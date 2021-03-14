Ламела забил фантастический гол рабоной и удалился. Сумасшедшее дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Этот матч будут вспоминать еще долго

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 28-й тур

«Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:1)

Голы: Ламела, 33 (0:1). Эдегор, 44 (1:1). Ляказетт, 64 — с пенальти (2:1).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака, Партей, Смит-Роу (Виллиан, 78), Сака (Пепе, 46), Ляказетт (Эль-Нени, 88), Эдегор.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Сон Хын Мин (Ламела, 19), Лукас Моура, Кейн.

Предупреждения: Регилон, 40. Санчес, 63. Ламела, 69. Джака, 82.

Удаление: Ламела, 76.

Судья: Оливер.

14 марта. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Содержание матча «Арсенал» — «Тоттенхэм» не несло в себе никаких неожиданностей. «Шпоры» играли так, как они обычно это и делают при Жозе Моуринью в топ-матчах, то есть глубоко оборонялись, совершенно не настаивая на владении, и старались убегать в быстрые контратаки. Собственно, именно так «Тоттенхэм» и победил в дерби Северного Лондона в первом круге — Кейн и Сон дважды сбегали в быстрые отрывы, ассистировав друг другу.

Правда, соперники быстро поняли, чего ждать — с тех пор «шпоры» ни разу не выиграли в топ-матче, уступив «Ливерпулю» (дважды), «Челси» и «Манчестер Сити», причем в трех из четырех случаев особых шансов у них не было. Ничего хорошего не стоило ждать и сейчас. «Арсенал» методично поддавливал соперника, включал прессинг, а Смит-Роу зарядил в перекладину. А когда получил травму Сон, перспективы «Тоттенхэма» казались совсем уж печальными. Кореец побежал за мячом после паса из глубины, схватился за заднюю поверхность бедра и сел на газон. Моуринью в этот момент сидел с таким видом, будто его донимает мигрень или зубная боль.

Однако именно эта ситуация, пусть и косвенно, привела к одному из самых красивых моментов этого сезона в Англии и во всей Европе. Потому что заменивший Сона Ламела забил просто невероятный гол рабоной, умудрившись послать мяч точно в нижний угол. Находившийся неподалеку защитник «Тоттенхэма» Регульон даже схватился за голову — и в этой ситуации это совершенно нормальная реакция. Схватиться за голову и закричать «как?!», думаю, хотелось почти всем, кто был в этот момент у экранов.

Для аргентинца не впервой забивать рабоной. В октябре 2014-го он провернул этот трюк в матче Лиги Европы с греческим «Астеросом», причем забил из-за пределов штрафной. Но тогда это была мало что значащая игра на групповом этапе — «шпоры» легко разгромили соперника со счетом 5:1.

«Суть в том, что это не самый красивый гол рабоной, который забивал Ламела», — написал в Twitter главный британский эксперт и в прошлом форвард «Тоттенхэма» Гари Линекер.

The thing about the Lamela goal is, it's not even the best Rabona he's scored. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) March 14, 2021

Возможно, гол Ламелы «Астерасу» и правда красивее — тут можно долго спорить, но этот мяч совершенно точно войдет в историю дерби Северного Лондона. Другое дело, что для «Тоттенхэма» это так и осталось единичным эпизодом. Рабона аргентинца была первым ударом «шпор» по воротам «Арсенала» в этом матче. Второй случился на 71-й минуте, когда тот же Ламела несильно пробил головой в руки Лено. И это красноречиво говорит о том, как протекала игра.

Хотя Моуринью наверняка будет жаловаться на судейство. И на несправедливо (по его мнению, разумеется) назначенный пенальти, с которого «Арсенал» забил победный гол — Санчес зачем-то въехал в Ляказетта уже после того, как француз попытался нанести удар, нелепо киксанув по мячу. И на удаление Ламелы — вторую желтую карточку аргентинец получил, когда, владея мячом, отставленной в сторону рукой попал в лицо Тирни. Вот уж точно матч, который он запомнит надолго.

Концовка, кстати, получилась огненной. Кейн со штрафного зарядил в штангу, а удар добивавшего мяч Сиссоко головой (!!!) заблокировал Габриэл. У Моуринью есть повод вместе с темой судейства поговорить и про невезение.