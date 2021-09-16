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Женщина-стюард: «Увидев над собой Роналду, я сказала: «Боже, я умерла?»

16:19
Женщина-стюард прокомментировала инцидент, случившийся с Роналду. Фото Getty Images
Женщина-стюард прокомментировала инцидент, случившийся с Роналду. Фото Getty Images
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Женщина-стюард прокомментировала инцидент, случившийся перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «МЮ» и «Янг Бойз» (1:2).

Во время разминки перед игрой форвард манкунианцев Криштиану Роналду случайно попал мячом в женщину, от чего та упала. Португалец сразу подошел к ней и поговорил. После матча он подарил ей свою футболку.

«Удар был очень сильный, я упала. Потом я увидела над собой Роналду и сказала: «Боже, я умерла?» Роналду ответил: «Нет, нет. Извините меня! Что случилось? Вы в порядке?» Мне было так больно, но увидев Криштиану, боль сразу прошла», — цитирует женщину-стюарда Daily Star.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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