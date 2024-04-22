Александер-Арнольд забил 6-й гол со штрафного за «Ливерпуль» в АПЛ — он уступает только Джеррарду и Реднаппу
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отличился прямым ударом со штрафного в матче с «Фулхэмом» (3:1) в 34-м туре АПЛ.
Для 25-летнего британца гол прямым ударом со стандарта стал шестым в английской премьер-лиге за мерсисайдцев. По этому показателю он уступает только Джейми Реднаппу (8) и Стивену Джеррарду (7).
В этом сезоне Александер-Арнольд провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 9 результативных пасов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77-26
|74
|
2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75-32
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48-60
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42-56
|36
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34-48
|32
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
Результаты / календарь
1 тур
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10 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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