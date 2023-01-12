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12 января, 23:43

Жоржиньо намерен покинуть летом «Челси» в статусе свободного агента

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо склоняется к тому, чтобы летом покинуть лондонский клуб, сообщает Daily Telegraph.

Контракт 31-летнего игрока сборной Италии с «синими» истекает 30 июня 2023 года, так что он может получить статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей в АПЛ, в которых отличился 2 забитыми голами и получил 3 желтые карточки.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Челси
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3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
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 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
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 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
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 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
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 Челси 17 7 4 6 20-19 25
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13.01 23:00
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 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
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Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
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15.01 17:00
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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Букайо Сака

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