Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси».

«Это особенный турнир. В последние несколько лет нам не удавалось подобраться близко к финалу по различным причинам. Но теперь мы в финале и хотим, чтобы он стал особенным.

За все время, что я в «Ливерпуле», Кубок Англии — единственный трофей, который нам не удавалось выиграть. Теперь у нас есть шанс в матче против фантастического «Челси». Мы знаем, насколько будет тяжело, мы уже играли с «Челси» в финале Кубка английской лиги. Надеюсь, что мы снова справимся», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова ван Дейка.

Финал Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится в субботу, 14 мая. Начало — в 18.45 (мск).