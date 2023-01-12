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12 января, 23:29

Тебас заявил, что АПЛ финансово неустойчива

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель ла лиги Хавьер Тебас оценил финансовое состояние АПЛ.

«Премьер-лига — это не финансово устойчивое соревнование. Владельцы вливают в нее огромные деньги, и это негативно влияет на рынок. Меня беспокоит, что все клубы АПЛ теряют деньги, там нет никакой устойчивости. В Европе устойчивы только Ла Лига и Бундеслига. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» знают, что клубы АПЛ не собираются присоединяться к их проекту, и потому представляют АПЛ как версию Суперлиги, для которой необходимо создать противовес. Мы без проблем сможем конкурировать с АПЛ. Меня не волнует, что 15-я команда Премьер-лиги покупает игрока сборной Испании. Она делает это себе в убыток, в то время как в Испании терпеть убытки в течение длительного времени запрещено», — приводит слова Тебаса Marca.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал», набрав 44 очка в 17 матчах. На втором месте — «Манчестер Сити» (39 очков в 17 матчах). На третьем — «Ньюкасл» (35 очков в 18 матчах).

Источник: https://www.marca.com/futbol/primera-division/2023/01/12/63c01727ca47412f7b8b4605.html
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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