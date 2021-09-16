«Манчестер Сити» стал первым английским клубом за 90 лет, забившим 5 или более мячей в 4 домашних матчах подряд, сообщает Opta.

«Горожане» забивали минимум 5 мячей в последних 4 играх на «Этихаде»: против «Эвертона» (5:0), «Норвича» (5:0), «Арсенала» (5:0) и «Лейпцига» (6:3). Ранее это удавалось лишь «Эвертону» в 1931 году, тогда команда забивала 5 или более голов в 6 домашних встречах подряд.

5+ - Manchester City are the first English top-flight side to score 5+ goals in four consecutive home matches in all competitions since Everton in 1931 (six games).



5-0 vs Everton

5-0 vs Norwich

5-0 vs Arsenal

6-3 vs RB Leipzig



Destruction. pic.twitter.com/u3gRxIZ51f — OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2021

Следующий домашний матч «Манчестер Сити» проведет 18 сентября против «Саутгемптона», начало — в 17.00 (мск).