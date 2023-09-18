Отступные в размере 50 миллионов фунтов в контракте Бернарду Силвы активируются летом 2024-го

Стали известны детали контракта полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, окружение 29-летнего португальца добилось включения в новое соглашение опции выкупа. Она составит 50 миллионов фунтов стерлингов и будет доступна летом 2024 года.

Силва подписал новый контракт 23 августа — он рассчитан до лета 2026 года. Хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 308 матчей, забил 55 мячей и сделал 59 результативных передач.

За время выступлений в «Манчестер Сити» Силва 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и 4 раза становился победителем Кубка английской лиги. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов.