Мойзе Кин: «Я не чувствую давления из-за того, что должен заменить Роналду в «Ювентусе»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин высказался по поводу ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я чувствую ответственность за то, что на мне футболка «Ювентуса». Нет никакого давления из-за того, что я должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос и с которой пережил хорошие времена», — цитирует Кина Football Italia.

Португалец перешел из «Ювентуса» в «МЮ» в летнее трансферное окно. Туринский клуб после трех туров серии А не выиграл ни в одном матче.

21-летний итальянец стал игроком «Ювентуса» 31 августа, перейдя из «Эвертона» на правах аренды до 2023 года.