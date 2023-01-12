Жоржиньо намерен покинуть летом «Челси» в статусе свободного агента

Полузащитник «Челси» Жоржиньо склоняется к тому, чтобы летом покинуть лондонский клуб, сообщает Daily Telegraph.

Контракт 31-летнего игрока сборной Италии с «синими» истекает 30 июня 2023 года, так что он может получить статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей в АПЛ, в которых отличился 2 забитыми голами и получил 3 желтые карточки.