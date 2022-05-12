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Сегодня, 16:15

Ван Дейк: «Кубок Англии — единственный трофей, который я еще не выигрывал с «Ливерпулем». Теперь у нас есть шанс»

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси».

«Это особенный турнир. В последние несколько лет нам не удавалось подобраться близко к финалу по различным причинам. Но теперь мы в финале и хотим, чтобы он стал особенным.
За все время, что я в «Ливерпуле», Кубок Англии — единственный трофей, который нам не удавалось выиграть. Теперь у нас есть шанс в матче против фантастического «Челси». Мы знаем, насколько будет тяжело, мы уже играли с «Челси» в финале Кубка английской лиги. Надеюсь, что мы снова справимся», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова ван Дейка.

Финал Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится в субботу, 14 мая. Начало — в 18.45 (мск).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/we-want-make-it-special-virgil-van-dijk-relishing-fa-cup-chance
Вирджил ван Дейк
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
1.03 22:45
Бернли – Лестер
 0 : 2
12.05 21:45
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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