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«Манчестер Сити» — первый английский клуб за 90 лет, забивший 5 или более мячей в 4 домашних матчах подряд

15:48
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«Манчестер Сити» стал первым английским клубом за 90 лет, забившим 5 или более мячей в 4 домашних матчах подряд, сообщает Opta.

«Горожане» забивали минимум 5 мячей в последних 4 играх на «Этихаде»: против «Эвертона» (5:0), «Норвича» (5:0), «Арсенала» (5:0) и «Лейпцига» (6:3). Ранее это удавалось лишь «Эвертону» в 1931 году, тогда команда забивала 5 или более голов в 6 домашних встречах подряд.

Следующий домашний матч «Манчестер Сити» проведет 18 сентября против «Саутгемптона», начало — в 17.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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