Конте: «Ситуация в АПЛ предельно ясна. Есть монстры и есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о ситуации в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Ситуация в АПЛ предельно ясна, — приводит слова Конте Daily Mail. — Есть монстры и есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом». Может быть, они сделали нечто невероятное, опередив «Манчестер Юнайтед». Но это все».

По словам тренера, чтобы выиграть титул, «Тоттенхэму» нужно время и терпение.

«Нельзя думать, что ситуацию можно изменить за одно трансферное окно или за один сезон. Нужно быть реалистами. Честность всегда важна для людей», — сказал он.

Сегодня, 12 мая, «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» в перенесенном матче 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

После 35 матчей премьер-лиги «шпоры» набрали 62 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. «Канониры» с 66 баллами располагаются на четвертой позиции.