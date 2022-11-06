Жоржиньо готов подписать новый контракт с «Челси» при условии двойного повышения зарплаты

Полузащитник «Челси» Жоржиньо готов продлить контракт с клубом. Но только при условии, если его зарплата будет поднята до 12 миллионов фунтов стерлингов за сезон, пишет Sport.es.

По нынешнему договору он получает 5,5 миллиона фунтов в год.

Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Его текущий контракт с клубом действует до 2023 года.

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 17 матчей за «Челси» (6 в Лиге чемпионов и 11 в АПЛ), в которых отличился 3 забитыми голами.