Феликс получил красную карточку в дебютном матче за «Челси»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс заработал удаление в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».

23-летний португалец на 58-й минуте встречи получил красную карточку за грубую игру. Этот матч дебютный для него в футболке «синих».

Лондонский клуб в это трансферное окно арендовал игрока сборной Португалии у «Атлетико» за 11 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 португалец забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».