Даже «Спартак» шутит над «Арсеналом». Лукаку триумфально вернулся в «Челси»

Команда Томаса Тухеля без труда победила в лондонском дерби.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

«Арсенал» — «Челси» — 0:2 (0:2)

Голы: Лукаку, 15 (0:1). Джеймс, 35 (0:2).

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Мари, Тирни (Нуну Тавареш, 66), Холдинг, Джака, Локонга, Смит-Роу, Сака (Обамеянг, 61), Пепе, Мартинелли (Балоган, 79).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Канте, 72), Жоржиньо, Хаверц (Вернер, 89), Маунт (Зиеш, 82), Лукаку.

Предупреждения: Мари, 34. Холдинг, 45. Локонга, 67.

Судья: Тирни.

22 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Восемь лет спустя

В это трудно поверить, но до воскресенья Ромелу Лукаку не забивал за «Челси». Даже в серии пенальти. В августе 2013 года лондонцы бились за Суперкубок УЕФА с «Баварией» Пепа Гвардиолы. Матч завершился серией 11-метровых, в которой Жозе Моуринью доверил 20-летнему бельгийцу исполнить пятый удар. До этого все реализовали свои попытки, а Лукаку ударил по центру низом — Нойер легко отразил мяч и принес «Баварии» еврокубок.

Сразу после этого «Челси» отдал форварда в аренду «Эвертону», а затем и продал. Ни в одном из 15 матчей за синих Лукаку так и не забил, а решающий промах в еврокубковом финале оставался последним действием бельгийца в футболке лондонского клуба.

Прошло восемь лет, и «Челси» выкупил у «Интера» форварда — состоявшегося мастера, одного из лучших нападающих современности. И всего через 15 минут после второго дебюта за синих бельгиец забил. В своем стиле: почувствовал момент, ускорился, продавил защитника, переправил мяч в ворота. Такого форварда «Челси» действительно не хватало весь прошлый сезон.

Nine years and 360 days after his initial Chelsea debut, Lukaku finally gets his first goal ? pic.twitter.com/hLgYl8fAyM — B/R Football (@brfootball) August 22, 2021

Коронавирус и травмы

А кого не хватало и не хватает «Арсеналу»? Кажется, всех. Лондонцы этим летом — главные транжиры английской премьер-лиги. Если верить Transfermarkt, «Арсенал» потратил 147 миллионов евро на опорного хавбека Альбера Локонга, защитников Нуну Тавареша и Бена Уайта, вратаря Аарона Рэмсдейла и атакующего полузащитника Мартина Эдегора. Двое последних, правда, перебрались в «Арсенал» лишь на днях, поэтому на поле не вышли, а Уайт cлег с коронавирусом.

В целом у «Арсенала» невероятно много проблем на старте сезона. Ковид подхватили Обамеянг, Ляказетт, Виллиан, резервный вратарь Рунарссон. А еще травмированы Партей, Нкетиа, Габриэл. И ведь это лишь начало сезона. Даже хорошо, что на этот раз у «Арсенала» нет еврокубков — повреждений будет меньше.

Разваленный «Арсенал»

Объективных оправданий второго поражения подряд — масса. Но причин играть так слабо у «Арсенала» нет. «Канониры» отдали мяч «Челси», и это допустимо, если проводить острые контратаки и хотя бы бить. Но «Арсенал» до перерыва ударил по воротам Менди всего дважды — сперва на 2-й минуте, а затем на 29-й. Иными словами, хозяева провели безударный первый тайм.

А оборона действовала еще хуже. В первом пропущенном мяче основную вину на себя должен взять Пабло Мари, упавший в борьбе с Лукаку, а во втором голе Тирни зачем-то оголил свой фланг и пустил туда Джеймса. Защитник «Челси» без сопротивления вошел в штрафную и удвоил счет.

15' ?? Assists Lukaku

35' ? Makes it 2-0



Reece James has started this game on fire. ? pic.twitter.com/EkNmZeJi8v — Squawka Football (@Squawka) August 22, 2021

У «Арсенала» не клеилось ничего. Сложно было даже понять, чего именно хотел Микель Артета. Понятно, что «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, усилившийся топ-форвардом. Но вообще-то в трех последних дерби «Арсенал» побеждал «Челси», так что Артета рецепт успеха знает.

Синие даже не включали вторую скорость — просто ждали, когда игроки «Арсенала» сами ошибутся и пригласят гостей в свою штрафную. Впрочем, лондонцы не сегодня превратились в посмешище. Даже «Спартак» после субботней ничьей с тульским «Арсеналом» не стесняется шутить над лондонским. По ходу дерби в англоязычном Twitter красно-белых появилась запись: «Почему вчера мы играли не с этим «Арсеналом»?»

Why couldn't we play this Arsenal yesterday? ? — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 22, 2021

Упущенный разгром

Разница в классе между «Челси» и «Арсеналом» колоссальна. Во втором тайме команда Артеты даже стала чаще бить по воротам, но все равно это не выглядело битвой грандов. Скорее «Челси» чуть ослабил хватку, чем «Арсенал» прибавил.

Справедливым был бы счет 0:3 или 0:4. Но гости не рвались к крупной победе, хотя момент были — к примеру, Лено дважды спас после верных ударов Лукаку и Хаверца. Томас Тухель, вероятно, специально не давал установку добивать противника, ведь в следующем туре соперник посолиднее — «Ливерпуль» на «Энфилде». Нужно сэкономить силы.

А «Арсенал» после второго подряд поражения рухнул в зону вылета. Следующая игра — с «Манчестер Сити» в гостях.