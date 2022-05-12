Андрей Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко покинет клуб по окончании сезона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб и футболист не будут продлевать контракт, который действует до конца июня 2022 года.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 украинец забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за английскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.