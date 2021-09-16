«Манчестер Сити» — первый английский клуб за 90 лет, забивший 5 или более мячей в 4 домашних матчах подряд
«Манчестер Сити» стал первым английским клубом за 90 лет, забившим 5 или более мячей в 4 домашних матчах подряд, сообщает Opta.
«Горожане» забивали минимум 5 мячей в последних 4 играх на «Этихаде»: против «Эвертона» (5:0), «Норвича» (5:0), «Арсенала» (5:0) и «Лейпцига» (6:3). Ранее это удавалось лишь «Эвертону» в 1931 году, тогда команда забивала 5 или более голов в 6 домашних встречах подряд.
5+ - Manchester City are the first English top-flight side to score 5+ goals in four consecutive home matches in all competitions since Everton in 1931 (six games).— OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2021
5-0 vs Everton
5-0 vs Norwich
5-0 vs Arsenal
6-3 vs RB Leipzig
Destruction. pic.twitter.com/u3gRxIZ51f
Следующий домашний матч «Манчестер Сити» проведет 18 сентября против «Саутгемптона», начало — в 17.00 (мск).
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