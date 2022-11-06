Жоржиньо готов подписать новый контракт с «Челси» при условии двойного повышения зарплаты
Полузащитник «Челси» Жоржиньо готов продлить контракт с клубом. Но только при условии, если его зарплата будет поднята до 12 миллионов фунтов стерлингов за сезон, пишет Sport.es.
По нынешнему договору он получает 5,5 миллиона фунтов в год.
Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Его текущий контракт с клубом действует до 2023 года.
В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 17 матчей за «Челси» (6 в Лиге чемпионов и 11 в АПЛ), в которых отличился 3 забитыми голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|11
|1
|1
|31-11
|34
|
2
|Ман. Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|
3
|Ньюкасл
|14
|7
|6
|1
|28-11
|27
|
4
|Тоттенхэм
|14
|8
|2
|4
|27-18
|26
|
5
|МЮ
|13
|7
|2
|4
|18-19
|23
|
6
|Брайтон
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|
7
|Челси
|13
|6
|3
|4
|17-16
|21
|
8
|Ливерпуль
|13
|5
|4
|4
|25-16
|19
|
9
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|13
|5
|4
|4
|15-17
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|
12
|Лидс
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|
13
|Астон Вилла
|14
|4
|3
|7
|14-21
|15
|
14
|Лестер
|14
|4
|2
|8
|23-25
|14
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11-14
|14
|
16
|Вест Хэм
|14
|4
|2
|8
|12-15
|14
|
17
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|
18
|Саутгемптон
|14
|3
|3
|8
|12-24
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|
20
|Нот. Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|4 : 3
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|2 : 1
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|2 : 2
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|2 : 3
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|0 : 2
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|0 : 1
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|3 : 1
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|1 : 4
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|1 : 2
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|11
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|11
|1
|2
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|13
|1
|2
Новости