самом сезоне-2015/16, когда «Арсенал» в последний раз был в тройке призеров, обменял остатки терпения на денежную поддержку. Поэтому неудивительно, что в СМИ просачиваются новости о том, как руководство отводит Артете пять матчей на исправление ситуации, хотя прошло всего два тура.

По информации The Athletic, до пандемии доходы «Арсенала» зависели от matchday (продажи билетов, абонементов, сервисов для VIP-лож) сильнее всего среди всех клубов АПЛ. Поэтому такая массивная летняя закупка была явно осуществлена за счет вложений инвесторов. Владелец клуба Стэн Кронке знает о своей унылой репутации среди фанатов и, вполне возможно, хотел смягчить их отношение новыми трансферами. Но пока не получилось.

Протесты #KroenkeOut продолжились и в новом сезоне. Их численность и агрессивность будут лишь увеличиваться, если «Арсенал» продолжит в том же духе, как он начал чемпионат. Артета на пресс-конференции после поражения от «Челси» посетовал на отсутствие девяти «важных» игроков в составе из-за травм или болезней. Однако это не оправдывает испанца.

Что не так с игрой?

В матче с «Брентфордом» отсутствовали и Пьер-Эмерик Обамеянг, и Александр Ляказетт. Это заставило Артету выпустить впереди 20-летних Габриэля Мартинелли и Флорана Балогуна. Слева был особенно активен Киран Тирни — шотландец отдал 40 передач в финальной трети поля (больше только у Гранита Джаки) и 6 ключевых передач (лучший в команде), однако в матче с «Челси» именно из его зоны пришли оба гола.

Винить одного Тирни в этом нельзя — структура синих постоянно оставляла на правом фланге свободным Риза Джеймса. То, как вингбеки пользуются оголенным пространством, мы все наблюдали на Евро-2020. «Арсенал» не подстроил свою структуру под эти особенности соперника — на правом фланге центрбек «канониров» Роб Холдинг помогал Седрику Соарешу защищаться от Кая Хаверца и Маркоса Алонсо.

А вот другой центральный защитник Пабло Мари индивидуально опекал (вернее, пытался опекать) Ромелу Лукаку. Мэйсон Маунт умным движением в полуфланг уводил Тирни, а за Джеймсом следить было некому: Букайо Сака, видимо, не получил задачи помогать, а полузащитное трио Альберт Локонга — Джака — Эмиль Смит-Роу часто участвовало в прессинге на половине поля соперника и не успевало возвращаться назад. В матче с «Брентфордом» Тирни страховал Джака, но против «Челси» этого не происходило.

Отсутствие форвардов, умеющих играть головой, убрало эффективность навесных передач. Владение команды — как подкова, U-образное, с элементами стерильности. Билд-ап от ворот — медленный, забросы вперед — малоэффективны. Карта передач показывает, как Мартинелли и Балогун не вовлечены в игру, а основная особенность владения — короткие перепасовки между Уайтом и Чемберсом, Джакой и Тирни, Мари и Уайтом. Множество травмированных основных игроков + не налаженное взаимопонимание на поле = бездарный перформанс.

Схема пасов.

Итого

Четыре года назад Гари Невилл пришел на интервью фанатскому YouTube-каналу клуба AFTV и произнес судьбоносную фразу: «Будьте аккуратнее со своими ожиданиями». Нетерпеливость и местами наивность фанатов мешает «Арсеналу» развиваться. Сейчас терпение болельщиков приближается к новому пределу, и, вполне возможно, мы вновь увидим увольнение в стане «канониров» посреди сезона. Выйти из этого цикличного горения в котле недовольства можно, только переступив через себя, перестав требовать. Иначе никак.