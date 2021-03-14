Кейн не только крутой бомбардир, но и топ-ассистент. Прокачал навыки и стал лучшим в Европе

А еще Харри — главный палач «Арсенала».

Пацаны, рубившиеся в футбол в одном из дворов на севере Лондона, резко остановились одновременно со скрипом тормозных колодок Range Rover, из которого через пару секунд вышел темнокожий мужчина.

Мало того что появление люксового внедорожника в этом районе выглядело событием, так еще и водитель казался очень знакомым. С широкой улыбкой и передними зубами, разделенными глубокой щербинкой.

— Вы — Дефо? — спросил один из парней.

— Да , — ответил мужчина.

— Поиграем? — предложили пацаны.

Парни оторопели, когда осознали, что перед ними Джермейн Дефо — один из лучших нападающих премьер-лиги, но уже через минуту с азартом отбирали у него мяч в стиле Ледли Кинга. В итоге Дефо минут 20 побегал с обычными ребятами, раздал автографы и, довольный проведенным временем, двинулся дальше.

Через несколько лет в Дублине он отгрузил очередной гол за «Тоттенхэм» в ворота местного «Шемрок Роверс». Это был обычный матч группового этапа Лиги Европы, про который через пару недель никто и не вспомнил бы, но на 76-й минуте случилась сказка — на поле выскочил один из участников 20-минутного сражения на той лондонской площадке. И как раз вместо Дефо. Через 14 минут парнишка забил гол, и табло дублинского стадиона нехотя высветило его имя: Харри Кейн — 4:0.

Кейн признавался, что спрашивал у Дефо о той встрече, и Джермейн ее даже со смехом вспомнил. Наверное, ни тогда, ни во время разговора он не представлял, что крючконосый парень с тяжелой челюстью и неправильным прикусом, считавшийся полузащитником, скоро заберет у него звание лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэма».

Успех Кейна прекрасен своей необъяснимостью. Первое впечатление — максимально средний игрок вообще без ярких качеств, к тому же очень медленный для форварда. Роман Павлюченко, выходивший за «Тоттенхэм» вместе с Кейном, это мнение разделяет: «Он тогда был никакой вообще, ноль. Играл во второй команде. Помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и еще в каких-то матчах. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый».

Кейн почти ничего не показывал и в арендах, куда гонял из «Тоттенхэма» четыре раза, — за «Норвич», «Лейтон Ориент», «Миллуол» и «Лестер» он забил чуть больше полутора десятков мячей в 70 играх. Результат так себе, особенно если вспомнить, что почти все эти команды во времена пребывания там Кейна сражались в низших дивизионах.

Но все изменилось с его возвращением в «Тоттенхэм» и приходом Маурисио Покеттино. Аргентинец — поклонник и ученик Марсело Бьелсы, человек, играющий в едва ли не самый энергозатратный и доминирующий футбол в мире. Основным залогом успеха Покеттино была молодость и обучаемость состава «шпор». Все футболисты настроились впитывать революционные идеи тренера и перепахивать газон, чтобы претворять их в жизнь. Тогда Кейн, главное качество которого — потрясающее трудолюбие, и вознесся до небес. Когда требовалось до зашкаливания пульса прессинговать — он прессинговал, если полагалось остаться на тренировке и бить по мячу из одной точки два часа подряд — он бил.

После сезона-2014/15, в котором Кейн забил 21 гол в премьер-лиге, Покеттино сравнил его с одним из лучших форвардов Аргентины в истории: «Харри обладает такими же футбольными навыками, что и Батистута. Настоящим испытанием для него станет следующий сезон».

И Кейн продолжал прогрессировать. «Тоттенхэм» до конца бился с «Лестером» за первое место, но в итоге пропустил вперед даже «Арсенал» и стал только третьим, но форвард стал лучшим бомбардиром — 25 мячей. Следующий сезон «Тоттенхэм» закончил вторым, а Кейн снова оформил звание лучшего голеадора, но уже с 29 мячами.

Начиная с сезона-2014/15 Харри дважды забирал лавры лучшего бомбардира, дважды останавливался на втором месте, а в последние пару лет финишировал седьмым. Но и у этого есть объяснения — весь «Тоттенхэм» штормило, а сам Кейн много пропускал из-за травмы.

Он максимально загрустил, когда президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви уволил Покеттино из клуба. «Тренер. Я всегда буду благодарен вам за помощь в достижении моей мечты. За последние пять с половиной лет у нас вместе были удивительные моменты, которые я никогда не забуду. Вы были моим тренером, но также и моим другом, и я благодарю вас за эти отношения», — написал Харри в Instagram.

На замену Покеттино клуб подписал великого и невыносимого Жозе Моуринью. Показалось, что ламповой атмосфере «Тоттенхэма» жить до первой тренировки португальца. В реальности же Моуринью лишь окончательно убрал из состава Роуза и поссорился с Алли, но с Кейном проблем не было совсем.

В нынешнем сезоне Кейн раскрылся с новой стороны. По сути, Харри и есть атака «Тоттенхэма» в одном лице. Без него команда Моуринью в части забивания мячей абсолютный импотент. Посудите сами. Два подряд матча без Кейна — ноль забитых голов в ворота «Челси» и «Брайтона». Против «Брайтона» «шпоры» сподобились всего на два голевых момента против девяти у соперника. В игре с «Челси» — на три, когда у несыгранной команды Тухеля было в два раза больше. Ну и игра — невыразимая тоска.

Затем Кейн оправился от травмы, сыграл 90 минут с «Вест Бромвичем», забил гол и принес важнейшую победу, еще раз подтвердив свою уникальность. Особенность Кейна у Моуринью в том, что он успевает везде. Харри ушел от роли классического страйкера и раскрылся в качестве классного ассистента. При этом его передачи абсолютно разные. Это могут быть диагонали на 40 с лишним метров, элегантные «черпачки» или быстрые передачи низом на ход партнеру.

Логично, что главный перформанс Кейна в этом сезоне — 4 (!) голевые на Сон Хын Мина в игре с «Саутгемптоном». Там, конечно, был еще и гол Харри, но кому он нужен рядом с покером из передач? Такие геройства закинули Кейна на первое место среди ассистентов не только английской лиги, но и топ-5 европейских чемпионатов, которое он делит с Томасом Мюллером из «Баварии». Прямо сейчас его статистика выглядит так: 16 мячей и 13 голевых передач в чемпионате — второй результат после Роберта Левандовски. То есть Кейн уже сегодня по этому показателю лучше Лео Месси и Криштиану Роналду.

Но болельщики «Тоттенхэма» обожают Кейна за кое-что другое. Капитан «шпор» — палач главного врага команды, лондонского «Арсенала». И тут надо вспомнить вот что. В конце февраля 2016-го Кейну в матче с «Кристал Пэлас» свернули нос. Казалось, 5 марта выйти на поле против «Арсенала» у Харри шансов почти нет, но Кейн вышел в защитной маске, а на 61-й минуте под комментарий Юрия Розанова положил один из лучших голов в карьере.

Кейн вообще забил «Арсеналу» очень много. В 13 матчах против «пушкарей» у него 11 голов и три передачи, то есть больше одного голевого действия за матч. В воскресенье — очередное дерби Северного Лондона. И Кейн подойдет к нему с отличным настроем, особенно после дубля загребскому «Динамо» в Лиге Европы в середине недели.

Тем более целей — огромной вагон. Например, догнать Мо Салаха в гонке бомбардиров и затащить «Тоттенхэм» в зону Лиги чемпионов. Но, кажется, нерешаемых задач для обновленного капитана Кейна не бывает.

Максим Никитин