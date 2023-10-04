Защитник «Челси» Джеймс дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитра

Защитник «Челси» Рис Джеймс оштрафован на 90 тысяч фунтов дисквалифицирован на один матч, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

23-летний англичанин оскорбил арбитра в подтрибунном помещении после матча с «Астон Виллой» (0:1) в 6-м туре АПЛ.

В текущем сезоне Джеймс провел 1 матч в АПЛ, не отличившись результативными действиями.