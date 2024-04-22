Александер-Арнольд забил 6-й гол со штрафного за «Ливерпуль» в АПЛ — он уступает только Джеррарду и Реднаппу

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отличился прямым ударом со штрафного в матче с «Фулхэмом» (3:1) в 34-м туре АПЛ.

Для 25-летнего британца гол прямым ударом со стандарта стал шестым в английской премьер-лиге за мерсисайдцев. По этому показателю он уступает только Джейми Реднаппу (8) и Стивену Джеррарду (7).

В этом сезоне Александер-Арнольд провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 9 результативных пасов.